Glasritzen: Natur und Brauchtum als Inspiration

Porträt «Das Glasritzen ist meine Leidenschaft»: Marlis Reifler aus dem Neckertal hat ein seltenes Hobby Marlis Reifler versuchte sich als Fünfzehnjährige zum ersten Mal in der Kunst des Glasritzens. Sie übte weiter und heute entstehen auf verschiedenen Glasoberflächen realistische Motive aus der Natur und dem Brauchtum. Ruedi Roth Jetzt kommentieren Aktualisiert 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marlis Reifler ritzt eine Gämse in ein Weinglas. Bild: Ruedi Roth

Marlis Reifler aus dem Neckertal. Bild: Ruedi Roth

Marlis Reifler-Rusch sitzt ruhig an ihrem Stubentisch. Grossrahmige Fenster spenden helles Tageslicht in den Raum. Dies erleichtert ihre sorgfältige Arbeit. Ein Fehler liegt da nicht drin. Mit der rechten Hand bewegt Marlis Reifler den leise summenden Ritzapparat. In der linken Hand hält sie ein Weinglas. Der Kopf einer Gämse soll darauf verewigt werden. Die Augen der jungen Frau huschen hin und her; von der mit Bleistift gezeichneten Vorlage zum entstehenden Kunstwerk.

Mit viel Routine wird ein Motiv verwirklicht, welches nur aus Hell und Dunkel besteht. Die Bewegungen von Marlis Reifler sind schnell und sicher. Das Endresultat überzeugt durch optische Echtheit. Marlis Reifler sagt:

«Meine Bilder sollen realistisch sein. Und vor allem sollen sie dem Wunsch der Kundschaft möglichst nahekommen. Dann freut es mich schon sehr.»

Erster Versuch mit 15 Jahren

Aufgewachsen ist Marlis Reifler auf dem Bauernhof Stechlenegg in der Gemeinde Hundwil. Bei ihrer Grossmutter entdeckte sie zum ersten Mal ein auf Glas geritztes Bild. Faszination kam auf und als Fünfzehnjährige versuchte sie sich zum ersten Mal in dieser Kunst. «Es gelang nicht optimal. Aber es war doch so gut, dass ich mit Freude weiterübte», erinnert sich die in Schönengrund-Wald wohnhafte Mutter von drei Kindern.

Während ihrer Lehr- und Wanderjahre in verschiedenen Berufsgattungen übte sie ihr Hobby in losem Rhythmus aus. Im Jahr 2008 heiratete sie Koni Reifler. Zwei Jahre später zog das Paar in ein Wohnhaus. Jetzt begann das Glasritzen in grösserem Umfang. Marlis Reifler fasste den Entschluss, ihre Gläser auf Verkaufsmärkten anzubieten. Da wollte sie dann ein grösseres und breitgefächertes Angebot präsentieren. Verschiedene Bilder und Szenen entstanden. Vorwiegende Thematik waren Natur und Brauchtum. Den Marktbesuchern gefielen die Kunstwerke und der Bekanntheitsgrad der Glasritzerin aus dem Neckertal weitete sich aus.

Die Motive auf dem Glas sollen realistisch sein. Bild: Ruedi Roth

Einen hohen Anspruch

Geburtstagsgeschenke, Hochzeitsandenken, Vereinslogos; in grosser Vielfalt purzelten die Aufträge zu Marlis Reifler. «Es macht Spass, verschiedene Themen zu ritzen. Und möglich ist fast alles. Am meisten Respekt habe ich aber davor, ein Menschengesicht anzufertigen, welches möglichst reell erkennbar sein soll. Da ist mein eigener Anspruch an Perfektion vielleicht zu hoch.»

Manchmal ritzt Marlis Reifler jeden Tag an ihren Werken. Und sie hat auch neue Ideen. Das Verzieren einer gusseisernen Fonduepfanne war eine davon. Spiegel erhalten in der Ecke ein hübsches Ornament. Geritzte Laternen werden von Hochzeitspaaren in die Kirche getragen. Vereine bestellen verzierte Gläser für treuen Probenbesuch. Die Vielfalt der Arbeiten von Marlis Reifler ist gross. Die Kinder Nadine, Laura und Remo haben sich an die künstlerische Leidenschaft ihrer Mutter gewöhnt.

«Es ist natürlich passend, wenn ich das Glasritzen zu Hause ausüben kann. So bin ich für die Kinder trotzdem immer erreichbar.»

Eine Maske und eine Brille schützen die Frau vor dem feinen Glasstaub. Selten kommt es vor, dass Marlis Reifler ein Werk misslingt. Und wenn dann ein Strich doch zu lange geraten ist, dient das Glas gleich als Versuchsobjekt für neue Ideen. Diese kann sie an Ausstellungen und Verkaufsmärkten präsentieren. Oder sie zeigt sie unentschlossenen Kunden und kann damit oftmals Wünsche erfüllen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen