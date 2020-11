Pornostars wider Willen? 60-Jähriger soll zwei Frauen zu Videodrehs gezwungen haben und muss sich vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten Vor dem Kreisgericht Toggenburg muss sich ein IV-Rentner verantworten. Er hatte zwei junge Frauen in einem Etablissement bei Wil kennengelernt und soll sie unter Druck gesetzt haben. Sein Ziel: Sie sollen in Pornos mitwirken und sich prostituieren. Martin Knoepfel 18.11.2020, 17.00 Uhr

Stripteasetänzerin in einem Nachtclub. Es handelt sich nicht um das im Artikel erwähnte Lokal. Bild: Urs Bucher

Die Opfer beziehungsweise Privatklägerinnen sind dieselben wie am Mittwoch letzter Woche. Es handelt sich um zwei Ostschweizerinnen mit Jahrgang 1990 und 1992. Auch das Kreisgericht tagt in identischer Zusammensetzung, mit einem Richter und zwei Richterinnen.

Wiederum geht es um Ereignisse in den Jahren 2008 und 2009, allerdings nach dem Weggang der beiden Frauen aus dem Sexetablissement im Thurgau, wo sie als Tänzerinnen und Prostituierte arbeiten. Die Jüngere der beiden ist da erst 16 Jahre alt.



Bei den Grosseltern aufgewachsen

Neu ist dagegen der Angeklagte. Es handelt sich um einen verheirateten IV-Rentner aus dem Kanton Aargau, einen Schweizer. Er hat Jahrgang 1960. Aufgewachsen ist er laut eigener Aussage bei den Grosseltern, die für ihn wie Vater und Mutter gewesen sind. Vor einigen Jahren hat der IV-Rentner geheiratet. Er hat zwei Kinder, eine erwachsene Tochter und einen fünfjährigen Sohn.

Nach einer abgebrochenen Lehre arbeitet der Angeklagte als Informatiker, zuletzt als Projektleiter bei einer Firma für Bankensoftware. Vor einigen Jahren erkrankt er schwer und erhält in der Folge eine IV-Rente von 2500 Franken pro Monat. Zum Gehen benötigt er die Unterstützung durch eine Krücke. In der Befragung verweigert der IV-Rentner auf viele Fragen die Aussage oder er macht Erinnerungslücken geltend.

Zu Beginn zweifelt der Verteidiger die Zuständigkeit des Kreisgerichts an. So lägen die angeblichen Tatorte im Raum Zürich. Weiter sieht der Anwalt das Recht seines Mandanten auf ein faires Verfahren als verletzt an, weil die beiden Privatklägerinnen die gleiche Anwältin hätten und so ihre Aussagen absprechen könnten. Das Kreisgericht lehnt aber nach einer Beratungspause die Anträge ab.

Teilbedingte Strafe beantragt

Angeklagt ist der IV-Rentner der Förderung der Prostitution und der sexuellen Nötigung, beides mehrfach begangen. Der Staatsanwalt will ihn für 12 Monate hinter Gitter schicken. Dazu soll eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monate mit einer Probezeit von zwei Jahren kommen.



Laut Anklage lernt der IV-Rentner die beiden Frauen im Herbst 2008 bei einem Besuch als Kunde im Sexetablissement nahe Wil kennen und merkt rasch, dass sie aus der Prostitution aussteigen wollen. Er verspricht, Aktfotos von ihnen anzufertigen, auf denen sie nicht erkennbar sind, und Sexfilme zu drehen, wobei diese nur in den USA für privaten Gebrauch verkauft werden sollen.

Die Fotos wie auch die Filme sollen Geld einbringen. Laut Anklage erhalten die Frauen aber keine Honorare. Publiziert werden die Filme schon auf Pornowebsites, wo sie 2014 auffallen.

Drohung mit Schadenersatzforderung

Laut Anklage fahren die beiden Frauen im Herbst 2008 mit dem Angeklagten zu einem Pornodreh im Raum Zürich, wo sie mitansehen müssen, wie eine Darstellerin wegen eines familiären Notfalls den Dreh abbrechen will. Mit der Drohung, sie müsse dann die Kosten tragen, wird sie zum Weitermachen veranlasst.

In der Folge müssen die beiden Frauen in Hotels im Raum Zürich Sexfilme drehen. Der Informatiker schüchtert sie laut Staatsanwalt jeweils mit der Drohung ein, er habe Unkosten im Hinblick auf weitere Filme gehabt und die müssten die Frauen tragen, wenn sie aufhörten.

80 Prozent der Einnahmen abgeliefert

Von Oktober 2008 bis März 2009 schickt der Angeklagte die beiden Frauen laut Anklage auf Hausbesuche zu Freiern, wobei er die Besuche inklusive die Preise abmacht, die Frauen jeweils am Bahnhof Zürich abholt und zu den Kunden sowie wieder zurückfährt. Die Frauen dürfen keine Kunden ablehnen.

Die Jüngere kostet laut Anklage 500 Franken pro Stunde, von denen sie 100 Franken behalten darf. Die Ältere kann die Hälfte des Lohns von 400 Franken pro Stunde behalten. Im Herbst 2009 sagt die Jüngere dem Angeklagten, dass sie sich nicht mehr prostituieren wolle. Sie erhält noch 1000 Franken in bar.

Überzeugt vom Wahrheitsgehalt der Aussagen

Der Staatsanwalt zeigt sich überzeugt, dass die Aussagen der Frauen trotz Erinnerungslücken und Unklarheiten glaubhaft sind. Er stellt die Frage, weshalb sie einen Kunden Jahre später mit einer erfundenen Geschichte über den Pornodreh im Raum Zürich beschuldigen sollten.

Dass die Erinnerungen lückenhaft seien, mache sie nicht unglaubhaft. Dies gelte besonders wegen der langen Zeitspanne und wegen des Drogen- und Alkoholkonsums der Frauen. Der Angeklagte habe das Machtgefälle zwischen sich und den beiden Frauen ausgenützt, um sie unter Druck zu setzen. Die Frauen seien naiv gewesen und hätten nicht einschätzen können, ob die Drohungen nur ein Bluff gewesen seien, sagt der Staatsanwalt.

Erinnerungen kommen wieder hoch

Die Anwältin der jungen Frauen betont, dass die jüngere ihrer Mandantinnen keine Anzeige habe erstatten wollen, weil dann alle Erinnerungen wieder hochkämen. Sie weist auch darauf hin, dass beide Mandantinnen übereinstimmend vom enormen Druck sprächen, den der Angeklagte ausgeübt habe.

Die Anwältin beantragt 8'000 und 10'000 Franken Genugtuung für ihre Mandantinnen, wobei die Jüngere die 10'000 Franken erhalten soll. Schliesslich fragte sie, weshalb 1000 Franken gezahlt worden sind, wenn es nicht um Schweigegeld für Straftaten gegangen sei.

Freispruch beantragt

Der Verteidiger beantragt einen Freispruch in allen Punkten und eine Entschädigung von gut 14'600 Franken für den Angeklagten. Die Zivilforderungen seien auf den Zivilweg zu verweisen.

Der Verteidiger kritisiert einen Verstoss gegen die Vorschriften über die Protokollierung der ersten beiden Befragungen der jungen Frauen. Die Protokolle dieser Befragungen seien deshalb nicht verwertbar. Weiter stösst er sich daran, dass die Anklage vor allem auf den vagen Aussagen zweier drogensüchtiger und psychisch kranker Personen aufbaue, die peinlich gewordene Filme loswerden wollten.

Zweifel an Schilderungen der jungen Frauen

Der Verteidiger ist überzeugt, dass die jungen Frauen nicht glaubhaft sind und dass die Sache anders abgelaufen ist. Die Frauen hätten erreichen wollen, dass die erwähnten Pornos aus dem Internet verschwänden. Als die Polizei hartnäckiger als erwartet nachgefragt habe, hätten die beiden Frauen die Ereignisse von 2008 und 2009 schildern und dabei sich in günstigerem Licht darstellen müssen.

Die beiden Frauen seien freiwillig ins Sexetablissement bei Wil gegangen und hätten freiwillig bei Filmaufnahmen seines Mandanten mitgewirkt. Sie hätten da jederzeit aufhören können und das später auch getan. Dass der erste Filmdreh überhaupt stattgefunden habe, sei nicht erwiesen.

Dass sein Mandant eine Zwangslage geschaffen habe, aus der die beiden Frauen nicht aussteigen konnten, verneint der Verteidiger. Der erhebliche Druck fehle, den das Gesetz fordere. Auch Zwang sei nicht erwiesen. Wenn es eine Zwangslage gegeben habe, dann nur durch die selbstverschuldete Drogensucht der beiden Frauen. Die Anklageschrift ist für den Verteidiger nur eine Auswahlsendung von Hypothesen.

Das Urteil folgt später schriftlich.