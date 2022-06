Hotel Swiss Views: Indische Küche made in Hemberg

Pächterwechsel Indische Küche made in Hemberg: Das «Haus zum Weg» wird zum «Hotel Swiss Views» Sechs Jahre lang wartete das einstige Ferienheim Heimeli auf Leben in seinen Räumen. Jetzt kommt Betrieb auf: Ein Mann aus Sri Lanka hat sich in Haus und Landschaft auf dem Hemberg verliebt und eröffnet dort ein Hotel. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 28.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aurelian «Auri» Duicu, Vijayakumar «Vijye» Muruguppillai und Saravanamuthu «Kumar» Ananthakumar (von links) sind die drei neuen Gastronomen auf dem Hemberg. Bild: Ruedi Roth

Hembergs Einwohner hatten keine grosse Hoffnung mehr. Der stattliche Hotelkomplex an bester Lage vegetierte dahin. «Keine Bank wird einen Kauf unterstützen» und «Da wird wohl einst ein Abbruch stattfinden» waren die Meinungen in der Bevölkerung.

Doch dieser Pessimismus wurde von Vijayakumar Muruguppillai auf die Seite geschoben. Der ehemalige Asylant will die Zukunft zusammen mit seinem Team in Hemberg verbringen.

50 Jahre hinterlassen Spuren

«Auf Anraten eines Kollegen ging ich zur Besichtigung dieses zum Verkauf stehenden Gebäudes vor zwei Jahren nach Hemberg. Ich wurde absolut positiv überrascht», erzählt der 48-Jährige erfreut. Die herrliche Aussicht und die Ruhe hätten ihn sofort begeistert.

Bis der Kauf über die Bühne ging, musste aber noch manche Hürde genommen werden. Das einstige Ferienheim für Diakonieschwestern in Hemberg wurde 1967 erbaut und erregte damals Aufsehen. Seine gewagte Architektur passte nicht allen. Doch der Betrieb lief über Jahrzehnte gut. Bis es immer weniger Diakonieschwestern gab. Da wurde das damalige «Heimeli» verkauft und umbenannt in «Haus zum Weg».

Das ehemalige «Heimeli» wurde erst zum «Haus zum Weg» und nun zum «Hotel Swiss Views» in Hemberg. Bild: PD

Martina und Cäsar Camenzind führten nun das Hotel mit Schwerpunkt auf vegetarischer Küche. Während dieser Jahre wurde das Haus da und dort repariert oder verändert. Trotzdem nagte der Zahn der Zeit unerbittlich an allen Einrichtungen. Als dann Camenzinds in Folge beruflicher Veränderungen vom Hemberg wegzogen, stand das Haus leer.

«Ja, schlussendlich gab es hier mehr zu flicken als beim ersten Augenschein ersichtlich war», erzählt Vijayakumar Muruguppillai. Doch er und seine Mitarbeiter nahmen dies in Kauf und hauchten dem Haus voller Herzblut neues Leben ein.

Ein eingespieltes Team

1991 kam Vijayakumar Muruguppillai als Asylbewerber in die Schweiz. Sein älterer Bruder war schon vorher da und half ihm, sein Heimweh zu ertragen. Im Hotel Baur au Lac und später im Restaurant Reithalle in der Stadt Zürich fand er Arbeit in der Gastronomie. Bald stieg er auf zum Chef de Service und hatte Freude an seiner Arbeit.

«Die Wirtsleute und Besitzer der Reithalle waren sehr angenehm und man fühlte sich hier wie in einer Familie.»

Im Jahr 2005 begann Vijayakumar Muruguppillai mit dem Ausmieten von Fahrzeugen einen Nebenerwerb als Einzelunternehmen. Elf Jahre später wurde dies zum Haupterwerb. Ausflüge mit Touristen auf den Titlis oder das Jungfraujoch standen auf dem Programm. Als vor drei Jahren das Restaurant Reithalle einen neuen Besitzer suchte, lehnten Vijayakumar Muruguppillai und seine Arbeitskollegen ab. Sie wollten weg von der Stadt.

Auch Vijakumar Muruguppillais Ehefrau Sasikala fühlt sich wohl im Toggenburg. Bild: Ruedi Roth

Auf dem Hemberg fanden sie ihr Ziel. «Mit Aurelian Duicu und Saravanamuthu Ananthakumar konnte ich zwei langjährige Arbeitsfreunde nach Hemberg mitnehmen. Wir kennen uns gut und sind sicher, dass wir noch viele Jahre hierbleiben wollen», erzählt der mit Sasikala verheiratete und dreifache Familienvater Vijayakumar Muruguppillai überzeugt.

Zusammenarbeit mit den Einheimischen

Der Kauf des Hotels fand vor knapp einem Jahr statt. Mit der Besitzerfamilie Camenzind sei ein sehr angenehmes Verhandeln möglich gewesen. Nur die Pandemie habe die Finanzierung vorübergehend gebremst. Jetzt sind die zahlreichen Reparaturen und baulichen Änderungen erledigt und das Hotel/Restaurant Swiss Views hat schon seine ersten Gäste empfangen.

Vijayakumar Muruguppillai und sein Team legen Wert darauf, dass man mit den anderen Gastronomiebetrieben von Hemberg möglichst zusammenarbeiten will. Sei dies in der Vermittlung von Hotelzimmern oder abgemachten Feriendaten. «Damit wir uns aber nicht in die Quere kommen, setzen wir vorwiegend auf eine indische Küche. So wird den Gästen auf dem Hemberg noch mehr Vielfalt geboten», freut sich der neue Hotelier auf dem Hemberg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen