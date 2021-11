PANDEMIE Toggenburg wird immer deutlicher zum Coronahotspot: In der vergangenen Woche gab es 400 Neuansteckungen Die aktuellen Zahlen des Kantons St.Gallen zeigen es immer deutlicher: Im Wahlkreis Toggenburg stecken sich so viele Leute mit dem Coronavirus an wie sonst nirgendwo im Kanton. Die Impfquote ist mit gut 52 Prozent die tiefste. Simon Dudle Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Unterdurchschnittlich viele Personen lassen sich in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg impfen, überdurchschnittlich viele stecken sich an. Bild: Michael Buholzer, Keystone

Ganz genau 399 der rund 47'000 Toggenburgerinnen und Toggenburger haben in der vergangenen Woche einen positiven Coronabefund erhalten. Das zeigen aktuelle Zahlen des Kantons St.Gallen, welche am Montagnachmittag veröffentlicht worden sind. Im massgebenden Vergleich «Anzahl laborbestätigte Fälle in den letzten 14 Tagen pro 100'000 Einwohner» hat das Toggenburg mittlerweile die Nase kantonsweit deutlich vorne. Genau 1700 Fälle sind in dieser Statistik registriert. Auf Platz zwei folgt der Wahlkreis Rheintal mit 1433 Fällen, gefolgt vom Wahlkreis Wil mit 1268 Fällen. Der kantonale Durchschnitt liegt aktuell bei 1223 Fällen pro 100'000 Einwohner. Der Wahlkreis Toggenburg überbietet das kantonale Mittel somit um fast 30 Prozent.

Weiterhin Schlusslicht ist das Toggenburg bei den impfwilligen Personen. Gerade einmal rund 52 Prozent haben sich bisher mindestens eine Impfung geben lassen. Im Wahlkreis Wil sind es 59 Prozent, während im Wahlkreis St.Gallen mittlerweile zwei von drei Personen einen Piks bekommen haben, was ziemlich genau dem landesweiten Durchschnitt entspricht. Das belegen die aktuellsten Zahlen von Kanton und Bund, welche dieser Tage publiziert worden sind.

Spitäler Wil und Wattwil: Mehr Coronapatienten

Und was bedeutet das für die Spitäler Wattwil und Wil? Am Montagmorgen wurden total elf Coronapatienten gepflegt. Wobei anzufügen ist, dass beiderorts keine Intensivstation zur Verfügung steht. Dieser Wert entspricht in etwa jenem von nach den Sommerferien Ende August. Die Zahl an Covid-Patienten hat im November kontinuierlich zugenommen. Am 2. November waren es in Wil und Wattwil noch deren vier gewesen.