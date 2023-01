Mosnangerin fertigt Kerzen aus dem eigenen Atelier

Porträt «Je komplizierter ein Motiv ist, umso lieber mache ich es»: Jasmine Rey aus Mosnang kreiert in ihrem Atelier Kerzen auf Anfrage Aus dem Hobby wurde ihr Beruf: Jasmine Rey aus Mosnang fertigt Kerzen an. Nicht nur für Taufen und Hochzeiten gestalten sie Kerzen. Auch als Grabschmuck für Sternenkinder möchte sie Kerzen anfertigen. Fränzi Göggel 19.01.2023, 19.00 Uhr

In ihrem Atelier fertigt Jasmine Rey Kerzen an. Bild: Fränzi Göggel

Ihre Leidenschaft für Kerzen begann vor zwölf Jahren. Jasmine Rey suchte für ihr drittes Patenkind eine Taufkerze, fand aber keine. Der Termin der kirchlichen Taufe rückte immer näher. Statt zu resignieren, beschloss Jasmine Rey, die Taufkerze selber zu machen. «Die Leute in der Kirche waren begeistert und bald hatte es sich herumgesprochen, dass ich Taufkerzen anfertige», erzählt die Künstlerin aus ihren Anfangszeiten. Im Esszimmer in der damaligen Wohnung in Wilen legte sie los. Ein Regal im Wandschrank des Wohnraums diente als Ausstellungsfläche.

Jasmine Rey hatte keine einfache Kindheit, was sie bis heute prägt. Mit fünf Geschwistern wuchs sie in Frauenfeld auf. Ihr Berufswunsch, Hebamme zu lernen, erfüllte sich nicht. Stattdessen arbeitete sie nach der Schule auf einem Bauernhof im Kanton Thurgau als Haushaltspraktikantin und ging anschliessend als Au-pair ein Jahr ins Tessin. In Bellinzona besuchte sie eine Sprachschule und lernte Italienisch. «Ich kam als 15-Jährige aus der Schule und hatte keine Ahnung, was ich lernen wollte», umschreibt sie ihre damalige berufliche Situation.

Verkuppelt durch Radio Top

Wieder zurück in der Ostschweiz bekam Jasmine Rey eine Lehrstelle als Verkäuferin im Volg in Felben-Wellhausen. Zusammen mit einer Kollegin hörten sie Radio Top. Ein Radiohörer lud zu seiner Geburtstagsparty ein und gab seine Telefonnummer bekannt. Die zwei jungen Frauen meldeten sich und stellten fest, dass alles ein Jux war. Doch die damals 16-jährige Jasmine vereinbarte mit dem damals 17-jährigen Dominic Rey, dem angeblichen Gastgeber, ein Treffen. Seither sind sie ein Paar und haben 2007 geheiratet. Drei Kinder, der elfjährige Joel und die siebenjährigen Zwillinge Leonie und Lennja, machen das Familienglück perfekt.

Dominic Rey unterstützt seine Frau, wo es nur geht. «Ohne ihn wäre es mir als Mami fast nicht möglich, meiner beruflichen Leidenschaft und Selbstverwirklichung nachzugehen», sagt sie.

Zum vergnüglichen Zeitvertreib wandert Jasmine Rey mit der Familie oder besucht Konzerte der Superstars der 1990er-Jahre, der Kelly Family. Beide Freizeitbeschäftigungen üben auf sie eine grosse Faszination aus. «Ich kann dann total abschalten, bin wie in einer andern Welt und geniesse nur noch.»

Die filigranen Teile verlangen eine sorgfältige Behandlung mit den Schneidemessern. Bild: Fränzi Göggel

Von der rohen Kerze zum Prunkstück

Seit 2018 wohnt die Familie Rey in Mosnang. Was als Hobby begann, entwickelte sich zum eigenen Geschäft. Ab März bis in den Spätsommer ist die Nachfrage nach individuell gestalteten Kerzen am grössten und die Bestellliste ist voll. In dieser Zeit finden Taufen, Kommunionen, Konfirmationen und Hochzeiten statt. Jasmine Rey arbeitet meist am Vormittag in ihrem Kerzenatelier oder im Nähzimmer, wo die Nähmaschine und ein Plottergerät stehen. Dann sind ihre Kinder in der Schule und es ist Ruhe im Haus.

Ihre langjährige Berufserfahrung im Einzelhandel lässt die Unternehmerin einfliessen. Das Rohmaterial kauft sie bei einer Schweizer Kerzenfirma ein. Aus Wachsplatten schneidet sie Motive aus und bringt diese zu einem Kunstwerk auf der Kerze an. Aufträge, bei denen die Kundinnen und Kunden nur das Thema vorgeben, gefallen Jasmine Rey besonders, denn dann hat sie freie Hand und kann ihre Kreativität ausleben. «Je komplizierter ein Motiv ist, umso lieber mache ich es», lacht sie.

Verkauft und ausgestellt werden die Kerzen online unter www.meine-kerze.ch. Die Idee, das Fenster ihres Ateliers als Schaufenster zu benutzen, liess sich nicht umsetzen. Zum einen nehmen ihre zwei Katzen den Platz in Beschlag und die Sonne würde ihre Kunstwerke schmelzen. Einen Verkaufsladen hat sie noch nicht, ist aber ein Plan für die nahe Zukunft.

Jasmine Rey stellt ihre Kerzen im Atelier aus. Bild: Fränzi Göggel

Grabschmuck für Sternenkinder

Wie so oft das Leben spielt, entstehen schöne Ideen auch aus traurigen Geschehnissen. Jasmine Rey wurde damit vor drei Jahren durch den Tod ihres Neffen, der auch ihr Gottenkind war, konfrontiert. Nun möchte sie Kerzen und andere Produkte für Sternenkinder anfertigen und andern damit helfen, das Erlebte zu verarbeiten. «Wie man mit dem Tod eines Kindes umgeht und trauert, ist nach wie vor ein grosses Tabu in unserer Gesellschaft. Es ist mir ein Bedürfnis, Gedenkarbeiten und Grabschmuck für die Sternenkinder herzustellen und offen darüber zu reden», sagt sie.

Vom orientierungslosen jungen Mädchen zur Mutter und Unternehmerin war es ein langer Weg.

«Heute kann ich sagen, dass ich bei mir angekommen bin.»