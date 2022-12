Valentina Kovacevic ist Religionspädagogin im Toggenburg

Porträt Sie liest Psychothriller, würde auch homosexuelle Paare segnen und kritisiert die katholische Kirche: Die streitbare Religionspädagogin aus Wattwil Die 30-jährige Valentina Kovacevic arbeitet bei zwei Seelsorgeeinheiten im Toggenburg als Religionspädagogin. Der Grund, weshalb die gelernte medizinische Praxisassistentin den Weg zur katholischen Kirche fand, war ein Schlüsselerlebnis mit 19 Jahren. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Valentina Kovacevic entzündet in der katholischen Kirche in Wattwil eine Opferkerze. Bild: Beat Lanzendorfer

Sie liest am liebsten Bücher über Psycho-Thriller mit ganz viel Blut, betreibt in ihrer Freizeit Kickboxen und arbeitet als Religionspädagogin im Toggenburg: Die 30-jährige Valentina Kovacevic hat viele Facetten.

Den Beruf ausgewählt hat sie, obwohl sie ihren Arbeitgeber, die katholische Kirche, als Institution auch hinterfragt. «Das ist für mich, vor allem als Frau, die kritisch und authentisch bleiben möchte, sehr wichtig», sagt Kovacevic.

Sie möchte ehrlich und authentisch sein

Sie sei ein Mensch der klaren Wortwahl und trage dies auch nach aussen. Sie bezeichnet sich offen als LGBTQIA+-Anhängerin, davon hat die Bistumsleitung in St.Gallen auch Kenntnis: «Ich habe dies Bischof Markus Büchel in einem Brief mitgeteilt. Er weiss auch, dass ich mich nicht daran hindern lasse, ein homosexuelles Paar zu segnen.» «Ich würde für eine Segensfeier niemanden abweisen, auch wenn die Kirche noch nicht so weit ist.» Und sie hätte in all ihren Ausbildungen festgestellt: «Sei ehrlich und authentisch.»

Ihre offene Art unterstreicht sie unter anderem damit, dass sie am Fond ihres Autos ein Bild des Künstlers Ralf König angebracht hat. Es zeigt die Vielfalt der Homosexualität. «Damit möchte ich ein Zeichen setzen, dass sich Kirchenleute durchaus für Minderheiten einsetzen können.»

Am Fond ihres Autos hat Valentina Kovacevic ein Bild des Künstlers Ralf König angebracht. Es zeigt die Vielfalt der Homosexualität. Bild: Beat Lanzendorfer

Prägendes Erlebnis mit Kursleiter

Dass sie persönlich vom Glauben geprägt worden ist, sei unter anderem einem Schlüsselerlebnis zu verdanken, einer Begegnung mit Theologe Rolf Haag. «Ich war der letzte Jahrgang, der in der sechsten Klasse noch gefirmt wurde. Mit 19 habe ich mich dann bereit erklärt, mich auf das Ehrenamt der Firmbegleitung bei den nun Erwachsenen einzulassen.»

Weil sie auf mögliche Fragen der Firmlinge keine Antworten wusste, hat sie in Wil, ihrem Wohnort, einen Glaubenskurs besucht. «In diesem hat es mir bei den Ausführungen von Rolf Haag den Ärmel reingezogen.» Der mittlerweile pensionierte Theologe hätte sehr positiv über die Verschiedenheiten der vielen Religionen gesprochen.

Kovacevic, gelernte medizinische Praxisassistentin, entschied sich anschliessend, das Weiterbildungskonzept «Formodula» der katholischen Kirche zu besuchen. Das war ihr aber noch zu wenig, weshalb sie danach an der Universität Luzern Religionspädagogik studierte.

Bei ihrer Arbeit mit Kindern und Erwachsenen möchte Kovacevic aufzeigen, welche Bedeutung der Glaube für sie hat. Die vielen Kirchenaustritte beschäftigen auch sie. Hierzu sagt sie: «Ich habe einige Bekannte in meinem Freundeskreis, die auch aus der Kirche ausgetreten sind. Wenn finanzielle Aspekte zu einem Austritt führen, finde ich das schade, denn ein grosser Teil der Kirchensteuern wird für soziale Projekte eingesetzt.» Wenn andere Gründe vorliegen, würde sie diese Menschen am liebsten einmal in ihren Unterricht einladen oder mit ihnen einen Gottesdienst vorbereiten. «In meinem Alltag könnte ich ihnen aufzeigen, wie wertvoll unsere Arbeit ist.»

Enttäuscht von der Menschheit

Die 30-Jährige verhehlt nicht, dass sie von der Menschheit auch enttäuscht ist: «Die Religion wird dazu missbraucht, Verlustängste zu schüren, das macht mich traurig.» Sie verstehe nicht, weshalb die Menschen aus der Geschichte nicht lernen könnten und noch immer im Namen der Religion Kriege geführt würden. Das ist auch einer der Gründe, keine eigenen Kinder zu haben. «Ich bin zwar überzeugt davon, dass die Liebe siegt, aber meine Angst ist viel zu gross, um in diese Welt ein eigenes Geschöpf zu setzen.»

Ihre Meinung werde am ehesten dann in Frage gestellt, wenn sie mit den Kindern im Religionsunterricht zusammen ist: «Das ist sehr bereichernd, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man den Unterricht mit den Kindern gestalten kann. Das gibt es in anderen Berufen nicht.»

Vorfreude auf Weihnachten

Auf Weihnachten freut sich Kovacevic. Sie wird zuerst in Lichtensteig eine ökumenische Familienweihnacht feiern und danach noch etwas mit den Menschen verweilen. Anschliessend wird sie der Familie einen Besuch abstatten, deren drei Mädchen sie als Oberstufenschülerin gehütet hat.

Den Tag beschliesst sie mit der Teilnahme der kroatischen Mitternachtsmesse in St.Gallen – ihre Mutter stammt aus Kroatien, ihr Vater aus Bosnien. Weil der Heiligabend offiziell ein Fastentag ist, wird sie erst nach dem Gottesdienst ein Abendessen einnehmen. «Ich bin dankbar, dass ich den Rückhalt meiner Freunde und Familie spüren darf.»

Und dann freut sie sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitenden in den Seelsorgeeinheiten. Als Religionspädagogin fühlt sie sich in den Teams der Seelsorgeeinheiten Neutoggenburg sowie Bazenheid-Gähwil-Kirchberg gut aufgehoben. «Sie haben alle das Herz am richtigen Fleck. Bei uns wird eine kollegiale Führung gelebt.» So auf Augenhöhe miteinander umzugehen, mache ihr Spass. «So macht es mir auch nichts aus, dass die Frauen nicht Priesterin werden können.»

Und ganz am Ende des Gesprächs sagt sie lachend: «Mein Traum an Weihnachten ist es, mit einem spannenden Buch einzuschlafen, bei dem es um Mord und Totschlag geht.»

