Claudia Wetter als Kantonsrichterin bestätigt.

Porträt Kantonsrichterin Claudia Wetter: «Manchmal wäre es sinnvoller, die Menschen würden miteinander reden, statt vor Gericht zu gehen» Die Bazenheiderin Claudia Wetter wurde im März 2019 als Nachfolgerin des verstorbenen Benedikt Landolt zur Kantonsrichterin gewählt. An der vergangenen Session des Kantonsrates erfolgte ihre Wiederwahl für weitere sechs Jahre. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 12.12.2022, 11.53 Uhr

Kantonsrichterin Claudia Wetter in ihrem Bazenheider Heim. Bild: Beat Lanzendorfer

Familie Wetter bewohnt einen Teil eines älteren Holzhauses im Weiler Nuetenwil oberhalb von Bazenheid. Bei der Begrüssung mahnt Claudia Wetter zur Vorsicht. Beim Betreten des Wohnbereichs sei die letzte Stufe der Treppe etwas höher als die anderen, das bringe das Alter des Hauses so mit sich.

Das ist nicht die einzige Stufe, welche sie auf dem Weg zur Kantonsrichterin überwinden musste. Dazu später mehr. Die 48-Jährige trat am 1. März 2019 die Nachfolge des verstorbenen Benedikt Landolt an. In der jüngsten Session des St.Galler Kantonsrats wurde sie zum ersten Mal wiedergewählt. Sie ist die erste vollamtliche Kantonsrichterin aus den Reihen der SP-Frauen.

Das Kantonsgericht setzt sich aus neun Richterinnen und Richtern zusammen. Drei sind der SVP zugehörig, jeweils zwei sind Mitglied der SP, FDP sowie der «Mitte». Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter werden für jeweils sechs Jahre gewählt.

Die Arbeit bringt ihr Erfüllung

Nach ihrer Wahl vor vier Jahren zur Kantonsrichterin sagte Wetter: «Ich war schon seit August 2018 als ausserordentliche Ersatzrichterin am Kantonsgericht tätig. Dabei hat sich für mich bestätigt, dass mir die Tätigkeit als Richterin gut liegt und auch grosse Erfüllung bereitet.»

Als erfüllend findet sie ihre Tätigkeit nach wie vor. Auf die Frage, ob die Arbeit manchmal eine etwas trockene Materie sei, sagt sie: «Keineswegs, es geht immer um einen unterschiedlichen Sachverhalt, bei dem eine Geschichte dahintersteckt, die das Leben schreibt.» Natürlich sei es erforderlich, sich intensiv in die Akten einzulesen. «Wenn man gerne liest, ist man bei unserer Arbeit gut bedient. Und nicht zuletzt ist die Sprache unser Werkzeug.»

Zudem sei es spannend, sich in eine bestimmte Situation hineinversetzen zu können. «Ich arbeite zwar viel allein, wir tauschen uns aber auch im Team aus.» Der Austausch sei sehr wichtig, weil dadurch verschiedene Argumente in die Beurteilung eines Falls einfliessen könnten. Sorgen bereitet ihr die Zunahme der Fallzahlen. «Die Entscheide der ersten Instanz werden häufig nicht mehr akzeptiert. Manchmal wäre es sinnvoller, die Menschen würden miteinander reden, statt vor Gericht zu gehen.»

Die Natur als Ausgleich

Im Gegensatz zu ihrer früheren Tätigkeit gebe es jetzt weniger Fälle, die sie persönlich belasten: «Ich war vorher Anwältin im Familienrecht. Da gab es schon Fälle, die haben einen stark mitgenommen, vor allem, weil ich selber Kinder habe.» Die jetzigen Fälle seien nicht mehr so akut, weil das Kantonsgericht die zweite Instanz ist. Dabei klärt sie auf: «Das Kantonsgericht ist nach dem Kreisgericht die nächste Instanz, die angerufen werden kann, wenn man den Entscheid der Vorinstanz anfechten möchte.» Die nächste und letzte Instanz nach dem Kantonsgericht sei dann das Bundesgericht.

Die Arbeit gehöre zwar zum Leben, trotzdem brauche es einen Zeitraum, in dem Wetter abschalten möchte. «Der Kopf ist irgendwann voll.» Wenn immer möglich geht sie in die Natur. Weil sie unter der Woche aber selten vor 19 Uhr zu Hause ist und es in den Wintermonaten abends früh eindunkelt, muss sie ihre Aktivitäten wie Wandern, Joggen oder Biken am Wochenende ausüben.

Teile der Kindheit in Ägypten und England verbracht

Durch die berufliche Tätigkeit ihres Vaters verbrachte Wetter in ihrer Kindheit zuerst einige Jahre in Ägypten und England. Nach der Rückkehr in die Schweiz lebte die Familie in Degersheim, danach im zürcherischen Wald. In Rüti ZH absolvierte sie dann eine Lehre zur Drogistin. Sie entschied sich früh, eine Familie zu gründen, und war bereits mit 24 Jahren zweifache Mutter. Fast gleichzeitig reifte in ihr der Wunsch, sich beruflich zu verändern.

Nach einem Gespräch mit der Laufbahnberatung holte sie auf dem zweiten Bildungsweg die Matura nach. «Meine Familie hat mich unterstützt, ohne sie wäre es nicht möglich gewesen.» Dabei gilt es zu berücksichtigen: Sie hatte zwei kleine Kinder zu Hause und ihr Mann hat als Lastwagenchauffeur nicht viel verdient. «Lastwagenchauffeur ist sein Traumberuf, er wollte das schon als kleiner Bub werden und ist es bis heute geblieben.»

Um die knappen finanziellen Mittel etwas aufbessern zu können, ist Wetter während des anschliessenden Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität St.Gallen (2005 bis 2010) putzen gegangen. Auf dem Weg zur Kantonsrichterin musste sie wie oben beschrieben einige Hürden überspringen. «Ich war an der Universität immer etwa zehn Jahre älter als meine Mitstudierenden, das war für mich aber kein Problem.»

Mit ihrer Tätigkeit als Kantonsrichterin ist Wetter glücklich. «Ich habe meine Laufbahn nicht geplant und hatte immer das Glück, dass Leute an mich geglaubt und mich auf meinem Weg ermuntert haben.» Pläne, irgendwann ans Bundesgericht nach Lausanne zu wechseln, hegt sie nicht. «Ein Wechsel ans Bundesgericht kann ich mir nicht vorstellen. Mir gefällt es hier in St.Gallen als Kantonsrichterin. Ausserdem sind wir ein gutes Team, in dem ich mich wohlfühle. Ich könnte mir durchaus vorstellen, bis zu meiner Pensionierung als Kantonsrichterin tätig zu sein.»

