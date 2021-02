Politik «Man kann es nie allen recht machen»: Wildhaus-Alt St.Johann und Mosnang halten trotz Corona Bürgerversammlungen ab Sie sind die einzigen Gemeinden im Toggenburg, die nicht auf eine Bürgerversammlung verzichten werden. Doch die Frage bleibt, wie viele Leute auch tatsächlich teilnehmen wollen. Enrico Kampmann 15.02.2021, 17.00 Uhr

Die Bürgerversammlung ist eines der klassischen Werkzeuge der direkten Demokratie. Bild: Benjamin Manser

«Grundsätzlich gilt: Veranstaltungen sind verboten.» So steht es auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in der Übersicht der nationalen Regeln und Verbote zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

Doch der Bundesrat hat auch Ausnahmen vorgesehen, solange sie mit einem Schutzkonzept umgesetzt werden, insbesondere im politischen Bereich. Erlaubt sind unter anderem politische Demonstrationen, Unterschriftensammlungen für Referenden und Initiativen sowie Parlaments- und Gemeindeversammlungen.

Doch trotz der Erlaubnis verzichten die meisten Gemeinden in der Region dennoch auf Versammlungen und führen stattdessen Urnenabstimmungen durch. Die Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann und Mosnang haben jedoch bekanntgegeben, dass sie trotz Corona nicht auf eine Bürgerversammlung verzichten werden.

Urnenabstimmung kann Bürgerversammlung nicht ersetzen

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann, sagt:

Rolf Züllig, Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann, parteilos. Bild: PD

«Eine Bürgerversammlung ist wohl der urdemokratischste Prozess.»

Sie biete viel mehr als eine Urnenabstimmung. Der Dialog zwischen Bürgerschaft und Gemeinderat könne nicht einfach durch eine Urnenabstimmung ersetzt werden. Mit einem guten Schutzkonzept könne die Versammlung daher trotz Corona am 8. April sicher für alle durchgeführt werden, sagt Züllig.

Entsprechende Erfahrungen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, habe die Gemeinde an der Bürgerversammlung im November gesammelt, die bereits unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt wurde.

Eine gewisse Gefahr bleibt bestehen

Ein gewisses Restrisiko bleibt jedoch auch bei der Einhaltung strenger Auflagen erhalten, wenn Leute in grösserer Zahl an einem Ort zusammenkommen. Aus diesem Grund könne man es auch nie allen Recht machen, sagt Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang. Auch in Mosnang war die Bürgerversammlung im letzten Frühling ausgefallen, im Herbst hingegen hatte sie stattgefunden. Truniger sagt:

«Die einen finden es daneben, dass ihre Gemeinde die Versammlung durchführt, weil sie vielleicht selbst zur Risikogruppe gehören und sich ausgeschlossen fühlen.»

Andere hingegen würden sich darüber beschweren, wenn sie abgesagt werde, weil an der Urne die Möglichkeit fehle, miteinander zu diskutieren.

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang, SVP. Bild: PD

Es entsteht ein Demokratiedefizit

Tatsache ist, dass mit wesentlich weniger Menschen gerechnet wird, als normalerweise. «Wir haben im Normalfall 100 bis 150 Bürgerinnen und Bürger an den Gemeindeversammlungen. Im letzten Herbst waren es nur gut 50», sagt Truniger.

Es sei daher berechtigt, sich zu fragen, ob es nicht ein gewisses Demokratiedefizit mit sich bringe, wenn weniger als halb so viele Leute wie sonst an der Abstimmung teilnehmen, sagt Truniger. Doch er stehe zu der Entscheidung des Gemeinderats. Im Herbst sei das Budget genehmigt worden. In der kommenden Frühlingsversammlung werde «nur» die Rechnung vorgelegt. «Die Rechnungsgenehmigung ist das einzige Traktandum und dürfte nicht sehr umstritten sein», sagt Truniger.

«Es könnte sein, dass der Gemeinderat anders entschieden hätte, wenn bei einem Geschäft eine breitere Diskussion nötig wäre.»

Ausserdem sei für gewisse Geschäfte der Urnengang sicherlich besser. Doch die Genehmigung der Rechnung sei seit Jahrzehnten Sache der Bürgerversammlung. Da es also ausdrücklich vom Bundesrat erlaubt sei, diese durchzuführen, sehe er kein Problem darin, dies unter entsprechenden Schutzvorkehrungen auch zu tun.