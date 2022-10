Toggenburg: Wisen in Mosnang soll wieder zu "Wiesen" werden

Petition 230 Unterzeichnende fordern: Gebt Wisen das «e» zurück, und der Mosnanger Gemeinderat befürwortet den Vorschlag ohne Diskussionen Als die Gemeinde Mosnang diesen Sommer drei Strassenschilder erneuern liess, hielt sie sich an den offiziellen, aber ungebräuchlichen Namen für den Weiler Wisen. Daran stört sich nicht nur die Handvoll direktbetroffener «Wiesler». Sascha Erni Jetzt kommentieren 14.10.2022, 17.00 Uhr

Noch zeigt das Strassenschild in Dreien nach «Wisen», aber das «e» soll zurückkehren. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Gemeinderat von Mosnang hat eine Petition erhalten, welche die Umbenennung des Weilers Wisen in das frühere «Wiesen» verlangt. Das schreibt die Gemeinde in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt. Der Auslöser für die Petition: Im Rahmen einer Erneuerung der Signalisation ersetzte die Gemeinde im Sommer drei Strassenschilder. «Wiesen» verschwand, Wisen erschien.

Das stiess nicht nur den Wieslern sauer auf. 230 Unterschriften sind zusammengekommen, wie Gemeindepräsident Renato Truniger auf Anfrage bestätigt. Dies sind weit mehr Menschen, als im kleinen Weiler in der Nähe des Ortsteils Dreien leben. «Das legitimiert eine Umbenennung zurück zum ursprünglichen Namen», so Truniger.

Jahrzehntelang offiziellen Namen ignoriert

Aber weshalb existiert eine solche Namensverwirrung? Er könne nicht sagen, wann genau es war, sagt der Gemeindepräsident. Wahrscheinlich in den 1960er-Jahren sei der Weiler im Rahmen einer Flurnamenbereinigung zu Wisen umbenannt worden. Renato Truniger, der selbst in Dreien wohnt, sagt:

Gemeindepräsident Renato Truniger im Juni 2021. Bild: Sascha Erni

«Die Wiesler haben sich, seit ich mich erinnern kann, schwer damit getan, dass man den Namen auf ‹Wisen› geändert hat.»

Ein Grossteil der Bevölkerung habe an der alten Schreibweise bis heute festgehalten, ebenso die ansässigen Vereine, Korporationen und Gewerbebetriebe. Auch die Strassenschilder und Wanderwege hielten über Jahrzehnte an «Wiesen» fest. «Weshalb die jeweiligen Gemeinderäte bis heute auf einen Ersatz der Strassenschilder verzichtet haben, weiss ich nicht, aber vielleicht war es ein Kompromiss», so der Gemeindepräsident von Mosnang.

Wisen wird wieder zu «Wiesen»

Dass es zur Petition kam, ist Heinz Güntensperger zu verdanken. Der Wiesler sprach Renato Truniger direkt auf die Strassenschilder an. Der Gemeindepräsident schlug dann vor, Unterschriften zu sammeln. «Ich hatte in 14 Tagen über 200 Unterschriften beisammen», sagt Güntensperger. Denn es habe sich sowieso kein Mensch an die offizielle Schreibweise ohne «e» gehalten. Er wolle kein Aufheben um die Petition machen, sagt Heinz Güntensperger. «Ich möchte einfach, dass es wieder in Ordnung kommt.»

Die Petition sei im Gemeinderat ohne grosse Diskussion auf Zustimmung gestossen, sagt Renato Truniger. Er habe sie möglichst schnell dem Rat vorgelegt, nun sei es an der Verwaltung, notwendige Abklärungen zu tätigen und die Arbeit umzusetzen. Einen zeitlichen Rahmen kann er im Gespräch nicht nennen, die Sache sei aber am Laufen.

Nicht die einzige erfolgreiche Petition in Mosnang Die «Wiesen»-Petition ist nicht die Einzige, mit der sich der Mosnanger Gemeinderat in den letzten Wochen auseinandergesetzt hat. Eine weitere betrifft die schwierige Parkplatzsituation in Libingen und den möglichen Teilverkauf des Grundstücks beim Schäfliplatz, auf welchem sich 20 öffentliche Parkplätze befinden. 400 Personen unterzeichneten diese Petition. Anfang September sagte die Gemeinde, dass sie das Anliegen analysieren und beraten würde. Möglichst viele öffentliche Parkplätze sollen erhalten oder geschaffen werden, so die Gemeinde. Wie die Gemeinde Mosnang jetzt im Mitteilungsblatt ausführt, geht es vorwärts. «Der Gemeinderat ist für das Thema ‹öffentliche Parkplätze› in Libingen durchaus sensibilisiert», ist zu lesen. Das beabsichtigte Bauvorhaben auf dem Teil des Grundstücks, das die Gemeinde verkaufen möchte, würde die bestehende Parkfläche praktisch nicht tangieren. In diesem Zusammenhang habe der Gemeinderat nun einen Freiraumplaner zur Offertstellung eingeladen. Ziel sei die Erarbeitung von Lösungsansätzen für die Neugestaltung des Schäfliplatzes. (pd/ser)

