Parteien verlangen Steuerfusssenkung: In Kirchberg soll kein Vermögen gehortet werden Nach dem guten Rechnungsabschluss der Gemeinde Kirchberg plädieren die Ortsparteien auf eine Reduzierung des Steuerfusses. Der Gemeinderat wird an der Budgetverhandlung darüber befinden. Beat Lanzendorfer 11.02.2020, 05.00 Uhr

Schon im letzten Jahr wurde der Kirchberger Steuerfuss von 142 auf 138 Prozent gesenkt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Gemeinde Kirchberg veröffentlichte am letzten Freitag im «Gmeindsblatt» die Erfolgsrechnung 2019, welche mit einem Ertragsüberschuss von rund 4,8 Millionen Franken abschliesst. Das Budget ging von einem Überschuss von 1,7 Millionen Franken aus, weshalb die Besserstellung rund 3,1 Millionen Franken beträgt.

Diese Besserstellung nahm die SVP Kirchberg zum Anlass, in einer Pressemeldung ihre Freude einerseits, aber andererseits auch ihre Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Erneut resultiere ein massiver Ertragsüberschuss – eine weitere Steuersenkung müsse nun die Folge sein, schreibt die Partei. Im vergangenen Jahr stimmte die Bürgerschaft einer Steuersenkung von 142 auf 138 Prozent zu.

Vermögen aufbauen und horten ist nicht nötig

Der Vorstand der SVP Kirchberg sei erfreut über die Einsparungen, welche in den Bereichen Bildung und Soziale Sicherheit gemacht werden konnten. Es sei erfreulich zu sehen, dass in jenen Bereichen Lücken zu Kostensenkungen aufgegangen und diese von den involvierten Stellen genutzt – und nicht gestopft– worden seien.

An diesen Einsparungen müsse auch in den Folgejahren festgehalten werden. Im Ressort Steuern seien die geplanten Einnahmen um 4,67 Prozent übertroffen worden, was 1,3 Millionen Franken entspreche. Die Mehreinnahmen von 614'000 Franken bei den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern würden das aktuell herrschende Zinsniveau widerspiegeln.

Markante Änderungen seien in diesen Bereichen in naher Zukunft keine in Sicht, schreibt die SVP weiter. Somit dürfe davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen auch weiterhin hoch seien. Hinzu komme, dass die Umstellung der Bilanzierung der Vermögenswerte der Politischen Gemeinde Kirchberg auf das Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden eine liquiditätsunwirksame Erhöhung der Aktiva um knapp 11,5 Millionen Franken beschere. Die neu erlangten Vermögenswerte würden Sicherheit verleihen und Spielraum für Reserven bieten.

Bürgerinnen und Bürger sollen entlastet werden

Aufgrund des erneuten Überschusses, welcher sich zu grossen Teilen aus nachhaltigen Mehrerträgen und Minderaufwänden zusammensetze, seien die Bürgerinnen und Bürger weiter zu entlasten, findet die SVP. Die Gemeinde stehe finanziell auf guten Beinen. Der Wirtschaft geht es ebenfalls gut. Es sei nicht nötig, kommunales Vermögen weiter aufzubauen und zu horten.

Die Verschuldung werde zwar in den nächsten Jahren zunehmen – mit den aktuellen Konditionen würde diese die Erfolgsrechnung aber nicht allzu stark schmerzen. Komme hinzu, dass die Schulden in den nächsten zehn Jahren nicht von der aktuell steuerzahlenden Bevölkerung amortisiert werden müsse – auch die Generationen, welche von den Schulden profitieren, würden sich später daran beteiligen. Der Vorstand der SVP der Gemeinde Kirchberg fordert deshalb, dass das Budget, das der Gemeinderat der Bürgerversammlung im März unterbreitet, eine spürbare Steuerfusssenkung beinhaltet.

Andere Parteien sehen es ähnlich

Die Parteileitung der FDP Kirchberg begrüsst nach dem erneut hohen Überschuss im Gemeindehaushalt eine Diskussion über eine Steuerfusssenkung. Die Höhe einer allfälligen Senkung könne die FDP zum heutigen Zeitpunkt aber nicht beziffern, weil das Budget 2020 noch nicht bekannt sei. Sie werde diese Frage deshalb vertieft diskutieren, sobald alle Fakten bekannt seien. Dabei sei aber zu berücksichtigten, dass die Gemeinde Kirchberg aktuell sehr hohe Investitionen tätigt. Eine Steuerfusssenkung mache nur Sinn, wenn diese nachhaltig ist und nicht nach einem oder zwei Jahren wieder korrigiert werden müsse.

Die CVP nimmt das erfreuliche Rechnungsergebnis ebenfalls wohlwollend zur Kenntnis. Aus ihrer Sicht mache eine Gewinnverwendung analog dem Vorjahr mit einer Einlage ins Eigenkapital sowie der Vorfinanzierung für den Kindergarten Bazenheid und den Mehrzwecksaal in Kirchberg Sinn. Die Ortspartei spricht sich trotz der laufenden und anstehenden Bauprojekte für eine Steuerfusssenkung um rund fünf Steuerprozente aus.

Die erfreulichen Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre hätten zu einem ansehnlichen Polster geführt, welches eine Steuerfusssenkung ermögliche und finanzplanverträglich sei. Sie geht zudem davon aus, dass die vorsichtige Budgetierung analog den vergangenen Jahren durch den Gemeinderat fortgeführt und daher auch der Rechnungsabschluss 2020 positiv ausfallen werde.

Grössere Ausgaben können gut bewältigt werden

Die SP Alttoggenburg ihrerseits schliesst eine Diskussion zur Steuerfusssenkung nicht grundsätzlich aus. Allerdings fehle dafür die Datengrundlage, weshalb ein schnelles Vorpreschen unseriös sei. Momentan sei noch nicht bekannt – mit Ausnahme des Bereichs Bildung –weshalb der Überschuss zu Stande gekommen sei. Massgeblich sei, dass vor einer Beschneidung der Einnahmen eine Diskussion um die Entwicklung der Gemeinde stattzufinden habe.

Wohin entwickle sich die Vieldörfergemeinde bezüglich Nahverkehr, Energiepolitik, Freiraumgestaltung? Dies seien Bereiche, von denen erwartet werde, dass der Gemeinderat eine mittel- und langfristige Strategie verfolge und diese kommuniziert. Die ausgezeichnete Finanzlage erlaube es Kirchberg, nicht nur wiederkehrende grössere Ausgaben zu bewältigen, sondern einen Pionierstatus in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens zu erlangen, schreibt die SP

Roman Habrik, Präsident der Gemeinde Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der Gemeinderat wird an der heutigen Gemeinderatssitzung das Budget 2020 verabschieden. Sollte der Rat eine Steuerfusssenkung für angezeigt halten, wird er eine solche an der Bürgerversammlung beantragen», erklärt Gemeindepräsident Roman Habrik auf Anfrage.