SVP Toggenburg: Mirco Gerig übergibt an Thomas Bösch

Thomas Bösch folgt auf Mirco Gerig an der Spitze der SVP Toggenburg

Stabsübergabe bei der SVP-Kreispartei an der Hauptversammlung, die am Sonntag im Haus der Freiheit in Ebnat-Kappel durchgeführt wurde. Nach sieben Jahren trat Kantonsrat Mirco Gerig als Präsident zurück. Sein Nachfolger, der Ebnat-Kappler Thomas Bösch, wurde einstimmig gewählt.