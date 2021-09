Wirte nach Bundesratsentscheid: Uneinig über Zertifikatspflicht

Wil/Toggenburg Uneinige Gastrobranche: «Ich habe keine Zeit, um bei jedem Gast das Zertifikat zu prüfen» – «Zertifikatspflicht ist der erste Schritt Richtung Normalität» Die Zertifikatspflicht für Restaurantbesuche kommt nun vorerst doch nicht. So hat der Bundesrat entschieden. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt: Manche Wirte in der Region sind froh darüber. Andere sehen im Zertifikat den einzigen Weg, um aus der Pandemie zu kommen. Lara Wüest Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Manche Wirte empfinden die Kontrolle der Zertifikate als zu aufwendig. Bild: Keystone

Sie sei froh, dass die Ausweitung der Zertifikatspflicht noch nicht komme. Ein Grossteil ihrer Gäste sei dagegen gewesen. Das sagt Nicole Buff, die Wirtin des Restaurants Bären in Bazenheid, nach dem gestrigen Entscheid des Bundesrates. Letzte Woche gab der Bundesrat den Vorschlag bei den Kantonen in Konsultation, dass künftig nur noch ins Restaurant oder ins Fitnesscenter darf, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Viele Kantone, auch in der Ostschweiz, unterstützten den Vorschlag. Doch der Bundesrat hat sich am Mittwoch vorerst gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht ausgesprochen. Viele Kantone sind darüber nicht glücklich, in der Ostschweiz diskutiert man jetzt über eigene Massnahmen.

Manche Wirte dagegen sind erleichtert. Das zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Für Nicole Buff hätte die Zertifikatspflicht schlicht zu viel Aufwand bedeutet. Sie sagt: «Ich koche und serviere selber, nur über die Mittage habe ich eine Hilfe. Es wäre für mich zeitlich gar nicht möglich, bei jedem Gast das Zertifikat zu überprüfen.»

Bevorzugt: Schutzkonzept statt Zertifikatspflicht

Nicole Buff ist nicht die Einzige, die so empfindet. Magnus Thalmann ist Präsident von Gastro Toggenburg. Er sagt:

«Ich bin froh, dass es bleibt, wie es ist.»

Mit dem jetzigen Schutzkonzept funktioniere es gut. Im Moment gilt in Restaurants: Gäste dürfen die Maske nur am Tisch ablegen und müssen ihre Kontaktdaten angeben. Zwischen den Tischen braucht es zudem einen Mindestabstand von 1,5 Metern oder eine Abschrankung, zum Beispiel aus Plexiglas.

Thalmann befürchtet zudem, dass ihn eine Zertifikatspflicht Reservationen kosten könnte. Er sagt: «Wenn bei einer Geburtstagsfeier vielleicht fünf von 30 Personen nicht geimpft sind, dann feiert diese Gruppe lieber privat, als ins Restaurant zu gehen.»

Zertifikatspflicht: «Mehr Vorteile als Nachteile»

Manche Gastronomen sind erleichtert, dass das Zertifikat noch nicht kommt. Doch längst nicht alle. Es gibt auch jene Stimmen in der Region, die sagen, die Zertifikatspflicht wäre eine Erleichterung gewesen. So zum Beispiel Joseph Senn, der Betriebsleiter des Hotels Wolfensberg in Degersheim. Er sagt: «Das Zertifikat ist eine wichtige Lösung für die Sicherheit von allen.» Und er sieht darin mehr Vorteile als Nachteile:

«Durch die Zertifikatspflicht könnte sich das Personal wieder freier bewegen.»

Auch für das «Wolfensberg» würde die Zertifikatspflicht einen Mehraufwand bedeuten. Und auch Senn befürchtet, dass dadurch manche Gäste fernbleiben könnten. Doch er sagt: «Die Solidarität lohnt sich für alle. Nur so haben wir eine Perspektive, dass wir irgendwann über den Berg kommen.»

Eine Zertifikatspflicht hätte nicht nur Schlechtes. Davon ist auch Werner Scherrer überzeugt. Er ist der Wirt vom Restaurant Barcelona-Central in Wil. Er sagt:

«Eine Zertifikatspflicht ist der erste Schritt in Richtung Normalität.»

Zudem würde es Scherrer seinem Personal «gönnen», wenn es ohne Maske arbeiten könnte. Doch auch er hat beobachtet, dass viele seiner Gäste einer Zertifikatspflicht kritisch gegenüberstehen.

In einem sind sich die Wirtinnen und Wirte jedoch einig: Einen Alleingang des Kantons würden sie nicht begrüssen. Der Tenor: Es brauche eine einheitliche Lösung für die ganze Schweiz. Sonst sei es viel zu verwirrend.

