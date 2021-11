Zweieinhalb Jahre stand er in Diensten des SC Brühl in der Promotion League. Im Sommer zog er als Profitrainer zu den Grasshoppers. Nun tritt Heris Stefanachi beim FC Rapperswil-Jona per sofort an die Stelle von Brunello Iacopetta.

Daniel Good 10.11.2021, 10.28 Uhr