Prämierung Manchmal zu sauer, manchmal nicht sauer genug: Regionale Käsespezialitäten auf dem Prüfstand Nach Bloder- und frischem Sauerkäse erhalten Liebhaber nun auch gereiften Sauerkäse aus der Region. Anlässlich der Anpassung der Zertifizierungskriterien wird nun Toggenburger AOP-gereifter Sauerkäse auch klar definiert. Adi Lippuner 21.08.2022, 17.00 Uhr

Jurymitglied Kurt Scheiwiller nimmt eine der eingereichten Proben ganz genau in Augenschein. Bild: Adi Lippuner

Alljährlich gegen Ende der Alpsaison werden die eingereichten Bloder- und Sauerkäse durch eine fünfköpfige Jury nach vorgegebenen Kriterien geprüft. Corinne Gantenbein, ZHAW in Wädenswil, der pensionierte Käser Christian Eggenberger, Sevelen, Othmar Bereuter, Landwirtschaftskammer Vorarlberg, der Toggenburger Gastronom Kurt Scheiwiller und Otto Gerner, Eschen FL, früher Verantwortlicher Milchhof Schaan und Vorsitzender der Jury, nahmen am Freitagnachmittag in Salez 13 Proben unter die Lupe.