Toggenburger Pfadis bereiten sich aufs BuLa vor

Pfadilager Die Toggenburger Pfadis bereiten sich auf das BuLa im Goms vor: «Ist wie eine grosse Stadt, die erbaut worden ist» Am kommenden Wochenende startet das Bundeslager (BuLa) im Wallis, genauer im Goms. Der Event, der zuletzt 2008 stattgefunden hat, lockt 30'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder an. Auch die Pfadis im Toggenburg bereiten sich mit Hocheifer auf das BuLa vor. Alain Rutishauser 21.07.2022, 19.15 Uhr

Bald treffen sich Tausende von Pfadfinderinnen und Pfadfindern im Goms zum BuLa. Auf dem Bild zu sehen ist die Pfadi Jura-Biel beim Abendessen im Sommerlager in Giswil, Kanton Obwalden. Bild: Gaetan Bally / Keystone (9. Juli 2021)

Alle 14 Jahre treffen sich Hunderte von Pfadigruppen und Tausende Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Bundeslager, oder kurz BuLa, wie es im Volksmund heisst. Nach dem letzten BuLa 2008 ist es am kommenden Wochenende wieder so weit. Vom 23. Juli bis zum 6. August treffen sich insgesamt 30'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Schweiz im Goms. Das BuLa wird in drei verschiedene Lager aufgeteilt sein, für jede Pfadistufe eines. Ausserdem werden Pfadis aus neun weiteren Ländern, darunter Schweden, Belgien oder den USA, in die Schweiz reisen. Es ist damit das grösste Pfadilager, das es je in der Schweiz gegeben hat.

Auch aus dem Toggenburg nehmen zwei Pfadi-Gruppen am BuLa teil, nämlich die Pfadi Yberg aus Wattwil und die Pfadi Wildmannli aus Nesslau. Zusammen mit der Pfadi Eschenbach haben sie in den vergangenen Wochen und Monaten alle Vorbereitungen fürs BuLa getroffen. «Wir haben schon sehr früh mit diversen Höcks begonnen. Diverse Punkte mussten geregelt werden wie Küchenmaterial, Zelte, Baumaterial sowie Leitungs- und Küchenteams», sagt Pascal Monnigadon, Abteilungsleiter der Pfadi Wildmannli.

Migros liefert Lebensmittel direkt ins Goms

Linda Eichmann, Abteilungsleiterin der Pfadi Yberg fügt an, dass der Anmeldeschluss für das BuLa bereits Ende September 2021 war. «Da mussten also schon alle Leitenden und Teilnehmenden wissen, ob sie in einem Jahr am BuLa teilnehmen können», sagt Eichmann, die während dem BuLa auf den Pfadinamen Udaja hören wird.

Ausserdem plane das Küchenteam nicht selbstständig das Menü und die Einkäufe, sondern musste aus einer Auswahl an Menüs den Lagerspeiseplan zusammenstellen. So konnte das BuLa eine grosse Bestellung bei der Migros aufgeben, sagt Eichmann.

«Die richtige Menge an Lebensmitteln wird dann ins Goms geliefert, und kann zur gegebenen Zeit von unserem Küchenteam an einer Zentrale abgeholt werden.»

Auf diesem Gelände im Goms werden ab dem Wochenende 30'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder campieren. Bild: Laurent Gillieron / Keystone (15. Juli 2022)

Kein Feuer im Pfadilager wegen Waldbrandgefahr

Am 5. Juli war Abgabeschluss für das Material, welches die Leiterteams von Wattwil respektive Nesslau nach Eschenbach brachten. Dort wurde es auf Paletten geladen und per Post ins Goms geschickt. Dazu gehören mehrere Gaskocher, Kochtöpfe, Geschirr, Bauholz, Spiel- und Bastelmaterial, Zelte sowie Blachen für das Sarasani. «Normalerweise kochen wir über dem Feuer, aber das geht diesen Sommer leider nicht wegen der Waldbrandgefahr», sagt Monnigadon oder Idefix, wie er mit Pfadinamen heisst.

Er war am Mittwoch für den Aufbau selber im Goms und war beeindruckt von der Stimmung und dem Ergebnis vor Ort:

«Es ist wie eine grosse Stadt, die erbaut worden ist. Es gibt Cafés und Restaurants auf dem Platz sowie Einkaufsmöglichkeiten.»

Auf dem Gelände bauen derzeit rund 5000 Helfende eine kleine Stadt auf. Bild: Laurent Gillieron / Keystone (15. Juli 2022)

Vergangene Wochen waren stressig aber Vorfreude ist gross

Durch die vielen Vorbereitungen, die getroffen werden mussten und das Material, das ins Goms transportiert werden musste, waren die vergangenen Wochen im Leiterteam eher stressiger Natur. Trotzdem sei die Vorfreude sowohl bei den Leiterinnen und Leitern sowie den jüngeren Teilnehmenden gross, sagt Monnigadon. Auch Eichmann ist voller Vorfreude. Der strenge Teil mit Planung und Vorbereitung habe man hinter sich gebracht und dürfen sich nun am Samstag auf das unglaubliche Gelände des Bundeslagers freuen. Sie sagt:

«Wir sind uns alle bewusst, dass so ein BuLa nur einmal in der aktiven Pfadikarriere stattfindet.»

Wobei, Eichmann hatte bereits das BuLa 2008 miterlebt, damals war sie ihr erstes Jahr in der Pfadi. Schwach erinnert sie sich an einen Spaziergang, den sie mit ihrer Familie durch das Gelände unternommen habe. «Schon damals war ich beeindruckt von den Bauten und Zelten, die temporär von der Pfadi aus dem Nichts erbaut wurden.»

Im BuLa 2008 gingen die Kondome aus

Damals, vor 14 Jahren, nahmen rund 25'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder am BuLa teil, das im Linthgebiet stattfand. Mit bestem Wetter über die ganze Lagerdauer und ohne schwerwiegenden Zwischenfällen war es ein voller Erfolg.

Also ein Zwischenfall gab es doch: Die 1000 Kondome, welche die Aidshilfe Bern für das BuLa zur Verfügung stellte, gingen bereits zwei Tage vor Lagerende aus. Lucas Maissen, Präventionsbeauftragter am BuLa, damals zum «Blick»:

«Es ist naheliegend, dass sich die Lagerteilnehmer auf relativ engem Raum näherkommen.»

Er hätte daher gerne 500 Kondome mehr zur Verfügung gehabt, doch die Aidshilfe Bern konnte nicht mehr liefern.

Pfadfinderinnen und Pfadfinder kommen auf dem Gelände des BuLa 2008 in Büttikon an. Bild: Eddy Risch / Keystone (21. Juli 2008)