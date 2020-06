Kommentar Plötzlicher Sinneswandel des Gemeinderates Der Kirchberger Gemeinderat hat unglücklich kommuniziert. Beat Lanzendorfer 12.06.2020, 16.23 Uhr

Beat Lanzendorfer, Redaktor. Bild: Ralph Ribi

Fernwärme funktioniert. Das zeigt Bazenheid, wo ein solches Netz bereits in Betrieb ist. Nach den ersten drei Bauetappen in den Jahren 2017 bis 2019 wird in diesem Sommer bereits nachgerüstet.

Mit Kirchberg soll nun ein zweites Dorf der gleichen Gemeinde auch ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Grundsätzlich gibt es wenig bis keine Argumente, welche gegen den Ausbau des Fernwärmenetzes ab Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) hinauf nach Kirchberg sprechen.

Doch in Kirchberg ist es schwieriger, den Fernwärmeboden zu bestellen. Gab es vom Startschuss weg in Bazenheid genügend – auch private – Interessenten, fehlen diese in Kirchberg. Der Gemeinderat will mit einer Anschubfinanzierung helfen.

Noch 2015 wollte der damalige Gemeinderat partout nichts davon wissen, mit Steuergeldern den Bau eines Fernwärmenetzes zu unterstützen. Fünf Jahre später geht es plötzlich. Es wäre wünschenswert gewesen, die Exekutive hätte in beiden Dörfern mit gleich langen Ellen gemessen.

Zu weiterer Kritik dürfte es auch kommen, weil die Gemeinde unglücklich informiert. Im gestrigen «Gmeindsblatt» steht: «Mit dem Bau der Fernwärme soll im August 2020 begonnen werden.» Das ist selbst dann nicht möglich, wenn gegen die Finanzspritze kein Referendum ergriffen wird. Im Weiteren steht in der Mitteilung: «Durch den Bau der Fernwärme Kirchberg profitiert auch die Fernwärme Bazenheid von besseren Konditionen, welche der ZAB mit dem Bau der Fernwärme Kirchberg anbietet.»

Wer nun in Bazenheid der Meinung ist, er könne von einem tieferen Fernwärmetarif profitieren, sieht sich getäuscht. Die günstigeren Tarife kommen dem Regionalwerk Toggenburg (RWT) zugute, welches diese nach eigener Auskunft für künftige Investitionen ins Fernwärmenetz einsetzen will. Der Einzelne kommt somit nicht in den Genuss von günstigerer Fernwärme.

Der Sinneswandel des Gemeinderates wirft Fragen auf, die missglückte Kommunikation auch. Es ist zu hoffen, dass sich diese Fehler in Zukunft nicht wiederholen. Denn als Trägerin des Energiestadt-Labels steht der Gemeinde Kirchberg ein Fernwärmenetz, das mehr als nur ein Dorf erschliesst, gut an.