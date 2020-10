Pizzaofen in der «Krone» Lenggenwil ist eingefeuert – ein Pächter ist trotzdem noch nicht in Sicht Angela Grelli und Marc Landert führen seit diesem Monat die «Krone» in Lenggenwil interimistisch. Sie bieten jeden Freitagabend Pizza an. Rita Bolt 20.10.2020, 17.00 Uhr

Das Gasthaus Krone wird interimistisch von Marc Landert und Angela Grelli geleitet; die Pächtersuche geht aber weiter. Bild: Rita Bolt

Marc Landert ist in der Region verankert, ein Bekannter der Gesellschafter der «Krone» und seit 40 Jahren leidenschaftlicher Hobbykoch. Er hat zudem 15 Jahre ein eigenes Unternehmen geführt. Jetzt, als Pensionierter, hat er die interimistische Leitung des Gasthauses Krone in Lenggenwil zusammen mit Angela Grelli übernommen, welche kürzlich die Lehre als Koch absolviert hat.

«Wir sind schon ein richtig gutes Team», sagen die beiden, nicken sich zu und lachen. «Die Abläufe können sicher noch optimiert werden», sagt Angela Grelli. Aber der Start sei geglückt.

Die «Krone» hat am 9. Oktober zur «Aatrinkete» eingeladen. «Es war voll hier», freut sich Landert. Hätte er nicht zugesagt, die Leitung zu übernehmen, wäre die «Krone» wohl geschlossen geblieben. Ein Pächter oder eine Pächterin wird weiterhin gesucht, ist aber noch nicht in Sicht.

Neu gibt es den Pizza-Freitag

Am Donnerstag ist das Dorfrestaurant jeweils geschlossen. Trotzdem weht an diesem Donnerstag ein Duft von Pizza durch die Gaststube. Landert hat den Pizza-Ofen, der 2017 eingebaut wurde, wieder in Betrieb genommen und erklärt die kommenden Freitagabende kurzerhand zu Pizza-Abenden.

Damit das gelingt und damit eine richtige, italienische Pizza serviert werden kann, übt Angela Grelli die Pizza-Herstellung.

«Entscheidend ist unter anderem der Teig. Das Pizza-Handwerk muss man lernen.»

Kaum gesagt, präsentiert Landerts Kollegin die erste Pizza, eine Margherita. Genussvoll essen beide ein Stück – es scheint zu schmecken. Angela Grelli ist gebürtige Italienerin. Da liegt es nahe, dass ihr die italienische Küche besonders am Herzen liegt und auch gut schmeckt.

Die «Krone» hat aber noch anderes zu bieten. Znünibrötli und täglich ein Mittagsmenu. Mittelfristig werde noch ein Vegi­menu dazukommen. Und wer am Abend noch Hunger habe, bekomme etwas zu essen. «Wir kochen alles frisch», ergänzt Marc Landert. Er und Angela Grelli machen die Küche und den Service selber. In Spitzenzeiten können sie auf Aushilfen zurückgreifen.

Mehrere Pächterwechsel in den vergangenen Jahren

Die «Krone» musste in den vergangenen Jahren einige Pächterwechsel verkraften. Im Mai 2018 hat Evelyn Mauricio das Restaurant als Pächterin übernommen. Auf ihren Wunsch sei das Pachtverhältnis vorzeitig aufgelöst worden, teilte Franz Meienhofer, Präsident der Krone Lenggenwil GmbH, Ende September mit und kündigte eine interimistische Lösung an. Landert sagt, dass er die Leidenschaft und Bereitschaft habe, das Dorfrestaurant zu leiten. Angela Grelli ergänzt:

«Es braucht auch Biss und Ehrgeiz, wenn die Arbeitstage 16 Stunden dauern.»

Das einzige Restaurant in Lenggenwil hat eine über 150-jährige Geschichte. Nachdem der langjährige Wirt, Urs Dietiker, aus gesundheitlichen Gründen das Haus verkaufen wollte, beschlossen acht einheimische Investoren, die «Krone» zu kaufen, um zu verhindern, dass auswärtige Spekulanten das Gasthaus veräussern.