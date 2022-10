Parkplatzregime Schon bald braucht es Münzen im Munzenriet - ohne Ticket gibt es eine Busse Die Bergbahnen Wildhaus AG und die politische Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann planen Bewirtschaftung der Parkplätze. Armando Bianco 07.10.2022, 15.00 Uhr

Parkplatztickets mittels Bewirtschaftung geplant: Der Parkplatz im Wildhauser Munzenriet. Bild: Ralph Ribi

Was in anderen Skigebieten, Einkaufszentren oder Grossparkplätzen schon längst gang und gäbe ist, wird nun auch in Wildhaus umgesetzt. Die Parkplätze im Munzenriet und bei der Curlinghalle in Wildhaus sollen künftig bewirtschaftet werden.

Das Vorhaben der Bergbahnen Wildhaus AG und der Politischen Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann wird ausführlich beschrieben in einem öffentlichen Mitwirkungsverfahren, das seit einigen Tagen zur Einsicht aufliegt. Stellungnahmen von Interessierten können bis am 25. Oktober unter der Adresse www.mitwirken-wildhaus-altstjohann.ch online erfasst und dokumentiert werden. Rückmeldungen können aber auch herkömmlich via Post an die Gemeinderatskanzlei getätigt werden.

Optimierung durch Senkrechtparkplätze

Die Bewirtschaftung erfolgt mittels Parkuhren. «Das Tagesticket kostet bescheidene fünf Franken, es kann aber auch eine geringere Parkzeit abgerechnet werden», sagt Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus AG, auf Anfrage. Wer kein Parkplatzticket hat, der wird gebüsst.

Beim grossen Parkplatz Munzenriet, der im Winter vor allem von Bergbahngästen genutzt wird, sind zur Optimierung der Parkplatzanlage entlang des befestigten Randes Senkrechtparkplätze auf der heute bereits befestigten Fläche geplant. Dahinter Richtung Osten folgen weitere drei Reihen mit jeweils entsprechender normgemässer Gasse.

Die Gemeindestrasse 3. Klasse (Munzenriet- Scheibenstand) soll neu durch die erste Fahrgasse geführt und am südlichen Ende wieder an die bestehende, bergwärts verlaufende Strasse angeschlossen werden, heisst es in den Planunterlagen.

Die Kosten für das Projekt sind minimal

Im Bereich der Westseite der Curlinghalle soll entlang des westlichen Randes des befestigten Parkplatzes eine Reihe senkrechter Parkplätze entstehen. Dahinter erfolgt die Fahrgasse für beidseitiges Parkieren und Zufahrt im Gegenverkehr. Der «Mummenthalerweg» als Gemeindeweg 1. Klasse soll über diese Fahrgasse bis ans Ende des Parkplatzes und von hier über den bestehenden Fussweg Richtung Talstation der Bergbahnen geführt werden.

Weil bei beiden Verlegungen praktisch keine baulichen Veränderungen getätigt werden müssen, bleiben die Kosten für Signalisation und Markierungen minimal, heisst es im Projektbeschrieb der RKL Ingenieurbüro AG, Alt St.Johann.