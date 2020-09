Preisgekrönte Musiker beim Konzertzyklus Pro Wattwil Der Cellist Christian Poltéra und die Violinistin Esther Hoppe waren am Sonntagabend in Wattwil zu hören. Sie spielten für das begeisterte Publikum Werke von Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel und Arthur Honegger. Mirjam Bächtold 21.09.2020, 17.01 Uhr

Esther Hoppe und Christian Poltéra entspinnen in der katholischen Kirche in Wattwil zwischen ihren Instrumenten ein Zwiegespräch. (Bild: Mirjam Bächtold)

Es ist die wohl bekannteste Cello-Melodie, die je geschrieben wurde: Johann Sebastian Bachs Prélude der Suite Nr. 1 in G-Dur. Und trotzdem ist sie jedes Mal wieder schön anzuhören. Besonders, wenn Christian Poltéra die warmen Klänge seinem Cello entlockt, das Antonio Casini 1675 gebaut hat.

Der Zürcher Cellist hat das Konzert am Sonntagabend in der katholischen Kirche eröffnet. Eingeladen hat der Konzertzyklus Pro Wattwil unter dem Titel «Bach und …».

Auch Bachs restliche G-Dur-Suite spielt Poltéra überzeugend. Seine Mimik geht mit den unterschiedlichen Stimmungen mit, einmal klingt die Melodie eindringlich flehend, dann wieder leise flüsternd oder beschwingt fröhlich. Die Fliege, die sich in die Kirche verirrt hat und die ihn umschwirrt, scheint er nicht zu beachten, so vertieft ist er in sein Spiel.

Zusammenarbeit mit führenden Orchestern

Poltéra arbeitet als Solist mit führenden Orchestern zusammen wie dem Gewandhausorchester Leipzig, dem BBC Symphony Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic und vielen weiteren Symphonieorchestern in Europa. Ausserdem ist er Dozent an der Hochschule Luzern.

2004 wurde er als 27-Jähriger mit dem Borletti-­Buitoni Award ausgezeichnet, einem Preis, der junge Musiker unterstützt. Es ist ein Glück, dass der Konzertzyklus Pro Wattwil ihn gewinnen konnte.

Ruf als Solistin, Kammermusikerin und Pädagogin

Dies gilt auch für die Violinistin Esther Hoppe. Die Schweizer Musikerin hat in Basel, Philadelphia, London und Zürich studiert und gewann 2002 den ersten Preis beim Internationalen Mozart-Wettbewerb in Salzburg.

Von 2009 bis 2013 war sie erste Konzertmeisterin des Münchener Kammerorchesters. Über die Jahre hat sie sich international einen Namen als Solistin, Kammermusikerin und Pädagogin gemacht.

Brava-Rufe für die Violinistin

Am Sonntagabend verzauberte sie das Publikum mit Bachs Partita Nr. 2 in d-Moll. Das Highlight dabei war die «Chaconne». Ihrer Geige, die Gioffredo Cappa 1690 gebaut hat, entlockt Esther Hoppe leise, zarte Töne ebenso wie energische Fortes.

Sie lebt mit der Musik mit und geht darin richtig auf. Dass es ihr Freude macht, zu spielen, ist Esther Hoppe anzusehen. Besonders schön ist die «Chaconne», bei der Hoppes Violine manchmal klingt, als würden drei der Instrumente gemeinsam spielen.

Sie spielt phantastisch und wird nach ihrem Solostück durch den begeisterten Applaus dreimal auf die Bühne zurück bestellt, wo sie auch Brava-Rufe entgegennehmen kann.

Zwei Instrumente im Streitgespräch

Esther Hoppe und Christian Poltéra gaben auch zwei Duette zum Besten: die Sonate für Violine und Violoncello von Maurice Ravel sowie die Sonatine VI in e-Moll von Arthur Honegger. Der Schweizer Komponist Honegger lebte zwischen 1892 und 1955 und ist bekannt für seine atonalen Werke, die ganz im Gegensatz zu Bachs Musik völlig unvorhersehbar sind.

Die Sonatine klingt an manchen Stellen wild und wie ein Streitgespräch zwischen Violine und Cello. Die Geige mit ihren hohen, nervösen Tönen gegen das Cello mit dem tiefen Brummen. Im nächsten Moment erklingen zarte und harmonische Klänge, als hätten sich die beiden Instrumente wieder versöhnt.

Esther Hoppe und Christian Poltéra spielen am Sonntag so perfekt zusammen, als würden sie dauernd gemeinsam auftreten. Den begeisterten Schlussapplaus des Publikums haben sie sich verdient.