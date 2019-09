Pflegeinstitution in Oberhelfenschwil: «Sind ein Teil des Dorfes geworden» Seit dreissig Jahren werden im «Dorfplatz» in Oberhelfenschwil alte Menschen betreut. Urs M. Hemm

Renate Klein, langjährige Leiterin des Dorfplatz, bedankte sich mit Rosen bei ihren Mitarbeitenden. (Bild: Urs M. Hemm)

Man kann noch so gut vorbereitet sein, irgendetwas bringt eine Planung immer durcheinander. Diese Erfahrung musste am Freitag auch Renate Klein machen. Als Geschäftsleiterin der Stiftung Liebenau Schweiz gemeinnützige Aktiengesellschaft oblag ihr die Organisation der Feier zum 30-Jahr Jubiläum des Dorfpaltz Pflege und Kur in Oberhelfenschwil, für welche sie verschiedene Festredner geladen hatte. Dass gleich zwei Gratulanten wegen Erkrankung absagen mussten, brachte Klein jedoch nicht aus Konzept. So fand sie mit Oliver Heeb, kaufmännischer Leiter von Liebenau Schweiz, einen valablen Vertreter für Verwaltungsratspräsident Thomas Häseli. Einen Ersatz für Festrednerin und Aufsichtsratsmitglied Mathilde Fürstin von Waldburg-Zeil konnte sie zwar nicht finden, dennoch verlief die Feier in der Sonneberghalle in einem würdigen Rahmen.

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung

Alle Redner hoben die Leistung Renate Kleins hervor, die während der vergangenen 25 Jahre aus dem einst heruntergewirtschafteten Heimbetrieb eine Vorzeigeinstitution machte. Bertold Broll, Vorstandsmitglied der Stiftung Liebenau, erinnerte daran, dass ein gut funktionierendes Haus nicht nur von einer guten Leitung, sondern auch von motivierten Mitarbeitenden lebe, die während sieben Tagen rund um die Uhr Unglaubliches leisten würden.

Der Oberhelfenschwiler Gemeindepräsident Toni Hässig betonte vor allem die wirtschaftliche Bedeutung des «Dorfplatz». «Für die Geschäfte, aber vor allem auch als grösster Arbeitgeber von Oberhelfenschwil, nimmt der Dorfplatz eine wichtige Position ein», sagte Toni Hässig. Das Seniorenheim leiste zudem einen bedeutenden Beitrag dazu, dass sich von jung bis alt alle in Oberhelfenschwil wohlfühlen würden. «Das Haus hat sich geöffnet – es ist ein Teil des Dorfes geworden.»

Renate Klein nahm den Gedanken ihres Vorredners Bertold Broll auf: «Wie hätte ich während der letzten 25 Jahre den von mir selbst verlangten Standard an Pflege und Betreuung erreichen können, ohne die Unterstützung von kompetenten und aufopfernden Mitarbeitenden. Ihnen gebührt der grösste Dank», sagte Renate Klein . Damit bat sie unter dem Applaus der rund 150 Gäste alle Mitarbeitenden auf die Bühne und überreichte allen als kleine Anerkennung ein Rose.

Umrahmt wurde die Anlass von einer ökumenischen Segensfeier mit Pfarrerin Ulrike Marx und Seelsorger Alexander Michel. Für die musikalische Abwechslung sorgten This Ammann sowie das Varius-Saxophon-Quartett. Zum Abschluss des offiziellen Festaktes wurden die Gäste von der Akrobatik-Truppe Akronis unterhalten.