Der Kirchberger Schulleiter Christoph Gerber geht in Pension

Porträt «Die Jugendlichen sind überhaupt nicht schwieriger geworden»: Das sagt der Kirchberger Schulleiter Christoph Gerber, der am Ende des Schuljahres in Pension geht 27 Jahre war der 64-jährige Christoph Gerber Lehrer und Schulleiter an der Oberstufe Lerchenfeld in Kirchberg. Nun tritt er in den Ruhestand und hat noch einige Pläne. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Gerber liebt die Natur und verbringt deshalb auch sehr viel Zeit draussen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Schülerinnen und Schüler sind nicht schwieriger als vor 30 Jahren», sagt Christoph Gerber. Der 64-jährige Schulleiter und Lehrer der Oberstufe Lerchenfeld tritt am Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Ruhestand ist bei ihm aber nicht der passende Ausdruck. Er sagt: «Ich möchte die wertvollen Jahre, in denen ich noch körperlich fit bin, nutzen, um einige Projekte anzugehen.»

Vor 27 Jahren nach Kirchberg gekommen

Christoph Gerber ist 1995 als Sekundarlehrer nach Kirchberg gekommen, weil er als junger Familienvater einen Ort gesucht hat, an dem man bleiben kann. «Hier habe ich ihn gefunden, deshalb bin ich sesshaft geworden.»

Zuvor war er, nach seinem Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) in St.Gallen, an verschiedenen Orten im Kanton tätig. Auf die Frage, ob Lehrer sein Traumberuf sei, antwortet er: «Ich war in der Pfadi und habe schon damals gerne mit jungen Menschen zusammengearbeitet, deshalb kann ich die Frage mit Ja beantworten.»

Es hätte auch Alternativen gegeben: «Weil mich die Naturwissenschaft schon immer interessierte, hätte ich auch Geologie studieren können.» Diesen Weg hat nun seine Tochter Tamara eingeschlagen. Sie studierte Erdwissenschaft und Geophysik und weilt zurzeit zu Forschungszwecken in Grönland.

Die Schule steht vor Herausforderungen

Das Lehrersein empfindet der 64-Jährige heute nicht anstrengender als vor 30 Jahren: «Das Allerwichtigste ist, junge Menschen gernzuhaben. Das ist das A und O, dann gibt es nichts Schöneres. Es ist eine sinnstiftende Aufgabe, weil man Jugendlichen etwas beibringen kann.»

Klar sei heute einiges anders als zu seinen Anfangszeiten als Lehrer. Als grosse Herausforderung nennt er die Digitalisierung in der Schule: «Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, ist sie aber notwendig.» Die Probleme der Jugendlichen durch die sozialen Medien müssten ebenfalls ernst genommen werden. Die Sensibilisierung und die Prävention durch die Lehrkräfte sind wichtig.

Die tägliche Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern empfindet Christoph Gerber auch heute noch als sehr angenehm. «Die Jugendlichen sind überhaupt nicht schwieriger geworden, im Gegenteil. Zu meinen Anfangszeiten war man schnell als Streber verrufen. Klassenbester wollte niemand sein. Die heutigen Jugendlichen in der Oberstufe haben vielfach das Ziel vor Augen, einen guten Beruf zu erlernen.» Der Anspruch komme oftmals halt auch von der Gesellschaft oder von den Eltern.

Die letzten Jahre Schulleiter gewesen

In das Amt des Schulleiters ist Christoph Gerber reingerutscht. Nachdem sein Vorgänger Donat Ledergerber 2014 ins Gesundheitsdepartement von Regierungsrätin Heidi Hanselmann wechselte, hat er das Amt bis zur Nachfolgelösung während sechs Monaten ad interim ausgeführt. Als die Stelle 2016 erneut frei wurde, ist das Schulteam auf ihn zugekommen, er solle doch die Schulleitung übernehmen.

«Weil ich bereits über Erfahrung verfügte und der Zeitpunkt passte, habe ich die Herausforderung angenommen.» Mit 58 war er der älteste Lehrer, der die Ausbildung zum Schulleiter berufsbegleitend absolviert hat. Das waren während zweier Jahre blockweise dreitägige Workshops.

Ein Schulleiter trage zwei verschiedene Hüte. Einerseits sei man Lehrerkollege, andererseits Vorgesetzter. «Das muss man können. Weil ich aber auch gern Erwachsene führe, bin ich mit den zwei Rollen gut zurechtgekommen. Sie haben meinen Horizont in den letzten Jahren meiner Berufstätigkeit erweitert.»

Lehrermangel bereitet ihm Sorgen

Christoph Gerber, der zu 50 Prozent als Schulleiter arbeitet und mit einem 30-Prozent-Pensum als Werklehrer unterrichtet, bereitet der zurzeit akute Lehrermangel ebenfalls Kopfzerbrechen. Er sagt:

Christoph Gerber, in Pension gehender Lehrer und Schulleiter. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Babyboomer-Generation geht jetzt in Pension. Möglicherweise hätte man schon etwas früher mit der Rekrutierung von Studenten für den Lehrberuf beginnen müssen.»

Er hoffe weiterhin, dass dieser Engpass behoben werden könne. Im weiteren Gespräch fallen dem zukünftigen Pensionär zwei Geschichten ein, die er noch erzählen möchte.

Er hätte schon immer einen Schwerpunkt bei der Umwelterziehung gelegt. Dazu gehörten die regelmässigen Einsätze im Naturschutzgebiet Turpenriet. «Da kam es öfters zu lustigen Szenen, wenn Schülerinnen und Schüler bei der Amphibienzählung einen Frosch in die Hand nehmen mussten.» Zu seiner Haltung passt auch, dass die Kirchberger Oberstufe als erste Energieschule des Kantons zertifiziert wurde.

Legendär waren auch die vielen freiwilligen Skitourenlager. Einer der Teilnehmenden, ein Schüler von Christoph Gerber, hat später den Beruf des Bergführers ergriffen. Die Bergerlebnisse im Skitourenlager hätten bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Zum Abschied sagt Christoph Gerber: «Ich wünsche mir, dass man als Schulleiter vermehrt dort sein kann, wo die Schule stattfindet. Das ist mir nicht immer gelungen, weil viele administrative Aufgaben zu erledigen sind. Ich setze lieber Praktisches um, das sichtbar ist, statt Konzepte und Reglemente zu erstellen, die viel Papier verursachen.»

Mit dem Bike von Kanada nach Mexiko Nebst dem Wandern, Reisen und Velofahren mit Ehefrau Esther hat sich Christoph Gerber zusammen mit seinem Sohn Fabian im Sommer 2023 ein ambitioniertes Projekt zum Ziel gesetzt. Zu zweit möchten sie mit dem Mountainbike entlang der Rocky Mountains von Kanada bis Mexiko fahren. Der «Great Divide MTB Trail» mit seiner Länge von rund 4400 Kilometern und rund 60’000 Höhenmetern wird als Nordamerikas längste Mountainbike-Strecke beschrieben. Vater und Sohn Gerber wollen dieses Abenteuer in zwei Monaten schaffen. (bl)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen