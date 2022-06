Podiumsgespräch zur familienergänzenden Kinderbetreuung

Podiumsdiskussion «Nur acht von hundert Kindern haben einen Betreuungsplatz»: So beschreibt Regierungsrätin Laura Bucher die Situation bei der familienergänzenden Betreuung Familienergänzende Betreuung steckt noch in den Anfängen. Zu diesem Schluss kamen die Teilnehmenden einer Podiumsdiskussion in Bazenheid. Sie muss weiterentwickelt werden und dafür müssen sich unter anderem die Gemeinden stärker engagieren. Josef Bischof 10.06.2022, 12.00 Uhr

Regierungsrätin Laura Bucher liess sich vorgängig die Kita Mühleli in Bazenheid zeigen. Hier mit Geschäftsführer David Mächler. Bild: Josef Bischof

«Wir bezahlen im Defizitbereich der Kinder von Jahr für Jahr mehr, und zwar brutal mehr, wenn wir in der familienergänzenden Kinderbetreuung das nötige Angebot nicht bereitstellen.» Das sagte der Wattwiler Schulpräsident Norbert Stieger an einer Podiumsdiskussion am Donnerstagabend im Oberstufenzentrum Bazenheid.