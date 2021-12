PANDEMIE Bangen um die Skilager: Doch es gibt im Obertoggenburg wieder mehr Anfragen als letztes Jahr Viele Skilager stehen wegen der Pandemie auf der Kippe. Sollten sie wie schon im vergangenen Winter abgesagt werden, hätte das Auswirkungen auf die beiden grossen Skigebiete im Obertoggenburg. Auch hinsichtlich der Sommersaison. Felicitas Markoff/Simon Dudle Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wintersaison ist im Toggenburg eröffnet. Skifahrerinnen und Skifahrer erobern die Piste bei strahlend schönem Wetter in Wildhaus. Bild: PD

Oben blau, unten grau. Schon seit Tagen. Und das noch für Tage. Eine tolle Aussicht, Schnee und frische Bergluft locken viele Leute in die Berge – auch in Pandemiezeiten. «Grundsätzlich sind wir optimistisch gestimmt, was die Wintersaison betrifft», sagt Jürg Schustereit von den Bergbahnen Wildhaus. Die Nachfrage an den Eröffnungstagen sei gut gewesen. Vor allem am ersten Sonntag hatte der frisch gefallene Schnee viele Gäste nach Wildhaus gelockt.

Livia Miliffi von den Toggenburg Bergbahnen AG, welche die Anlagen im Gebiet Unterwasser-Alt St.Johann betreibt, schlägt in die gleiche Kerbe und sagt: «Es war ein toller Start. Für uns ist aber klar, dass Flexibilität weiterhin gefragt ist.» Denn es geht in den zweiten Coronawinter.

Es wird noch abgewartet

Jürg Schustereit, Leiter Marketing, Bergbahnen Wildhaus. Bild: PD

Eine wichtige Einnahmequelle für die beiden Bergbahn-Betreiber sind die Lager der Schulen und Vereine. Auch diesen Winter wollen viele ins Obertoggenburg kommen. Unklar ist aber, ob aufgrund der aktuell hohen Coronazahlen diese Sonderwochen durchgeführt werden können. Das macht die Planung anspruchsvoll. Für die Schulen einerseits, für die beiden Skigebiete im Obertoggenburg andererseits.

In Wildhaus stehen mehrere grössere Gruppenunterkünfte wie Gamplüt- und Galluszentrum, Bodenweidli oder Rösliwies zur Verfügung. Das eigene Berggasthaus Oberdorf, welches über 100 Betten verfügt, ist in diesem Winter ab Mitte Januar nahezu ausgebucht. Die Bergbahnen Wildhaus erhalten Anfragen und Buchungen für Skilager nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch überregional sowie aus anderen Kantonen.

Doch die Situation sei fragil und niemand könne abschätzen, wie sich die Lage in den kommenden Monaten mit Corona weiterentwickle, heisst es aus Wildhaus. Beim Nachbarn lässt sich Livia Miliffi wie folgt zitieren:

Livia Miliffi, Stellvertretung Marketing und Kommunikation, Toggenburg Bergbahnen AG. Bild: PD

«Man merkt, dass viele Schulen oder auch Vereine noch abwarten und lieber spontan planen. Aber es sind eindeutig mehr Anfragen als letztes Jahr.»

Skigebiet soll offen gehalten werden

Im vergangenen Winter konnten keine Skilager, Skitage oder Skirennen sowie andere Veranstaltungen stattfinden. Zwischen Weihnachten und Neujahr musste das Skigebiet für neun Tage geschlossen werden. Das sei ein emotionaler Tiefpunkt gewesen, so Jürg Schustereit. Dass das Schneesportgebiet in jedem Fall offen gehalten wird, sei darum das oberste Ziel für diesen Winter. Jürg Schustereit ergänzt:

«Wir sind weiter als im letzten Jahr und wissen, dass wir unseren Gästen einen sicheren Skibetrieb anbieten können.»

Der letzte Winter hat Schustereit aber auch gezeigt, dass die Menschen wieder mehr Lust haben, sich in der Natur sportlich zu betätigen. «Für uns ist das ausschlaggebend. Aber auch gute Schneebedingungen sind für eine erfolgreiche Wintersaison essenziell. Natürlich braucht es dann auch Glück mit dem Wetter, vor allem an den Festtagen, den Wochenenden und über die Ferienzeit», sagt der Marketingverantwortliche der Bergbahnen Wildhaus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kommen die jungen Skifahrerinnen und Skifahrer ins Oberdorf im Skigebiet Wildhaus? Bild: Benjamin Manser

Auch bei den Toggenburg Bergbahnen hat man den ersten Coronawinter analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass manche Schule wegen der ausgefallenen Skilager nicht auf die Reise ins Obertoggenburg verzichtet hat, sondern diese einfach zeitlich verschoben wurden – in die wärmere Jahreszeit. Livia Miliffi sagt: «Viele Schulen und Vereine haben ihre Ausflüge auf den Sommer verlegt. Wir gehen davon aus, dass dies auch wieder der Fall wäre, wenn eine Durchführung nicht möglich wäre.» Ganz grundsätzlich sei es so, dass es immer weniger ganze Skilager gebe, dafür einzelne Skitage. Zusammenfassend sagt sie:

«Wir wissen, dass wir flexibel bleiben müssen. Jedoch hat das vergangene Jahr gezeigt, dass es trotz dieser Planungsunsicherheit möglich ist, eine für die Umstände gute Saison zu haben. Dieses Wissen und die Erfahrungen nehmen wir auch in diese Saison mit.»

Eines ist bereits jetzt klar: Es ist eine Saison, die neuerlich von vielen Herausforderungen geprägt sein wird. Just am Freitag hat der Bundesrat die Coronaschraube erneut angezogen. Schustereit sagt: «Eine grosse Herausforderung wäre es, wenn die Innenräume der Restaurants geschlossen werden müssen.» Doch so weit kommt es für den Moment nicht. Ab Montag wird in den Restaurants die 2G-Regel gültig sein.

Ein Skifahrer geniesst den frisch gefallenen Schnee im Stöfeli-Hang unterhalb des Chäserruggs. Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen