Pandemie Wattwiler Kinder ohne Masken in der Schule: Im Extremfall droht den Eltern eine Strafanzeige In Wattwil weigern sich Erziehungsberechtigte von Mittelstufenschülern, dass ihre Kinder im Unterricht trotz Vorschrift eine Maske tragen. Das könnte für sie teuer zu stehen kommen oder noch weitreichendere Konsequenzen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Simon Dudle Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Seit dieser Woche müssen die Masken ab der 4. Klasse auch während des Unterrichts getragen werden. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Maskenpflicht für Mittelstufenschüler sorgt für viel Gesprächsstoff. Dieser Tage macht das Beispiel Wattwil die Runde. Was ist passiert? Rund 70 Personen hatten sich mittels Briefes bei Schulratspräsident Norbert Stieger gemeldet und von diesem gefordert, dass alle Coronamassnahmen per sofort aufgehoben werden. Doch die Regelung wurde auf kantonaler Ebene erlassen.

Daraufhin wurden die Eltern der Wattwiler Schüler informiert, dass sie sich melden könnten, wenn ihr Kind Probleme mit der Maske habe. Als Konsequenz daraus trugen am ersten Schultag nach den Ferien knapp 30 Kinder keine Maske. Das brachte viele Fragen mit sich.

Gibt es Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse, die keine Maske tragen müssen?

Ja. Das ist erlaubt, wenn das Tragen einer Maske aus medizinischen oder behinderungsspezifischen Gründen nicht möglich ist. Dies ist mit einem Arztzeugnis nachzuweisen.

Was droht den Eltern, die ihre Kinder anweisen, keine Masken in der Schule zu tragen?

Gegen die Eltern kann laut Volksschulgesetz eine Verwarnung oder eine Busse ausgesprochen werden. Im Wiederholungsfall oder bei nachhaltiger Weigerung kann gegen die Eltern Strafanzeige erstattet werden.

Was, wenn die Eltern mit Verweis auf die Maskenpflicht ihre Kinder zu Hause behalten?

Es gilt Schulpflicht. Wird gegen diese verstossen, kann auch hier eine Verwarnung, Busse oder im Wiederholungsfall eine Strafanzeige erstattet werden. Um Kinder im Kanton St.Gallen zu Hause unterrichten zu können, müssen strenge Vorgaben erfüllt sein.

Wurden im Kanton St.Gallen schon Eltern von Schülern mit Busse oder Strafanzeige belegt, weil sie sich nicht an Coronavorschriften gehalten haben?

Das kantonale Amt für Volksschule schreibt zu dieser Thematik: «Da die Zuständigkeit dafür bei den Schulträgern vor Ort liegt und es auch keine Meldepflicht an den Kanton gibt, haben wir dazu keine Kenntnis.»

Tragen auch in anderen St.Galler Schulen Kinder keine Masken?

«Es ist uns bekannt, dass sich teils auch in anderen Gemeinden Eltern gegen das Tragen von Masken wehren. Wie viele das sind, können wir nicht beziffern», lässt das Amt für Volksschule auf Anfrage verlauten.

Wie begründet die Schulgemeinde Wattwil den Entscheid, am ersten Tag nach den Ferien rund 30 Schülerinnen und Schüler ohne Maske zu beschulen?

Schulratspräsident Norbert Stieger lässt in einer schriftlichen Stellungnahme verlauten: «Der Schulrat Wattwil-Krinau distanziert sich von der unzutreffenden Berichterstattung, er toleriere es, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht keine Maske trügen. Wir setzen vielmehr alles daran, in erster Priorität die Kinder zu schützen, massvoll vorzugehen und zu deeskalieren. Das ist auf den Schulstart hin gelungen. Der Schutz und das Recht der Kinder auf den Schulbesuch konnten ungestört gewährleistet werden.» Und weiter: «Die Maskenpflicht gilt, wie vom Kanton angewiesen, und wird bestmöglich durchgesetzt. Immer im Dialog, ohne dass Kinder von der Schule gewiesen werden – womöglich noch mit Polizeigewalt. Das wäre völlig unverhältnismässig und verantwortungslos.»

Was sagt das Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen zu dieser Massnahme in Wattwil?

«Die Weisungen des Kantons sind verbindlich und gelten überall im Kanton. Die Situation, dass teilweise Eltern mit der Maskenpflicht nicht einverstanden sind und ihre Kinder ohne Maske zur Schule schicken, ist uns bekannt. Generell gilt die Schulpflicht. Das heisst, Kinder dürfen nicht einfach zu Hause bleiben.»

Wie ging es in Wattwil in den Tagen nach dem Schulstart weiter?

Schulratspräsident Norbert Stieger dazu: «Der Schulbetrieb vor Ort, in den Schulhäusern, verläuft aktuell ruhig. Alle vom BAG vorgegebenen Schutzmassnahmen sind eingehalten, die Schulleitungen führten den Dialog intensiv weiter. Es hat eine weitere Deeskalation stattgefunden. Für uns als Schulbehörde hat die mediale Berichterstattung – vom «Toggenburger Tagblatt» aus national weitertransportiert – die Arbeit und den Dialog erheblich erschwert.» Der Schulrat werde von überall her, weit über die Kantonsgrenzen hinaus, und von allen Seiten mit Klage- und weiteren Drohungen, aber auch Beifallsbekundungen bombardiert. «Ich hoffe sehr, dass wir uns rasch wieder in Ruhe unserer Umsetzungsarbeit widmen können. Auch, um gemeinsam mit dem Kanton weiter Lösungen zu suchen. Wir haben unser Anliegen bei der kantonalen Taskforce eingebracht», so Stieger.

