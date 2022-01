Porträt «Nah an der Politik, aber im Hintergrund»: Janine Rutz ist seit Anfang Jahr Stadtschreiberin in Wil Über ein Jahr war die Stelle vakant, zwei Ausschreibungen waren nötig: Seit Januar ist die Stelle der Stadtschreiberin in Wil wieder besetzt. Janine Rutz aus Schaffhausen spricht über den Bezug zur Ostschweiz, die Faszination ihres Berufs und ihre Devisen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Janine Rutz, neue Stadtschreiberin, arbeitet seit bald einem Monat in der Wiler Altstadt. Bild: Ralph Ribi

«Ich mache meinen Job gut, wenn man nicht merkt, dass es mich gibt. Das ist meine Devise», sagt Janine Rutz. Seit Anfang Jahr ist sie die neue Stadtschreiberin der Stadt Wil. Zumindest die Stelle des Stadtschreibers an sich hat aber in vergangener Zeit für Gesprächsstoff gesorgt. Sie war über ein Jahr vakant. Zwei Mal musste sie ausgeschrieben werden. Im vergangenen Juni wählte dann das Parlament Janine Rutz als Stadtschreiberin.

Nun arbeitet die 38-Jährige seit bald einem Monat im Wiler Rathaus. «Ich bin so weit gut gestartet.» Sie müsse sich aber erst noch einfinden, es sei noch immer ein Kennenlernen. Janine Rutz ist aber trotz der längeren Übergangsphase vor ihrer Zeit zuversichtlich:

«Wir schlagen uns durch.»

Ansonsten sei derzeit noch externe Unterstützung vorhanden.

Pendeln zwischen Schaffhausen und Wil

Ihr gefalle es, dass sie hier das grosse Ganze im Blick haben könne, sich nicht in Details verliere. Denn ihre Aufgabe in Wil sei anders als jene der Gemeindeschreiberin von Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen, wo sie vorher arbeitete. «Dort war ich mehr operativ tätig, jetzt viel mehr strategisch», sagt Janine Rutz. Nun könne sie das Wissen ihrer Weiterbildungen, ein MAS in Public Management und ein CAS im öffentlichen Personalrecht, stärker anwenden. Die Organisationseinheit in Wil ist grösser als jene der 10'000-Seelen-Gemeinde Neuhausen, das habe sie gereizt. So pendelt sie nun täglich zwischen ihrem Wohnort Schaffhausen und Wil. Das werde auch so bleiben. Denn ein grosser Teil ihrer Verwandtschaft wohnt in Schaffhausen. Aufgewachsen ist Janine Rutz in Schlieren im Kanton Zürich, wie man auch am Dialekt hört.

Einen persönlichen Bezug zur Ostschweiz habe sie durch eine Mitstudentin in ihrer Weiterbildung erhalten, die bei der Gemeinde Uzwil arbeitet. «Ausserdem ist mein Heimatort Wildhaus», sagt Janine Rutz und lächelt hinter der Maske. Sie sei aber erst einmal dort gewesen. Bis zu einem weiteren Besuch dürfte es wohl noch etwas dauern.

«Alles unter 25 Grad ist für mich kalt.»

Deshalb ziehe es sie in den Ferien in die Wärme, wie in die Arabischen Emirate oder in den Oman, wo es im Sommer über 40 Grad heiss ist.

Der Blick von aussen

Zurück in die Ostschweiz: Auch in Wil sei sie das erste Mal beim Vorstellungsgespräch gewesen. «Eine hübsche Altstadt», sei ihr durch den Kopf gegangen. In die Gegend zu ziehen, komme vorerst trotzdem nicht in Frage.

«Ich finde es gut, wenn man einen Blick von aussen hat.»

Das sei ihre Meinung als Politikwissenschafterin. Mit der Frage «Warum macht ihr es so?» könne man einen Denkprozess anstossen. Zudem sei man von Entscheidungen nicht direkt betroffen, könne Dinge sachlicher, pragmatischer betrachten. Darin verstehe sie auch ihre Aufgabe: «Die gewählten Gremien stehen im Rampenlicht und ich liefere ihnen fundierte Grundlagen für ihre Entscheidungen.»

Dies, obwohl man als Stadtschreiber oder Stadtschreiberin durchaus politischen Einfluss ausüben könnte, da man mit beratender Stimme an Sitzungen des Stadtrats und jenen des Stadtparlaments teilnimmt. «Auch wenn es nicht alle so sehen: Ich finde, Objektivität steht an erster Stelle.» Zurück zur Devise am Anfang: «Ich mache meinen Job gut, wenn man nicht merkt, dass es mich gibt.»

Die Rolle im Hintergrund

Politisch aktiv zu sein, sei für Janine Rutz nie Thema gewesen. «Dazu bin ich nicht der Typ.» Obwohl ihre Grossmutter beim Antritt ihres Studiums für Politikwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit und Allgemeines Staatsrecht gemeint habe: «Du wirst mal Bundesrätin.» Komplett schliesse sie ein politisches Amt zwar nicht aus, aber dafür mache ihr der jetzige Job zu viel Spass. Obwohl sie nie geglaubt hätte, dass sie je in der Schweizer Politik tätig sein würde, denn im Studium lag ihr Schwerpunkt auf den internationalen Beziehungen.

Über einen Bekannten habe sie während des Studiums mehr über den Beruf des Stadtschreibers erfahren. Von da an wusste sie: «Das ist es.» Nah an der Politik, aber im Hintergrund. Ihr gefalle es, dass bei ihr die Fäden zusammenlaufen und sie die Beteiligten unterstützen könne. Zudem:

«Jeden Morgen, wenn ich das Büro betrete, weiss ich nicht, was der Tag bringt.»

Auch ausserhalb ihrer Arbeit engagiert sich Janine Rutz für ihren Beruf. Sie ist Vizepräsidentin der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiberinnen und -schreiber (SKSG). Obwohl sie in dieses Amt hineingerutscht sei, könnte es sein, dass sie bald zur Präsidentin gewählt wird. Und ist Janine Rutz nicht gerade mit der Arbeit, der Konferenz oder einer Weiterbildung beschäftigt, liest sie Sachbücher zu allen möglichen Themen. Momentan: «Amerikas Gotteskrieger. Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet». «Ein Buch muss für mich einen Mehrwert haben, ich muss meinen Wissenshorizont damit erweitern können», sagt sie. Und eine weitere Devise von Janine Rutz: «Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen, schlechten Kaffee oder schlechten Wein.»

