Post Verloren und vergessen: Wo ein Toggenburger Werbebrief elf Jahre lang umherirrte, bleibt ein Mysterium Nicht alle Tage kommt es vor, dass ein längst versendeter Brief nach mehr als einem Jahrzehnt wieder auftaucht. Vor allem, wenn die Zeitung, für die er wirbt, nicht mehr existiert. Warum kam der Werbebrief der Toggenburg Medien AG nie bei seinem Empfänger in Wildhaus an? Die Post tappt selbst im Dunkeln. Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 05.01.2022, 17.44 Uhr

Dass ein Brief verschwunden geht, ist laut Post-Mediensprecherin Léa Wertheimer höchstselten. Bild: PD

Alles begann mit einem Werbebrief, den die Toggenburg Medien AG im November 2010 verschickte. Neben dem «Toggenburger Tagblatt» vertrieb die Firma damals auch die «Toggenburger Nachrichten». Der Umschlag beinhaltete eine Bestellkarte zum Kauf eines Abonnements der letztmals 2015 erschienenen Zeitung. Dass der Brief nie den Weg von Ebnat-Kappel zu seinem Wildhauser Empfänger gefunden hat, wurde klar, als er vergangene Woche wieder im Briefkasten der Firma lag. Doch wohin ist der Brief elf Jahre lang verschwunden?

Darauf kann Léa Wertheimer, Mediensprecherin der Post, keine definitive Antwort liefern. «Der Toggenburger Brief muss irgendwo versteckt gelegen haben», erklärt sie auf Anfrage. Verschiedene Szenarien lassen sich hierfür skizzieren: Einerseits könne die Sendung laut Wertheimer hinter ein Möbel gefallen sein. Andererseits sei es möglich, dass der Brief bei der Fahrt unter einen Sitz gerutscht ist. Dies falle meist erst auf, wenn ein Lieferwagen ausser Betrieb genommen wird.

Im vergangenen Jahr hat die Post durchschnittlich rund 14 Millionen Briefe und adressierte Werbung pro Tag verarbeitet, so Wertheimer. Dass ein Brief dabei verloren geht, ist ziemlich selten, wie die Pünktlichkeitsmessung der Post von 2020 zeigt. A-Post-Briefe erreichten ihre Empfänger zu 98 Prozent in der relevanten Messperiode von sechseinhalb Monaten, B-Post-Briefe zu 99,2 Prozent. Die Institution ist also durchaus verlässlich. Dennoch ist der Toggenburger Brief kein Einzelfall. Léa Wertheimer sagt:

«Eine Postkarte hatte einst 50 Jahre gebraucht, um anzukommen. Das sind aber absolute Ausnahmen.»

Léa Wertheimer, Leiterin Media Relations der Schweizerischen Post. Bild: PD

Ob der Werbebrief in der gesamten Schweiz umhergeirrt oder über ein Jahrzehnt lang einsam verstaubt ist, bleibt ein Rätsel. Seine Reise kann die Post nicht zurückverfolgen, denn nur bei Einschreiben ist ein «Tracking» möglich, so Wertheimer. «Dass ein Brief verschwindet, wissen wir nur, wenn sich die Kundin oder der Kunde meldet.»

Auch für Briefe gibt es eine Klinik

Briefe, die nicht zugestellt werden können, werden im Briefzentrum im solothurnischen Härkingen unter die Lupe genommen. Genauer gesagt, in dessen Briefklinik. Hier bemüht sich ein zwölfköpfiges Team gemäss einem Blogbeitrag der Post rund um die Uhr, beschädigte Briefe zu flicken, unvollständige Postleitzahlen zu berichtigen und Absenderadressen ausfindig zu machen. In seltenen Fällen werde für diese Zwecke ein Brief geöffnet, ergänzt Wertheimer.

Bei dem Toggenburger Werbebrief handelt es sich um eine sogenannte «unanbringliche Sendung». Wie dem Rücksendestempel zu entnehmen ist, konnte der Kunde aus Wildhaus unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden. Sollte der Brief erst kürzlich wieder aufgetaucht sein, hat der ursprüngliche Empfänger womöglich seinen Wohnort gewechselt und die Frist des Nachsendeauftrags ist inzwischen abgelaufen. Zwar hat der Brief kein Abonnement verkauft, doch immerhin fand er zum Absender.

