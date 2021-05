PANDEMIE Toggenburger Brigadier koordinierte den Einkauf medizinischer Güter: «Die Kommunikation war falsch» Markus Näf plädiert dafür, jetzt die Lehren aus der Coronapandemie zu ziehen. Im Interview äussert sich der Neckertaler auch zur Kritik, unbrauchbare Masken gekauft zu haben – und zur Impfkampage im Kanton St.Gallen. Martin Knoepfel 23.05.2021, 13.30 Uhr

Der Toggenburger Markus Näf ist Brigadier.

Bild: PD

Herr Näf, weshalb wurden Sie im Frühling 2020 beauftragt, Masken für die Bevölkerung zu beschaffen?

Beim Ausbruch der Pandemie mangelte es an medizinischen Gütern. Im März 2020 diskutierte man in Spitälern, wie man medizinische Masken sterilisieren und mehrmals verwenden kann. Die Armeeapotheke wurde am 20. März 2020 beauftragt, die Versorgung der Schweiz mit wichtigen medizinischen Gütern sicherzustellen und erhielt Kredite von 2,2 Milliarden Franken.

Was heisst das konkret?

Es ging nicht nur um persönliches Schutzmaterial wie Masken oder Handschuhe, sondern auch um Coronatests, Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräte und Arzneimittel, rund das 300-fache der jährlichen Beschaffungen. Die Armeeapotheke war schon stark ausgelastet, da zugleich alle Sanitätstruppen mobilisiert wurden. Der Chef der Armee hat deshalb eine Taskforce eingesetzt. Ich wurde angefragt, da ich als Brigadier die Armee und die Bundesverwaltung kenne, von meiner zivilen Tätigkeit viel Erfahrung im Krisenmanagement habe und als Partner einer internationalen Anwaltskanzlei über ein Netzwerk verfüge.

Was kann man aus dieser Beschaffungsaktion lernen?

Wenn alle die gleichen Produkte wollen, wird es schwierig. Überall wird «just-in-time» produziert. Die Produktion hier reichte nicht aus. Es musste global beschafft werden. Der Engpass war der Transport, da fast alle Flüge eingestellt wurden. Wir haben eine eigene Logistik mit eigenen Lagerhäusern in Schanghai und zusammen mit der Swiss einer eigenen «Luftbrücke» China-Schweiz aufgebaut. Total gab es 53 Flüge, später noch Schiffstransporte. Es ging um rund 20'000 Paletten. Dies war nur möglich durch eine gute Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Botschaft in Peking.

Haben Sie es im Nachhinein bereut, dass Sie den Auftrag übernommen haben?

Nein, trotz der grossen Herausforderung. Sie war nur dank dem Einsatz von Milizangehörigen möglich. Dieser Einsatzwille und die Zusammenarbeit waren sehr positiv. In der Krise lässt sich nicht alles aufholen, was vorher verpasst wurde. So war die Armeeapotheke nicht für die Bevorratung medizinischer Güter zuständig. Mir war von Anfang wichtig, dass wir Rechenschaft ablegen mit einem Beschaffungsbericht. Dank dem Öffentlichkeitsgesetz sind alle meine Statusbericht im Internet einsehbar.



Es gab Kritik, die Armee habe unbrauchbare Masken gekauft oder viel zu teuer eingekauft.

Das stimmt weder bei Masken noch bei anderen Gütern. Im März waren die Märkte zusammengebrochen. Man konnte wohl zehn Masken für 45 Franken auf Alibaba kaufen, aber eine Million Masken kostete mehr. Es gab einzelne Beschaffungen vor dem Einsatz der Taskforce wie jene bei der Firma Emix. Diese Masken waren wohl sehr teuer, die Firma konnte jedoch in drei bis fünf Tagen liefern, da die Masken hier waren. Der Einkäufer hat die Versorgung priorisiert. Wer sagt, es hätte am 23. März 2020 billigere Masken gegeben, übersieht, dass diese in China waren, erst produziert werden mussten oder in 30 Tagen verfügbar waren.



Wie kamen Sie dazu, die Impfkampagne in Zürich zu organisieren?

Die Impfstoffbeschaffungen liefen über unser Budget. Zürich wollte diese Kenntnisse und meine Erfahrung nutzen. Das Impfkonzept des Bundes sah nur zentrale Impfzentren vor. Wir haben mit den Spitälern, Hausärzten und Apothekern eine effizientere Lösung erarbeitet. Risikopatienten werden von den Hausärzten geimpft und die breite Bevölkerung später in Impfzentren. Priorität hatten die am meisten gefährdeten Personen, rund 60'000 Bewohner und Mitarbeiter in 398 Heimen. Dies brauchte eine minuziöse Planung.



Wurmt es Sie, dass Sie von der Zürcher Gesundheitsdirektion überraschend abgelöst und ohne Dank verabschiedet wurden?

So überraschend war das nicht. Die Planung war gemacht. Es ging nun in die Betriebsphase. Von da her war die Ablösung richtig. Man glaubte im Sommer 2020, man habe genug Zeit für die Vorbereitung. Ich kam im Oktober 2020 dazu, als man noch glaubte, es gebe frühestens im April 2021 Impfungen.



Wurden Sie vom Kanton St.Gallen angefragt, ob Sie bei der Impfkampagne helfen?

Nein, aber ein anderer Kanton tat es. Ich musste aus Kapazitätsgründen absagen. Ich habe mich jedoch unter anderem mit Vertretern des Kantons St. Gallen über Probleme und Lösungen ausgetauscht.

Wie beurteilen Sie die Impfkampagne im Kanton St.Gallen?

Je dezentraler ein Kanton ist, desto grösser die Herausforderungen. St.Gallen ist heterogen. In Basel-Stadt leben fast alle Menschen maximal sieben Kilometer vom Impfzentrum entfernt. Ich wundere mich immer wieder, dass jemand behauptet, ein Impfprojekt sei linear skalierbar und in Zürich alles einfach etwas grösser als in Innerrhoden. Zürich könnte die Bevölkerung von Innerhoden in einem Tag impfen und hätte immer noch freie Kapazitäten.



Was hat Ihnen die militärische Erfahrung in der Pandemie genützt?

Beim Bund und bei den Kantonen denkt man zu wenig in Varianten, bezieht nicht alle Beteiligten rechtzeitig ein und denkt und plant vor allem nicht bis zur übernächsten «Geländekammer». Militärs sind mit Eventualplanungen vertraut. Stabsarbeit heisst, strukturiert in Teams arbeiten. Jedes Team bearbeitet ein Teilproblem und dann synthetisiert man die Lösungen. In der Verwaltung heisst Eventualplanung oft, ‹wir haben eventuell einen Plan›.



Welche Schlüsse kann man für künftige Pandemien ziehen?

Der Kommunikation am 19. Dezember 2020 war falsch. Es hiess: ‹Wir haben Impfstoffe›. Alle glaubten, sie könnten sich sofort impfen lassen. Die Enttäuschung war riesig. Man hätte sagen sollen: ‹Es gibt zu wenig Impfstoffe. Sie reichen nur für die Risikogruppen.›

Was heisst das genau?

Wichtig ist, dass man jetzt die nötigen Planungen macht: Wie führt man eine allfällige dritte Impfung durch? Wie kann man die Impfungen in den normalen Strukturen sicherstellen und wie organisiert man sie, wenn man sie alle zwei Jahre wiederholen muss? Es fehlt dazu das digitale Impfregister. Hier spricht man lieber über Datenschutz, als es zeitnah umzusetzen.

Braucht es dann wieder Impfzentren?

Impfen sollen die normalen Leistungserbringer, und sie sollen über die Krankenkasse abrechnen. Da muss man die Rechtsgrundlagen schaffen. Hau-Ruck-Übungen wie in der Coronapandemie sind sehr teuer.



Braucht es grössere Lager an medizinischen Gütern?

Nein, denn diese Güter haben ein Verfallsdatum. Viel wichtiger ist es, jetzt Verträge mit Produzenten abzuschliessen und Lieferketten zu organisieren.

Sollte generell die Armee eine grössere Rolle spielen bei der Bewältigung von Pandemien oder anderen Katastrophen?



Die Struktur einer Arbeitsgruppe reicht nicht aus für solche Krisen. Hier bewährt sich die gründliche Führungs- und Stabsausbildung in der Armee. Es braucht einen ständigen Krisenstab mit einem Lagezentrum Schweiz mit allen relevanten Stellen. Sinnvoll wäre die Schaffung eines Sicherheitsdepartements anstelle der heute aufgeteilten Verantwortung zwischen den Departementen. Die Armee übt immer wieder das Verhalten in Krisen. Pandemien zu bewältigen ist zwar keine militärische Aufgabe. Bewährt hat sich aber das Milizsystem. Ich brauchte jemanden, der das Chinesische beherrscht. Die Armee fand in einem Tag einen Offizier, der perfekt Mandarin spricht. Er konnte mit Produzenten sprechen oder stellte bei Angeboten Unstimmigkeiten zwischen dem chinesischen und dem englischen Text der Zertifikate fest.



Haben Sie sich impfen lassen?

Ja, als meine Altersgruppe an der Reihe war, meldete ich mich an. Die Schweiz hat sich die besten verfügbaren Impfstoffe gesichert, die hochwirksam sind mit wenig Nebenwirkungen. Im Frühling 2020 war es nicht möglich, Impfstoffe zu kaufen. Ein Land konnte sich nur an der Entwicklung beteiligen und erhielt dafür Bezugsrechte. Das gilt weiterhin.