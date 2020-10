Pfusch oder Planungsfehler? Kreisgericht Toggenburg befasst sich mit dem Brand der Zwinglipasshütte und spricht Kaminbauer frei Der enge Zeitplan beim Erweiterungsbau der Zwinglipasshütte oberhalb Wildhaus geriet Anfang September 2017 ins Stocken, als im Bereich des Kamindurchbruchs ein Brand ausbrach, der die Fassade beschädigte. Hatte der Kaminbauer Schuld am Feuer, weil er den Kamin unsachgemäss montiert hatte? Nein, befand das Kreisgericht Toggenburg, er habe nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Sabine Camedda 21.10.2020, 17.00 Uhr

«Das Feuer griff auf die Fassade über und verursachte einen Schaden von rund 130'000 Franken.» Bild: PD

Der Sommer 2017 war arbeitsreich für die Mitglieder der SAC Sektion Toggenburg, denn ihre Hütte auf dem Zwinglipass oberhalb Wildhaus wurde saniert und erweitert. Gross war der Schock, als am Abend des 2. Septembers ein Feuer ausbrach. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, an der Fassade gab es einen Sachschaden. Die Feuerwehr war dank Helikopter rechtzeitig vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.

Schnell war klar, dass der Brand im Bereich des Kamindurchbruchs ausgebrochen ist. An dieser Stelle führt das Abgasrohr des Holzofens durch die Wand und verläuft vertikal weiter unter der Schindelfassade zum Dach. Die Ermittlung der Brandursache hat gezeigt, dass das Rohr im Bereich des Durchbruchs nicht vollständig isoliert war, weil der Systemschacht zu kurz und zu klein dimensioniert war.

Staatsanwaltschaft hält den Kaminbauer für schuldig

Die Staatsanwaltschaft kam in einer Strafuntersuchung zum Schluss, dass das Abgasrohr nicht systemgerecht montiert war. Folglich hätte der Ofen nicht in Betrieb genommen werden dürfen. Als Schuldigen sah die Staatsanwaltschaft den Kaminbauer, der das Abgasrohr eingebaut hatte.

Dieser habe sich durch sein unsachgemässes Vorgehen der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst schuldig gemacht und sei dafür mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à je 130 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren zu bestrafen. Dazu komme eine Busse von 780 Franken. Weiter solle das Gericht über die Zivilforderungen der Gebäudeversicherungsanstalt (GVA) von rund 130'000 Franken und der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann für den Feuerwehreinsatz von rund 36'000 Franken befinden.

Systemschacht war zu klein für das Rohr

Vor dem Toggenburger Kreisrichter gab der Beschuldigte zu, dass es bei der Montage des Kamins Schwierigkeiten gegeben habe. Gemäss der Offerte der Firma, bei der er arbeitet, hätte diese den Systemschacht erstellen müssen. Aus Zeitgründen sei der Schacht aber durch die Zimmerei gefertigt worden, die mit dem Holzbau betraut war.

Er habe zusammen mit seinem Chef die in ihrer Firma vorgefertigten Kaminteile montieren wollen und dabei bemerkt, dass das Rohr nicht in den Schacht passe. Sie hätten als Alternative die Isolation eines kurzen Teilstücks des Rohres entfernt und mit einer Stopfisolation gearbeitet. Da er und sein Chef vor Ort waren, hätten sie das Vorgehen gemeinsam abgesprochen.

«Ich habe mir gedacht, dass

es so schon gut sei.»

An einem zweiten Tag war der Kaminbauer alleine auf der Baustelle. Dort habe er die Montage des Kamins nach bestem Wissen und Gewissen zu Ende geführt. Als er sich von der Baustelle abgemeldet habe, sei er davon ausgegangen, dass die Anlage vom Feuerschauer abgenommen werde. Ob er gegenüber dem Hüttenwart gesagt habe, dass der Ofen in Betrieb genommen werden könne, konnte der Beschuldigte nicht mehr sagen.

Genau das behauptet jedoch der Hüttenwart. Er habe vom Kaminbauer das Okay bekommen und wenige Stunden später eingefeuert. In der folgenden Woche war der Holzofen durchgehend in Betrieb, bis dann am Samstagabend das Feuer ausgebrochen ist.

Andere Stellen sind für die Kontrolle zuständig

Der Verteidiger stellte die Schuld des Beschuldigten in Frage. Dieser sei weder in die Planung des Systemschachts noch in dessen Ausführung involviert gewesen. Die einzige Aufgabe sei die Montage gewesen.

«Dass der Schacht zu kurz war, ist nicht der Fehler des Beschuldigten.»

Dass die Isolation beim Rohr entfernt worden und durch eine Stopfisolation ersetzt worden war, werde dem Beschuldigten nicht vorgeworfen. Fahrlässigkeit könne ihm ebenfalls nicht angelastet werden, denn er sei der Sorgfaltspflicht nachgekommen und hätte die Abgasanlage gemäss Vorschrift montiert.

Eine Kontrolle und das Organisieren einer Bauabnahme seien nicht die Aufgabe des Kaminbauers. Der Verteidiger sah in seinem Plädoyer dafür andere Stellen wie die Bauleitung und den Brandschutzverantwortlichen in der Pflicht. Eine Abnahme oder eine Kontrolle des Kamins seien indes nie erfolgt, auch nicht bei der Rohbaukontrolle, die einen Tag vor dem Brand durchgeführt wurde.

Keine fehlende Sorgfalt beim Beschuldigten

Der Kreisrichter folgte der Argumentation des Verteidigers. Zwar könne jetzt, mehr als drei Jahre nach dem Brand, nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden, was der Beschuldigte gesagt habe. Aber:

«Es ist nicht die Pflicht des Kaminbauers, der Bauherrschaft zu sagen, dass vor dem Einfeuern eine Abnahme zu erfolgen hat.»

Dies könne ihm daher auch nicht vorgeworfen werden. Ebenfalls habe der Beschuldigte die Sorgfaltspflicht nicht verletzt, sondern das System in Absprache mit dem Chef anders montiert, weil der von der Holzbaufirma gefertigte Schacht zu klein dimensioniert war.

Der Kreisrichter verfügte einen Freispruch. Über die Forderungen der GVA und der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann soll ein Zivilgericht befinden.