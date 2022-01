Hemberg: Sie stickt Brusttücher für traditionelle Trachten

Porträt Aus Liebe zum Sticken und zur Tradition: Hanny Roth vom Hemberg fertigt Brusttücher für Trachten an Schon als Kind entdeckte Hanny Roth das Sticken für sich. Heute fertigt sie traditionelle Brusttücher an. Schon früher waren Blumen ihre Lieblingsmotive. Ruedi Roth 31.01.2022, 12.00 Uhr

Hanny Roth bestickt ein Brusttuch. Bild: Ruedi Roth

Wer Hanny Roth, 80 Jahre alt, auf dem Bauernhof Neckerschwendi im Hemberg besucht, erkennt es sofort. Da wird einem die Liebe zum Detail präsentiert. Bilder, Blumen, Stickereien oder Motive der traditionellen Kultur. «Es freut mich einfach, wenn mir mein Heim immer wieder erzählt, was wichtig ist in meinem Leben», sagt Roth. Die Zufriedenheit habe ihren Ursprung einerseits beim Ehemann; er werde jetzt aber wegen zunehmender Altersbeschwerden im Seniorenheim in Brunnadern gepflegt. Andererseits könne sie auf eine liebliche Kindheit zurückblicken. Da habe auch ihre Karriere als Stickerin begonnen.

Ihrer Mutter sei die Leidenschaft ihres jüngsten Mädchens bald einmal aufgefallen und fortan sei sie mit der Aufgabe betraut worden, verschiedenste Gebrauchsartikel mit Stickereien zu verzieren. Hanny Roth sagt:

«Schon damals haben Blumen mein Lieblingsmotiv verkörpert und das ist auch heute noch so.»

Eine eigene Tracht genäht

In einer sechsköpfigen Bauernfamilie aufgewachsen, erhielt Hanny Roth als Schulmädchen das erste Trachtenkleid. Angefertigt hatte es ihre Mutter, welche in diesem Fach gut bewandert war. Sie habe ihrer Tochter auch später manch wertvollen Tipp auf den Weg gegeben. Die Verhältnisse auf dem elterlichen Anwesen Boden in Schönengrund seien ärmlich gewesen. Doch ein frohgemuter Geist habe immer geherrscht.

«Meine Mutter besass eine diatonische Handorgel und einen Plattenspieler», beschreibt Hanny Roth den Grund ihrer Musikalität. Gar oft hätten die drei Mädchen gesungen oder sich die wenigen Schallplatten der Volksmusik angehört. Da sei sie vom Virus Jodelgesang und Ländlermusik angesteckt worden. Hierfür sei natürlich das Tragen einer Tracht als Pflicht betrachtet worden. Also nähte sich Hanny Roth nach der Schulzeit eine Toggenburger Sonntagstracht mit Stickerei nach eigenem Gutdünken. 1963 heiratete sie den Hemberger Landwirt Ernst Roth und zehn Jahre später tummelten sich vier Kinder in der heimeligen Stube.

Ein Appenzeller Brusttuch. Bild: Ruedi Roth

Erste Sporen abverdient

Für die drei Buben und das Mädchen wurde möglichst bald ein Trachtenkleid genäht. So entstanden die ersten Brusttücher in Hanny Roths Heimwerkstatt. Diese mussten fortlaufend der Grösse der Kinder angepasst werden. Jetzt entdeckten Leute in Hanny Roths Umkreis, dass hier eine kleine Brusttuchfabrik im Entstehen war.

Bald einmal flatterten erste Aufträge herein und frohgemut habe sie diese dann auch ausgeführt. «Es klappte aber nicht alles sofort nach Wunsch. Bei Frau Scherrer aus Nesslau und Frau Brändle aus Wildhaus konnte ich mir in Kursen Details zeigen lassen», sagt Hanny Roth. Von den Arbeiten auf dem Bauernhof und im Haushalt war sie aber damals zu sehr angetan, um das Nähen und Sticken vermehrt zu tätigen.

Handarbeit braucht seine Zeit

Erst nach der Betriebsübergabe an den Sohn intensivierte sich der Arbeitsplatz Nähstube. Jetzt vermehrten sich die Aufträge und bald einmal musste sich die Kundschaft mit Lieferfristen abgeben. Hanny Roth plant sich den Tag so ein, dass all die anstehenden Arbeiten in Garten, Haushalt und Familie auch ihr Zeitfenster haben.

Für ein Brusttuch rechnet sie einige Wochen Entstehungszeit. Die Produktion lasse sich grob in drei Abschnitte einteilen. Das Sticken des Brusttuchrands, das Zeichnen und Anfertigen von Rückenornament, Spiegel, Knopflöchern und anderem sowie das Zuschneiden, Anpassen und Nähen. Die Kunden dürfen bei Hanny Roth selbst bestimmen, wie ihr Kleidungsstück einst aussehen soll. Da seien manchmal Alphütten nach Fotos zu verewigen, was sie ganz gerne mache.

«Ein Glücksgefühl durchströmt mich, wenn ich dem Kunden die Zufriedenheit über das Resultat seiner Bestellung ansehe.»

Ein bisschen stolz sei sie schon, wenn an einem Naturjodelkonzert da und dort ein Brusttuch aus ihren Händen in den Reihen zu entdecken sei. Es habe sich bei ihr mit der Zeit auch ein eigener Stil entwickelt, was die Herkunft des Brusttuchs verrate. Wenn die Spiegel mit Enzian, Edelweiss, Alpenrosen und Männertreu gefüllt seien. Oder wenn die unverkennbaren Edelweissmotive zwischen den Knopflöchern auffallen. Oder die möglichst filigrane Stickerei am Rand; dies alles seien eigentlich unverkennbare Zeichen ihrer Arbeit.

Bilder malen oder Handorgel spielen

Während zahlreicher Jahre kamen Auftragsstickereien für die Toggenburger Sonntagstracht hinzu oder vereinzelt Trachtenhemden und braune Hosen. Diese Artikel fertige sie aber jetzt nur noch für die vielen Familienmitglieder an, welche ebenfalls mit der Tradition und der Tracht verbunden seien. Auch dem Bildermalen ist Hanny Roth nicht abgeneigt und lässt ihrer Kreativität innerhalb der Familie gerne freien Lauf. Sowieso bedeutet ihr und Ehemann Ernst die familiäre Geborgenheit sehr viel. «Es erfüllt uns immer mit Stolz, wenn Kinder oder Grosskinder vorbeikommen, um mit uns zu jassen oder ‹gschpröchlen›», sagt Hanny Roth.

Hin und wieder greift sie zur diatonischen Handorgel und spielt ein paar Tänze; einfach so für sich in der Stube. Das Jodeln hat sie während vieler Jahre aktiv in einem Quartett gepflegt. Diese Leidenschaft hat sie gerne an ihre Kinder weitergegeben und freut sich an deren Vorträgen.