Party-Feuerwerk und Fussball sind am Bazenheider Cup angesagt Das bekannte Vorbereitungsturnier weist auch in der 21. Austragung ein starkes Teilnehmerfeld auf. Anfang August ist es soweit. Beat Lanzendorfer 20.07.2020, 05.00 Uhr

Das Wiler U20-Team triumphierte im August 2019 am Bazenheider Cup. Bild: Urs Nobel

Die Lockerungen des Bundesrats machten es möglich: Endlich dürfen wieder Events mit Publikum durchgeführt werden. Der FC Bazenheid (FCB) will dies in Form einer Woche mit einer geballten Ladung Fussball-Action feiern. Vom Montag, 3. August, bis Sonntag, 9. August, steht jeden Tag das runde Leder im Zentrum.

Bazenheider Cup am Montag und Mittwoch

Gestartet wird mit dem Bazenheider Cup am Montag und Mittwoch. Das Vorbereitungsturnier findet zum 21. Mal statt und wartet mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld auf. Nebst dem Gastgeber werden Uzwil und die Wiler U20 (beide 2. Liga inter) sowie Wängi, Bronschhofen und Wattwil (alle 2. Liga regional) zum Kräftemessen auf dem Ifang antreten.

Gefeiert werden kann am Wochenende. Erst steht am Freitag die Warm-up-Party mit Fussballdarts und einem Jassturnier an, ehe am Samstag zum 2. Mal das FC-Barpub über die Bühne geht. Der FCB darf auf die Unterstützung vom 12er-Club sowie von Blauring und Jungwacht Bazenheid zählen. Auf der Bühne wird die Partyband Inside einheizen.

Nachwuchs spielt um Juniorencup

Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz. Der Samstagmorgen gehört den F- und E-Kategorien, die sich am Juniorencup duellieren werden. Zum Abschluss am Sonntag findet der Toggenburger C-Juniorencup statt.

«Mit der Bazenheider Fussball-Woche wollen wir einen Schritt zurück in die Normalität machen und der Bevölkerung einen Anlass für Begegnungen und den Austausch bieten. Das ist zu kurz gekommen», sagt FCB-Präsident Danny Lüthi. Auch Grümpeli-OK-Präsident Thomas Burri meint: «Das Dorfleben ist in der Coronakrise fast zum Erliegen gekommen. Nun wird es Zeit, dieses wiederzubeleben.