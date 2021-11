Politik «Gute Qualität verteuert das System nicht»: Pro und Contra zur Pflegeinitiative am Podium in Lichtensteig Am Freitagabend kreuzten Befürworterin Barbara Gysi und der Verfechter des Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative, Markus Truttmann, an einem Podium ihre Klingen. Urs M. Hemm 07.11.2021, 12.00 Uhr

Moderator Joel Müller führte am Freitagabend durch das Podium zu Pflegeinitiative. Für die Gegnerschaft trat Markus Truttmann, Mitglied der Geschäftsleitung von H+, in den Ring. Die Befürworterseite wurde von SP Nationalrätin Barbara Gysi vertreten. Von ihren Erfahrungen aus der Praxis berichteten die beiden langjährigen Pflegefachfrauen Anita Hartmann und Anita Sutter (von links). Bild: Urs M. Hemm

«Wir wollen etwas Nachhaltiges, das uns langfristig hilft. Dabei geht es nicht primär um uns Pflegepersonen oder um mehr Lohn, sondern um das Wohl der Patienten. Denn unter den vorherrschenden Bedingungen, können wir nicht die Qualität erbringen, die unsere Patienten verdienen.» Die ist das Fazit der beiden Pflegefachfrauen Anita Hartmann und Anita Sutter, die im Vorfeld des eigentlichen Podiums von ihren Erfahrungen aus dem Pflegealltag berichteten.

Aufmerksam folgten die beiden Teilnehmer des Podiums zur Pflegeinitiative in der Kalberhalle in Lichtensteig den Ausführungen. Für die Befürworterseite trat SP Nationalrätin Barbara Gysi in den Ring, die Argumente der Gegner der Initiative vertrat Markus Truttmann, Geschäftsleitungsmitglied von H+, des nationalen Verbands der öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen.

Nur ein halber Schritt in die richtige Richtung

«Was ändert sich konkret für die Pflegenden bei einem Ja oder Nein zur Pflegeinitiative, in welchem Fall der indirekte Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft treten würde.» Das war die zentrale Frage, die es an diesem Abend zu beantworten galt. «Der Gegenvorschlag», führte Markus Truttmann aus, «ist bereits eine teilweise Umsetzung der Pflegeinitiative und ein grosser politische Erfolg. Denn sowohl im Parlament wie auch im Ständerat wurde der Vorschlag fast einstimmig angenommen.»

Bei einem Nein, sprich also bei einer Zustimmung für den Gegenvorschlag, würden viele Anliegen der Initianten umgesetzt, nur eben viel schneller. Er merkte jedoch an, dass weder der Gegenvorschlag noch die Initiative Wunderwaffen seien. Beide würden lediglich Teile des Problems lösen, aber der Lösungsansatz sei unterschiedlich.

Für Barbara Gysi hingegen ist der Gegenvorschlag nur ein halber Schritt in die Richtung, in welche die Initiative geht.

«Der Gegenvorschlag ist nur eine Bildungsoffensive, bei der in der Praxis aber die Ausbilder fehlen, es also unmöglich ist, überhaupt Lernende auszubilden.»

Dazu komme, dass von 26 Kantonen bisher nur einer seiner Beteiligung an der gesprochenen einer Milliarde Franken zugestimmt hat. «Zudem löst der Gegenvorschlag nicht das Kernproblem, nämlich die hohe Belastung des Pflegepersonals zu minimieren», sagte Barbara Gysi.

Kostendruck wird weiter ansteigen

«Die Regelung der Arbeitsbedingungen ist nicht Aufgabe der Politik», konterte Markus Truttmann. Die Neuregelung von Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise Lohnerhöhungen, sei Sache der Sozialpartner, also der Arbeitgeber und Gewerkschaften. Markus Truttmann sagte:

«Es ist aber eine Tatsache, dass der Kostendruck im Gesundheitswesen noch weiter zunehmen wird. Dieses Problem muss angegangen werden, aber dafür ist die Pflegeinitiative der falsche Weg.»

«Im Gegenteil. Es kostet uns noch mehr, wenn wir die Pflegeinitiative ablehnen und die Qualität in der Pflege nicht verbessern», sagte Barbara Gysi. «Wenn es zu wenig Personal hat und daher zu spät auf Komplikationen bei einem Patienten reagiert wird, sind die Folgekosten einer Nachbehandlung höher als der Lohn einer zusätzliche Pflegeperson.»

Eine Studie der Universität Basel hat aufgezeigt, dass zehn Prozent mehr Fachpersonal rund 70 Millionen Franken pro Jahr kosten würde. Gleichzeitig würden aber etwa 370 Millionen Franken an Kosten für Nachbehandlungen eingespart. «Gute Qualität rechnet sich und verteuert das System nicht. Zudem ist die Pflege bei weitem nicht der teuerste Kostenfaktor im Gesundheitswesen», sagte Barbara Gysi.

«Verbesserungen werden ihre Wirkung zeigen»

Auf eine Frage aus dem Publikum bestätigte Anita Sutter, dass für die Ausbildung zusätzlichen Personals keine Zeit bleibe. «Wir haben ja für die Erledigung unserer anderen Aufgaben nicht genügend Zeit», sagte sie.

Es werde mit der Bildungsoffensive viel Geld für Auszubildende ausgegeben, die nach kurzer Zeit aus Frustration wieder gehen, fügte Anita Hartmann an. Schwierigkeiten in der Anfangsphase verneinte Markus Truttmann nicht. «Es braucht Zeit, bis sich Ausbildungsoffensive auf den Alltag auswirkt. Aber dann werden die Verbesserungen ihre Wirkung zeigen.»