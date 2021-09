Hospizgruppe Flawil: Sterben ist eine selbstständige Lebensphase

Palliative Care Hospizgruppe Flawil: «Sterben ist eine wichtige und selbstständige Lebensphase» Das Flawiler Forum Palliative Care liess beruflich und freiwillig Engagierte aus dem Bereich Sterbebegleitung zu Wort kommen. Josef Bischof 02.09.2021, 12.00 Uhr

Sie liessen an ihren Erfahrungen in der Begleitung Sterbender teilhaben: Juliana Schneider, Stefanie Pilat, Thomas Lanter und Urs Isenring. Bild: Josef Bischof

«Was im Leben und im Sterben trägt» war das Thema des Anlasses, zu welchem die ökumenische Hospizgruppe Flawil am Mittwochabend in die Kirche Feld einlud. Sterben gehört gesellschaftlich zu den Tabuthemen, auch wenn es letztlich für alle relevant wird. Das Forum Palliative Care Flawil verdeutlichte eindrücklich, dass Sterben und Sterbebegleitung ins volle Menschenleben hineingreifen. Fünf Persönlichkeiten schilderten ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit Sterbenden. Der Flawiler Arzt Thomas Lanter stellte gleich eingangs fest, dass Sterben eine wichtige und selbstständige Lebensphase sei.

Gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Der gut besuchte Anlass sei, so Marc Hampton, evangelischer Pfarrer von Flawil, auch eine Würdigung für die vielen in der Sterbebegleitung engagierten Personen. Sterbebegleitung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Marc Hampton gab seiner Freude Ausdruck, dass sich die ökumenische Hospizgruppe Flawil dieser Aufgabe bereits seit 15 Jahren annehme. 2018 sei zudem das Netzwerk Flawiler Forum Palliative Care entstanden.

Marc Hampton, evangelischer Pfarrer, und Vroni Krämer, katholische Seelsorgerin, moderierten den Anlass. Bild: Josef Bischof

Darin sind neben der politischen Gemeinde und den beiden Kirchgemeinden Hausärzte und weitere Institutionen vereinigt. Marc Hampton führte zusammen mit der katholischen Seelsorgerin Vroni Krämer durch den Abend. Beide stellten den Ausführungen der Sterbebegleitenden jeweils tiefgründige philosophische Texte voran. Auch die Musik zwischen den Vortragenden trug den besinnlichen Ausführungen Rechnung. Sie wurde durch Maria und Martin Flüge dargeboten.

Gegensatz zwischen Wunsch und Realität

Der Gegensatz zwischen dem Wunsch der Menschen, zu Hause zu sterben, und der Realität, dass dies in der Regel in einem Spital geschehe, habe zur Gründung der ökumenischen Hospizgruppe Flawil geführt. Die 24-Stunden-Betreuung zu Hause sei durch Familienangehörige auf die Dauer nicht zu bewältigen, stellte Thomas Lanter als erfahrener Flawiler Hausarzt fest. Neben professionellen Angeboten seien Freiwillige in die Bresche gesprungen. Sterben sei eine wichtige, selbstständige und anspruchsvolle Lebensphase, betonte Thomas Lanker. Sie erfordere von den Begleitpersonen ein grosses Engagement und ein spezialisiertes Wissen.

Dabei gelte es auch die Erkenntnis zu beachten, dass der Mensch neben der körperlichen, seelischen und sozialen Ebene auch über eine geistig-spirituelle Dimension verfüge. Ihr die nötige Beachtung zu schenken, sei in der letzten Lebensphase von besonderer Bedeutung. Gespräche mit Sterbenden erlebe er immer wieder als tief beeindruckend, ergreifend und erfüllend, schloss der Mediziner.

«Dem Tag mehr Leben geben»

Stefanie Pilat, diplomierte Pflegefachfrau, hat während elf Jahren und bis zur kürzlichen Schliessung die Palliativ-Abteilung am Spital Flawil geleitet. Man erwarte wohl, dass sie über eine bedrückende und deprimierende Aufgabe berichte, begann sie ihren Rückblick. «Wie kannst du die Arbeit mit Sterbenden aushalten?», werde sie öfters gefragt.

Stefanie Pilat: «Dem Leben lassen sich nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben.» Bild: Josef Bischof

Trauer habe in ihrem Arbeitsalltag gewiss ihren Platz. Erfüllend aber sei das Begleiten von Menschen, die ihre letzte Lebensphase bewusst, tief und beeindruckend gestalteten. Immer wieder sei es möglich, Wünsche zu erfüllen und in leuchtende Augen zu sehen. Zusammengefasst: «Dem Leben lassen sich nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben. Wenn medizinisch nichts mehr möglich ist, ist noch ganz viel möglich.»

Juliane Schneider, medizinische Sozialarbeiterin, zeigte auf, dass Sterbende ihren Rat oft in rechtlichen Fragen in Anspruch nehmen. Urs Isenring hat schmerzliche Erfahrungen bei der Begleitung seiner an Krebs erkrankten Frau machen müssen und engagiert sich nun unter anderem in der Leitung des Trauercafés. Eine Frau, welche ihren Mann ebenfalls durch ein Tumorleiden verloren hat, dankte den Freiwilligen für zu jeder Tages- und Nachtzeit geleistete Hilfe, ohne die ihr Mann nicht hätte zu Hause sterben können.