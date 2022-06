Mesmer Markus Schönenberger aus Kirchberg geht in Pension

Pensionierung Abschied mit vielen schönen Erinnerungen: Markus Schönenberger hat sich als Mesmer in Kirchberg für die Kirche und für die Gläubigen eingesetzt Bestattungen, Kirchenschmuck, Glockengeläut und Ministrantenreisen: Die Aufgaben des Mesmers in Kirchberg sind vielfältig. 17 Jahre lang hatte Markus Schönenberger diese Aufgabe inne. Am 26. Juni, beim Festgottesdienst zum Patrozinium der Pfarrkirche, wird er in den Ruhestand verabschiedet. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Schönenberger, hier beim Taufstein in der Pfarrkirche, war 17 Jahre lang Mesmer in Kirchberg. Bild: PD

Abschiede ihm nahestehender Menschen, Taufen als Eingliederung in die christliche Gemeinschaft, Streiche ehemaliger Ministranten, Besuche hoher Kirchenvertreter, Reisen nach Rom: Markus Schönenberger hat in seiner Amtszeit als Mesmer alles erlebt, was zum kirchlichen Leben gehört.

Nun tritt der 64-Jährige in den Ruhestand. Dort kann er es zwar etwas gemächlicher angehen, die verordnete Ruhe möchte er aber dazu nutzen, seinem Hobby – Blumen und Gärtnern – wieder vermehrt Zeit einzuräumen. Am 26. Juni, beim Festgottesdienst zum Patrozinium der Pfarrkirche, wird Markus Schönenberger verabschiedet.

Vom Gärtner zum Mesmer

Die Verbundenheit von Markus Schönenberger zur Natur kommt nicht erst beim Eintritt in die Kirchberger Barockkirche zum Ausdruck. Sind es im Innenbereich die vielen Blumen, welche das Gotteshaus verschönern, fallen draussen die gepflegten Grünflächen und der dazugehörige Bibelgarten auf. Dazu Markus Schönenberger: «Als gelernter Gärtner lag mir die Garten- und Blumenpflege immer sehr am Herzen.»

Blumen liegen dem gelernten Gärtner Markus Schönenberger speziell am Herzen. Deshalb war die Kirche auch immer schön geschmückt. Bild: Beat Lanzendorfer

Über seinen erlernten Beruf findet er auch die Anstellung als Mesmer in Kirchberg. Nach der Ausbildung bei Blumen Kaiser in Kirchberg und einem kurzen Abstecher nach Bütschwil wechselt er nach der Rekrutenschule zur Stadtgärtnerei nach Wil.

Dort ist er ab 1990 für die Beerdigungen zuständig. Weil seine Anwesenheit bei Abdankungen oft erforderlich ist, kommt er mit den Mesmern ins Gespräch. «Da dachte ich mir, das wäre etwas, das ich auch einmal machen könnte.» Als in Kirchberg ein Mesmer gesucht wird, bewirbt er sich und wird 2005 Nachfolger von Paul Baumgartner.

Die Sakristanenschule in Einsiedeln besucht

Der vierfache Familienvater hat die Eigenständigkeit seines Berufes und den Kontakt mit den Menschen immer sehr genossen. Auf die Frage, was es denn brauche, um Mesmer zu werden, sagt Markus Schönenberger: «Ich habe in der schweizerischen Sakristanenschule in Einsiedeln einen Kurs besucht.»

Nebst der schulischen Ausbildung sei auch die menschliche Komponente nicht zu vergessen. Viele Gottesdienstbesucherinnen und -besucher hätten das Bedürfnis, einfach zu reden. Selbstverständlich sei das Gesprochene vertrauensvoll behandelt worden.

Ein Leben lang ein Müselbacher

Markus Schönenberger ist in Müselbach aufgewachsen und seinem Heimatdorf treu geblieben. Er sagt:

«Ich kann mir keinen schöneren Ort als Müselbach vorstellen.»

Markus Schönenberger, Mesmer in Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil er die Realschule in Kirchberg besuchte, kennt er hier fast alle. Gerade deshalb nimmt er sich bei endgültigen Abschieden oft etwas mehr Zeit, als eigentlich vorgesehen ist.

Obwohl die Betätigung der Turmglocken auch von zu Hause aus möglich wäre, schaltet er jedes Endläuten von Hand in der Kirche. «Die meisten der Verstorbenen sind mir aus Begegnungen bekannt, deshalb bleibt mir während des Endläutens Zeit für ein paar persönliche Gedanken.»

Zum Thema Glocken erzählt Markus Schönenberger noch eine Anekdote, die ihn damals etwas ins Schwitzen brachte, heute kann er darüber lachen: «Bei einem Konzert des Kirchberger Cäcilienchors erklang am Ende das Vollgeläute. Die Besucherinnen und Besucher waren der Meinung, es gehöre dazu, mir war sofort klar, da stimmt was nicht.» Markus Schönenberger geht davon aus, dass ihm ein ehemaliger Ministrant einen Streich gespielt hat, der damals Teil des verstärkten Chors war.

Das geniesst er im Ruhestand

Der bald Pensionär freut sich im dritten Lebensabschnitt auf die freien Wochenenden. «Als Mesmer ist man während dreier Wochenenden im Monat im Einsatz, das geht nur, wenn auch die Familie dahintersteht.» Dafür sei unter der Woche Zeit geblieben, zum Beispiel am Mittwochnachmittag, um mit den Kindern etwas zu unternehmen. Nicht mehr praktisch immer erreichbar sein zu müssen, darauf freut er sich ebenso. Die Nachfolge von Markus Schönenberger wird Heidi Sennhauser aus Grämigen antreten.

Die freie Zeit will er unter anderem dazu nutzen, sich mit Ehefrau Annemarie der eigenen Gärtnerei in Müselbach zu widmen. Und ganz am Ende erwähnt der bald «ehemalige» Kirchberger Mesmer die Ministrantenreisen nach Rom, die zu den Höhepunkten der 17 Jahre gehörten. «Das war ein Dankeschön an die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Oberstufe.» Nebst dem Vatikan und dem Kolosseum sei jeweils auch der Besuch der Schweizergarde auf dem Programm gestanden.

Diese alle zwei Jahre durchgeführte Reise zu Beginn der Herbstferien hätte nicht nur bei den Erwachsenen Eindruck hinterlassen. Er werde von ehemaligen Ministrantinnen und Ministranten noch heute darauf angesprochen. «Solche Ereignisse haben dazu beigetragen, weshalb ich die Tätigkeit als Mesmer sehr geschätzt habe», sagt Markus Schönenberger abschliessend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen