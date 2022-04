Nesslau will ein noch attraktiveres Zuhause für alle werden

Projektarbeit Bessere Vernetzung und nachhaltig im Alltag: So will Nesslau ein noch attraktiveres Zuhause für alle werden Landwirtschaft, Gewerbe, Tourismus – einige Branchen haben in der Gemeinde Nesslau einen hohen Stellenwert. Dazu will die Gemeinde eine hohe Lebensqualität bieten. An einem Workshop wurden Ideen diskutiert, wie alles unter einen Hut gebracht werden kann. Sabine Camedda 20.04.2022, 12.00 Uhr

Die Studierenden der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften arbeiten nun die entwickelten Ideen aus. Bild: PD

Die Zukunft beschäftigt einige Gemeinden im Toggenburg. Lichtensteig und Nesslau führen derzeit ein Projekt mit angehenden Umweltingenieurinnen und -ingenieuren der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZAHW) durch. Die Studierenden haben die beiden Gemeinden besucht, sich selbst ein Bild davon gemacht und die Stärken und Schwächen analysiert. «Es war interessant zu erfahren, wie die jungen Menschen unsere Region wahrgenommen haben», sagt Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau.

Diese Erkenntnisse haben sie kürzlich an einem Workshop vorgestellt. Danach waren die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, an einem der vier Tische Platz zu nehmen und die von den Studierenden als «brennend» klassierten Themen zu diskutieren. «Am Workshop waren Nesslauerinnen und Nesslauer unterschiedlicher Couleur anwesend, was kontroverse und konstruktive Diskussionen mit sich brachte», zieht Kilian Looser Bilanz.

Tourismus und Landwirtschaft im Zentrum

Während in Lichtensteig bei den Workshops über Themen wie Biodiversität und Kultur diskutiert wurde, ging es in Nesslau um den Tourismus und die Landwirtschaft. Eine Gruppe versuchte, Ideen zu entwickeln, um einen nachhaltigen Tourismus mit dem Potenzial der Toggenburger Landschaft zu fördern. Interessante Gespräche gab es am Tisch, an dem über die regionale Förderung der Kulinarik mit Innovationen in der regionalen Landwirtschaft diskutiert wurde.

An den Thementischen entstand eine lebhafte Diskussion. Bild: PD

Nachhaltigkeit im Alltag war ein weiteres Thema. Dabei wurden Ideen angeregt, um die Nachhaltigkeit im Alltag und konkret ein umweltbewusstes Toggenburg zu fördern. Letztlich gingen die Vertretenden der Bevölkerung der Frage nach Austauschmöglichkeiten für Einheimische und neue Bewohnerinnen und Bewohner nach.

Zum Beispiel Plätze grüner gestalten und beleben

Am Ende des Tages wurden 17 Punkte zusammengetragen. Das Spektrum an Ideen ist breit, es reicht von begleiteten Führungen im Natur-, Kultur und Kulinarikbereich über einen Markt bis hin zu einer naturnahen Gestaltung von offiziellen Plätzen. Vorstellbar wäre ausserdem, die Dorfplätze mit Veranstaltungen zu beleben.

Die Studierenden haben diese Ideen aufgenommen. «Im weiteren Prozess werden sie die Ideen priorisieren und Massnahmen definieren, wie wir diese Themen angehen und umsetzen können», erklärt Kilian Looser. Die Studierenden werden Projektskizzen für die Umsetzung der Bevölkerung vorstellen. Die Umsetzung liegt dann in den Händen der Gemeinde.