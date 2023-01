Leiterin Bewährungshilfe St.Gallen erzähtl von Alltag

Porträt «Den Menschen wichtiger nehmen als seine Tat»: Silvia Hilber aus Hemberg ist Leiterin der Bewährungshilfe in St.Gallen Die Hembergerin erzählt von ihrem Beruf als Bewährungshelferin. Es sei wichtig, bei einem Erstgespräch dem Gegenüber wertefrei zu begegnen und Respekt entgegenzubringen. Bis zur Bewährungshelferin war es für Silvia Hilber ein weiter Weg, ursprünglich wollte sie Bäuerin werden. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Silvia Hilber, Leiterin Bewährungshilfe St.Gallen, will Menschen den Wiedereinstieg in das normale Leben vereinfachen. Bild: Ruedi Roth

Häusliche Gewalt oder Diebstahl. Betrug oder Fahrlässigkeit. Es gibt verschiedene Delikte. Manchmal sind sie vorhersehbar; manchmal passieren sie unerwartet. Wenn sie einmal geschehen sind, gerät das Leben der Betroffenen in eine für sie völlig neue Sphäre. «Eine Untersuchungshaft ist nicht angenehm. Eine Stunde lang pro Tag kann die Zelle verlassen werden. Den Rest des Tages verbringt man eingesperrt und allein.» Wenn sich Silvia Hilber, Leiterin der Bewährungshilfe in St.Gallen, zum ersten Gespräch mit einer Person in Untersuchungshaft begibt, trifft sie unterschiedliche Situationen an. Niedergeschlagenheit, Abwesenheit oder Aufbegehren sitzen ihr dann gegenüber.

Oft seien die Menschen noch nicht in der Realität angekommen. Das Schwanken zwischen Ablehnung und Bedarf an Unterstützung bestimme oft das Gesprächsklima. Silvia Hilber will dann die Menschen und ihre Angehörigen in dieser schwierigen Situation unterstützen. Die betroffene Person in den Mittelpunkt stellen; ihr Respekt entgegenbringen. «Meine persönliche Ausstrahlung bestimmt den weiteren Verlauf der Unterhaltung. Mein Gegenüber soll spüren, dass man ihm wertefrei und positiv gegenübersitzt.»

Eine Arbeitsbeziehung beginnen

Silvia Hilber will gut vorbereitet sein. Sie bündelt die vorhandenen Informationen. Ein Gespräch soll sehr authentisch geführt werden. Das Tatgeschehnis ist meistens klar. Jetzt gilt es, das «Warum» nachzuvollziehen. Nichts werde beschönigt. Ehrlich und transparent soll kommuniziert werden. Auf diese Art miteinander zu reden, biete oft mehr Platz für ein Weiterkommen der Betroffenen.

«Manchmal ist die Ablehnung spürbar. Das Vorurteil gegenüber Behörden ist schon oft vorhanden; sei dies bei der Polizei oder bei der Bewährungshilfe», erzählt Silvia Hilber. Manchmal sitze man sich eins zu eins gegenüber; manchmal trenne eine Glasscheibe die Gesprächspartner. Ja, es könne schon mal vorkommen, dass Drohungen ausgesprochen würden von der beschuldigten Person. In der Regel aber funktionierten die Gespräche gut.

Wieder integrieren

Die Bewährungshilfe ist sowohl vor als auch nach der Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe zuständig für die Personenbetreuung. Oberstes Ziel ist das Wiedereingliedern der Klientinnen und Klienten in die Gesellschaft. Da müsse man schon mit viel Herz dabei sein und gerne Energie spenden. Einfach sei dies nicht. Vor allem dann, wenn die betroffene Person an einer Suchterkrankung leide, welche sie nicht einfach loslassen könne. Die Bewährungshilfe setze sich aber genau dafür ein. Es soll für die Menschen eine Perspektive für ein eigenverantwortliches Leben ausserhalb der Kriminalität erschaffen werden. So leiste man einen wichtigen Beitrag für eine sichere Gesellschaft.

Als Bergbauerntochter aufgewachsen

Im hintersten Bauernhof des Neckertals kam Silvia Hilber, geborene Frei, zur Welt. Eine Zufahrtsstrasse habe damals noch nicht existiert dorthin. Schön sei ihre Jugendzeit gewesen. Am Bergbach habe man gespielt und auf dem Hof mitgeholfen. «Meine Belastbarkeit verdanke ich meiner Herkunft und meinem offenen Elternhaus. Meine Mutter war und ist mir dazu ein Vorbild.» Nach der Realschule absolvierte Silvia Hilber das Bäuerliche Haushaltlehrjahr in Wittenbach. Bäuerin zu werden, war ihr Berufswunsch. Auf dem Lehrbetrieb verliebte sie sich dann auch prompt in den ansässigen Bauernsohn. Dieser war aber von Beruf Elektriker. Den Hof führte dessen Bruder.

So siedelte sich die Hembergerin mit ihrem Mann am Rand der Stadt St.Gallen an. Zwei Kinder, ein grosser Garten und verschiedene Kleintiere hielten die junge Frau auf Trab. «Ich war wohl schon immer umtriebig. Darum habe ich angefangen hinzu noch den benachbarten Kindergarten zu putzen.» Anfang dreissig erfuhr Silvia Hilbers Leben eine tragische Wendung. Vieles wurde in Frage gestellt. Es sei aber auch der Beginn einer neuen, beruflichen Entwicklung gewesen.

Stetige Weiterbildung

Ein vierzehntägiger Rotkreuz-Kurs, ein Jahr Handelsschule in Rorschach, eine Stelle als Jugendarbeiterin und mehr füllten den Alltag von Silvia Hilber aus. Eine einjährige Berufsmatura abgeschlossen und intensiv Englisch lernen waren die nächsten Stationen. Mit Fleiss und viel Willen schloss die unternehmerische Frau im Jahr 2007 ihr Studium zur Sozialarbeiterin FH ab. Während des Studiums arbeitete sie bei der Kirchgemeinde Tablat in St.Gallen.

In der Zwischenzeit liess sich Silvia Hilber scheiden und zog ins Rheintal. 2010 übernahm sie als Berufsbeiständin die Leitung der Sozialen Dienste der Gemeinde Au. Die Arbeit sei abwechslungsreich gewesen. Im Auftrag der Kesb Rheintal Liegenschaften zu verkaufen, die Finanzen von älteren Menschen zu überwachen, Kinder und Eltern mit schwierigen Familienverhältnissen zu begleiten und mehr habe sie erledigt. «Eine Besonderheit war sicher die Betreuung von verschiedenen Kinderadoptionen. Das hat bei den involvierten Menschen starke Emotionen hervorgerufen», erinnert sich die Sozialarbeiterin.

Währenddem ruhte die Weiterbildung nicht. Ein Studiengang in Sozialinformatik sowie ein Eidgenössisches Nachdiplom in Leadership und Changemanagement wurden absolviert. Auch privat steckte sich Silvia Hilber hohe Ziele. Sie absolvierte fünf Mal einen Halbmarathon und legte die Fahrprüfung für schwere Motorräder ab. «Ich mag Herausforderungen. Ich muss die Dinge spüren. Und zu meinem Glück haben mein Partner, mein Ex-Mann und meine Kinder mich immer unterstützt.»

Den Wiedereinstieg schaffen

Ab 2015 übernahm Silvia Hilber in Sargans vier Jahre lang die Leitung der Berufsbeistandschaft. Sie unterstützte Leute in ihrem Berufsleben, welche sich dort mit kleineren oder grösseren Behinderungen zurechtfinden mussten. Als dann vier Jahre später die Stelle als Leiterin der Bewährungshilfe in St.Gallen ausgeschrieben wurde, ergriff Silvia Hilber die Gelegenheit.

Der Strafvollzug von einst habe sich stark gewandelt. Der Fokus liege auf Rückfallprävention und Wiedereingliederung. «Die Wahrung der Menschenwürde ist unser höchstes Gut. Es ist ein befriedigendes Erlebnis, wenn mein Team oder ich jemanden wieder sozial integrieren können; auch wenn ein Rückfall nicht komplett auszuschliessen ist», resümiert Silvia Hilber. Sie ist zufrieden. Es gefällt ihr, eine sinnstiftende Arbeit zu verrichten und mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu treten. Sei dies nun beruflich oder privat.

