Volley Toggenburg einen Sieg vor dem Ligaerhalt

PLAYOUT WATTWIL: Volley Toggenburg schafft im Heimspiel die Bestätigung und gewinnt gegen Valtra Nach dem starken Auftritt von Volley Toggenburg am letzten Wochenende empfingen die Wattwilerinnen an diesem Samstagabend denselben Gegner zum zweiten Playoutspiel. Mit einer starken und geschlossenen Teamleistung gelang auch beim zweiten Spiel ein wichtiger 3:1 Erfolg gegen Val-de Travers. Markus Imthurn 20.02.2022, 12.34 Uhr

Volley Toggenburg gewinnt mit einer geschlossenen Teamleistung zu Hause gegen Groupe E Valtra. Bild: PD

Zuerst schien zwar nichts auf einen Heimsieg hinzudeuten. Die Toggenburgerinnen agierten zu Beginn sichtlich nervös und handelte sich zwischenzeitlich einen Fünfpunkte-Rückstand ein. Vor allem in der Blockarbeit waren die Gäste zu Beginn deutlich überlegen.

Auch offensiv bekundeten die St. Gallerinnen im ersten Satz Mühe. Dies zeigte sich vor allem daran, dass mehrere Angriffe benötigt wurden, um einen Punkt zu erzielen. Der erste Satz ging mit 19:25 an Valtra, das zudem kaum Eigenfehler beginn.

Fast im Alleingang zum 19:19

Auch der zweite Satz begann mit Vorteilen für Val-de-Travers. Vor allem in der Annahme agierte das Heimteam zeitweise fahrig und geriet dadurch zwischenzeitlich mit 10:15 in Rücklage. Doch nun schlug die grosse Stunde der amerikanischen Topscorerin in Diensten von Volley Toggenburg.

Praktisch alle Angriffe wurden über 24-Jährige lanciert, die das Heimteam praktisch im Alleingang zum 19-19 heranbrachte. Freilich war Valtra noch nicht geschlagen. Doch drei individuelle Fehler der gegnerischen Topscorerin Daria Butkevich, die ansonsten ein gewohnt starkes Spiel zeigte, kippten den Satz zu Gunsten von Volley Toggenburg. Joanna Mazzoleni verwertete den ersten Satzball zum 25:23.

Der dritte Satz war eine klare Sache

Volleyburg kam deutlich besser aus der Pause. Die Fehler bei den Gästen häuften sich und die Wattwilerinnen wussten dies eiskalt auszunutzen. Mit viel Druck am Service und einer stärker werdenden Offensive zog das Heimteam zum beruhigenden 12:5 davon.

Obschon sich Valtra zeitweise nochmals bis auf vier Punkte herankämpfen konnte, war die Hypothek vom Satzbeginn zu gross. Volley Toggenburg blieb hoch konzentriert und war im Angriff mit Harlee Kekauoha und Sabryn Roberts sowie vor allem in der Mitte mit Jasmin Kuch und Joanna Mazzoleni deutlich überlegen. Der dritte Satz ging mit 25:16 klar an das Heimteam.

Volley Toggenburg spielt sich in einen Rausch

Raiffeisen Volley Toggenburg war nun die spielbestimmende Mannschaft. Angepeitscht durch die anwesenden Fans und der steigenden Fehlerquote bei Valtra setzte sich das Team von Trainer Mäsi Erni umgehend ab.

Die Gäste fielen nun förmlich auseinander. Die Qualität in der Annahme liess immer stärker nach und in der Offensive agierte Valtra zu eindimensional. Auch mental schienen sich die Gäste vom Spiel bereits verabschiedet zu haben.

280 Zuschauer in der Rietsteinhalle

Anders bei Raiffeisen Volley Toggenburg. Hier powerten die amerikanischen Angreiferinnen munter weiter und erspielten sich insgesamt elf Matchbälle. Das die Wattwilerinnen deren sechs davon benötigten, konnten sie leicht verschmerzen.

Danach gab es in der Rietsteinhalle kein Halten mehr. Unter dem frenetischen Jubel der rund 280 anwesenden Fans feierte Raiffeisen Volley Toggenburg einen wertvollen 3:1 Sieg.

Es fehlt noch ein Sieg zum Ligaerhalt

Der Sieg von Volley Toggenburg ist hochverdient. Bis auf wenige Ausnahmen agierte das Team von Trainer Mäsi Erni hochkonzentriert und lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab.

Der heutige Sieg ist vor allem auf eine geschlossene Teamleistung zurückzuführen. Und er ist Gold wert. Volley Toggenburg braucht nun noch einen Sieg, um den Ligaerhalt zu schaffen. Die erste Gelegenheit bietet sich den Wattwilerinnen am nächsten Samstag auswärts in Val-de Travers.

Volley Toggenburg organisiert in Zusammenarbeit einen Fan-Bus an das entscheidende Spiel vom kommenden Samstag, 26. Februar 2022 in Couvet. Mit einem Auswärtssieg können die Wattwilerinnen den direkten Ligaerhalt schaffen. Der Bus fährt um 9.00 Uhr bei der Rietsteinhalle ab. Weitere Zustiegsmöglichkeit gibt es bei der Coop-Tankstelle Stelz um 09.20 Uhr und beim Parkplatz Matzingen um 09.30 Uhr.