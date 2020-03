Palma ist zurück im eigenen Stall –Europameisterin geniesst ihr Zuhause in Neu St.Johann Die Familie Huser freut sich über den Titel und die gesunde Heimkehr ihrer Kuh Palma. Ruedi Roth 07.03.2020, 05.00 Uhr

Blooming Palma im heimischen Stall. Bild: Ruedi Roth

Ein Europameistertitel ist mit enormem Aufwand verbunden, egal in welchem Metier. Für Andrea und Hansueli Huser mit Familie ist ein solcher Tatsache geworden. Ihre Kuh Blooming Palma hat an der Braunvieh- Europameisterschaft gewonnen (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete).

Der Verband Braunvieh Schweiz ist stolz auf den mit viel Engagement verbundenen Erfolg. Ebenso die Züchtergruppe St.Gallen und erst recht die Viehzuchtgenossenschaft Nesslau. Sie organisierten am Dienstagabend zusammen mit der Familie Huser einen herzlichen Empfang für die Siegerin. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zu einem gemütlichen Höck auf dem Hof im Nesslauer Schlatt.

Stets nach oben gerichtete Schaukarriere

«Hansueli Huser ist für meine Schüler und mich ein Paradebeispiel. Er und seine Familie liefern den Beweis, was mit enormem Interesse und unermüdlichem Fleiss möglich ist», würdigt Tierzuchtlehrer Christian Manser respektvoll die Bauernfamilie. Besondere Erwähnung verdiene dabei auch die enorme Wirtschaftlichkeit der stattlichen Braunviehherde, welche zudem auf einer Hochalp ihre Sömmerung verbringe. Mit einer eindrücklichen Bilderschau liess Reto Grünenfelder die Besucher an der langjährigen und stets nach oben gerichteten Schaukarriere von Husers teilhaben. Dabei kam zutage, dass sich die Erfolge nicht zufällig und mit vereinzelten Tieren einstellten.

«Wir möchten uns bei Braunvieh Schweiz ganz herzlich bedanken. Die Betreuung von Palma in Verona war ideal und hat uns bezüglich ihrer längeren Abwesenheit ein gutes Gefühl verschafft», zeigte sich Hansueli Huser erkenntlich. Diese Ansicht teilte wohl auch die Siegerin, welche in aller Ruhe in ihrem Heimstall das Futter zu sich nahm und sich routiniert zeigte bezüglich Menschenansammlung.

Viel Prominenz am Empfang

Heini Stricker, Präsident der Züchtergruppe St.Gallen, Kilian Looser, Gemeindepräsident in Nesslau, sowie Regierungsrat Bruno Damann äusserten an diesem Empfang ihre Anerkennung für den ausserordentlichen Titel. Die gemütliche Empfangsfeier wurde gesanglich vom Jodlerklub Männertreu, Nesslau umrahmt, in welchem Hansueli Huser seit vielen Jahren den Part eines Vorjodlers ausübt. Andreas Wittenwiler, Präsident des St.Gallischen Braunviehverbands, fasst zusammen. «Dieser Titel ist sehr aussergewöhnlich. Ein solch anerkennender Empfang ist absolut verdient und man gönnt Husers diese wahrlich verdiente Ehre»!