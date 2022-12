Im Puppentheater Wildhaus werden wieder die Fäden gezogen

Rückblick «Das Jahr wird mir als ein sehr trauriges in Erinnerung bleiben»: Ostschweizer Promis blicken auf ihr 2022 zurück

Der Verlust beider Eltern, ein schwerer Rücktritt und eine Zugfahrt mit Alain Berset – nur ein Bruchteil davon, was diese sechs bekannten Ostschweizerinnen und Ostschweizer in diesem Jahr erlebt haben. Sie blicken zurück auf ihre persönlichen Höhen und Tiefen und verraten, was sie im nächsten Jahr erwartet.