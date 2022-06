Die Grünen wollen im Toggenburg wieder aktiv werden

POLITIK Die Grünen wollen das Toggenburg zurückerobern: Die Regionalpartei versucht einen Neustart Eine Gruppe um Kantonsrat Marco Fäh (Neckertal) will die Sektion Toggenburg der Grünen Partei St.Gallen wiederbeleben. Im Frühsommer 2021 war der damalige Vorstand der Sektion zurückgetreten, ohne dass man Nachfolger gefunden hatte. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 15.06.2022, 17.00 Uhr

Kantonsrat Marco Fäh (Grüne, Neckertal) an der Junisession des St.Galler Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Im Mai 2021 trat der damalige Vorstand der Grünen Toggenburg an der Hauptversammlung in Wattwil zurück. Es gelang damals nicht, neue Vorstandsmitglieder zu finden, sodass die Regionalpartei faktisch ihre Aktivitäten einstellte.

Nun unternimmt eine Gruppe um den grünen Kantonsrat Marco Fäh (Neckertal) einen neuen Anlauf zur Wiederbelebung. Eine Versammlung am 23. Juni in Lichtensteig soll den Neustart der Toggenburger Sektion einleiten. In der Einladung heisst es unter anderem, dass es in den vergangenen Monaten gelungen sei, neue Mitglieder zu gewinnen.

Momentan dürften es laut Marco Fäh im ganzen Toggenburg rund 100 Mitglieder und Sympathisanten sein. Und offenbar haben sich drei Personen für den Vorstand gefunden, wobei Verstärkung, besonders durch Frauen, willkommen wäre. Wer neben ihm die Initianten hinter der Wiederbelebung der Regionalpartei sind, will Marco Fäh aber erst an der Versammlung in Lichtensteig enthüllen.

Nächste Gesamterneuerungswahl als Anstoss

Der entscheidende Anstoss für die Wiederbelebung ist, wie Fäh einräumt, die 2024 fällige Gesamterneuerungswahl des Kantonsrats.

«Eine funktionierende Regionalpartei ist die erste Voraussetzung für die Verteidigung des Kantonsratssitzes.»

Das Toggenburg hat Anrecht auf elf Mandate. Momentan vertritt allerdings ein Dutzend Männer und Frauen den Wahlkreis. Der Grund: Marco Fäh wurde im Wahlkreis See-Gaster gewählt, lebt aber heute in der Gemeinde Neckertal. Will er 2024 als Kantonsrat wiedergewählt werden, muss er im Toggenburg genug Stimmen gewinnen.

2008 Verlust des Toggenburger Kantonsratssitzes

Rückblick: Bei den Kantonsratswahlen 2004 und 2008 holten die Grünen im Toggenburg noch je gut fünf Prozent der Stimmen, bevor sie 2012 auf rund 3,5 Prozent absackten. 2004 errangen die Grünen im Toggenburg ein Mandat, das sie aber 2008 wieder verloren.

2004 hatte das Toggenburg allerdings noch 18 Kantonsrätinnen und Kantonsräte gestellt. Bei der Wahl von 2008 kam die Verkleinerung des Parlaments zum Tragen. Der Wahlkreis Toggenburg büsste sechs Sitze – und seither nochmals ein Mandat – ein.

2016 und 2020 traten die Grünen im Toggenburg nicht mit einer eigenen Liste, sondern gemeinsam mit der SP und den Gewerkschaften an. Es ist deshalb schwierig, zu sagen, wie viele Stimmen auf die Grünen und wie viele auf die SP entfallen.

Überzeugt von Potenzial im Toggenburg

Bekanntlich haben fast alle Toggenburger Gemeinden bei der eidgenössischen Volksabstimmung vom Juni 2021 das CO 2 -Gesetz, für das sich die Grünen stark eingesetzt hatten, abgelehnt. Nicht gelten lässt Marco Fäh aber das Argument, dass es im Wahlkreis kein grünes Wählerpotenzial gibt.

«Auch Toggenburger haben für das CO 2 -Gesetz gestimmt, wenn es auch weniger Ja gab als andernorts. Ganz abgesehen davon waren die FDP und die Mitte ebenfalls für das CO 2 -Gesetz. Nach dieser Logik bräuchte es die beiden Parteien nicht im Toggenburg», sagt er. «Zudem kenne ich einige Menschen im Neckertal, die Sympathien für die Grünen haben.»

Noch kein Entscheid über gemeinsame Liste mit der SP

Ob die Grüne Partei bei den Kantonsratswahlen 2024 im Toggenburg mit einer eigenen Liste antreten wird, kann Marco Fäh noch nicht sagen.

«Das wäre am schönsten, aber es besteht die Gefahr, dass wir der SP einen Sitz abnehmen. Wir möchten natürlich Sitzgewinne auf Kosten der Rechten realisieren.»

Er ergänzt: «Eine eigene Liste kann andererseits auch eine Mobilisierung unserer Wähler bewirken. Das zeigt das Beispiel des Wahlkreises Rorschach, wo die Grünen 2020 auf Kosten der FDP ein Mandat holten.»

Kandidaturen für Sitze in Gemeinderäten stehen für die Grünen Toggenburg nicht im Vordergrund. Vielleicht sei es auf Gemeindeebene einfacher, als Parteilose zu kandidieren, vermutet Marco Fäh.

