ORTSPLANUNG Ein Brief der Gemeinde und geschützte Bauten sorgen für rote Köpfe: Nun sollen die Betroffenen länger mitreden können Das vermeintlich staubtrockene Thema «Schutzverordnung für Baudenkmäler» sorgt in Kirchberg für Emotionen. Ein Informationsabend und ein verlängertes Mitspracherecht sollen Abhilfe schaffen. Beat Lanzendorfer 22.04.2022, 12.00 Uhr

In Kirchberg, auf dem Bild das Dorf Bazenheid, sorgt die Schutzverordnung für Baudenkmäler und archäologische Denkmäler für Diskussionen. Bild: Beat Lanzendorfer

Diese Mitteilung hat Staub in einer nur auf den ersten Blick trockenen Thematik aufgewirbelt: Die Rede ist von einem persönlichen Brief der Gemeinde Kirchberg an die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zum Thema Schutzverordnung für Baudenkmäler und archäologische Denkmäler. Dieser sorgt aktuell in der einwohnermässig grössten Gemeinde des Toggenburgs für viel Gesprächsstoff.

Aufgrund von mehreren Rückmeldungen aus der Bevölkerung, anhand von Gesprächen am Auflagetisch im Gemeindehaus und auf Anregung des Vorstandes der SVP Kirchberg wurde deutlich: Die Bevölkerung wünscht sich eine öffentliche Informationsveranstaltung, um sich informieren zu können. Und genau diesem Wunsch kommt der Gemeinderat nach.

Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 16. Mai, um 19.30 Uhr, im Restaurant Toggenburgerhof in Kirchberg statt. Im öffentlichen Mitwirkungsprozess, der noch immer läuft, wurden einige Fragen zu den Ortsbildschutzgebieten und Baudenkmälern gestellt. Die Informationsveranstaltung soll Gelegenheit bieten, die offenen Fragen zu beantworten. An der Veranstaltung nehmen die Experten sowie eine Vertreterin der kantonalen Denkmalpflege teil. Zugleich wird die Dauer des Mitwirkungsprozesses bis zum 15. Juni verlängert. Somit hat die bisherige Frist (26. April) keine Gültigkeit mehr.

Einsprachen sind später möglich

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Zur aktuellen Situation sagt Gemeindepräsident Roman Habrik: «Im Geschäftsbericht und an den Vorversammlungen im März haben wir die Teilnehmenden informiert, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern das Instrument des Mitwirkungsverfahrens zur Anwendung kommt.»

Während der Zeitdauer von einem Monat können alle ihre Meinung zu einem bestimmten Projekt äussern. Im Zeitrahmen der Mitwirkung kann jeder seine Anliegen einbringen. Anschliessend werde sich der Gemeinderat nochmals mit der Problematik befassen. Habrik weiter:

«Erst danach wird das Projekt öffentlich aufgelegt.»

Allfällige Einsprachen können dann eingereicht werden, aber noch nicht jetzt. Laut dem Gemeindepräsidenten verfolgt die Schutzverordnung das Ziel, die schützenswerten Gebiete zurückzufahren und zu entschlacken. Möglicherweise sei dies in besagtem Brief bei der Bevölkerung zu wenig angekommen. Dem Gemeinderat sei es aber wichtig, den Puls der Bevölkerung zu spüren.