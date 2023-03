Ortsplanung Das Alters- und Pflegeheim Schellenriemen in Unterwasser bringt auch Umzonungen mit sich: Eine Übersicht zum Mitwirkungsverfahren Der Neubau im Schellenriemen verlangt nach einer Teilrevision der Ortsplanung. Diese Woche startete die öffentliche Mitwirkung. Die wichtigsten sieben Punkte im Überblick. Sascha Erni Jetzt kommentieren 17.03.2023, 17.00 Uhr

Das neue Alters- und Pflegeheim soll gleich hinter dem Hotel Sternen gebaut werden. Bild: Adi Lippuner

Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann möchte im Schellenriemen in Unterwasser ein neues Alters- und Pflegeheim errichten. (Diese Zeitung berichtete.) Nun ist das Mitwirkungsverfahren für die Anpassung des Teilzonenplans und die Aufhebung einer Sondernutzung angelaufen.

Das Alters- und Pflegeheim «Im Horb» in Alt St.Johann ist in die Jahre gekommen, ebenso die Wildhauser Altersresidenz «Im Bellevue». Es besteht Sanierungsbedarf. Ausserdem bieten die beiden Liegenschaften nur Platz für 34 Bewohnerinnen und Bewohner – mit Blick auf die demografische Entwicklung des Obertoggenburgs zu wenige Plätze. An beiden Standorten bestehen laut dem Gemeinderat keine geeigneten Erweiterungsmöglichkeiten, weswegen er einen Neubau plant.

Hinter dem «Sternen» in Unterwasser soll ein Hauptbau mit mindestens 40 Pflegebetten entstehen, daneben ein kleineres Gebäude mit zehn Wohneinheiten für betreutes Wohnen. Die beiden Gebäude werden gemäss den aktuellen Projektskizzen über das Unter- und Erdgeschoss sowie über einen Begegnungsplatz verbunden. Das neue Alters- und Pflegeheim Schellenriemen soll von einem externen Anbieter betrieben werden.

Das Areal hinter dem Hotel Sternen erfüllt als einziges alle Anforderungen des Gemeinderats: Der Neubau benötigt rund 8000 Quadratmeter und soll in einer bestehenden Bauzone erstellt werden. Die Parzelle muss sich im Eigentum der Gemeinde oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft befinden. Vor allem aber soll das Areal so liegen, dass öffentliche Einrichtungen, Restaurants und Versorgungsmöglichkeiten zu Fuss erreichbar sind und eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr besteht.

«Um ein Altersheim bauen zu können, muss es in einer Zone für öffentliche Bauten liegen», erklärt Thomas Diezig, Leiter der Bauverwaltung Wildhaus-Alt St.Johann. Zurzeit liegt eine solche ungenutzte «Zöba» westlich des Areals, der Schellenriemen hingegen in einer Wohn-, Misch- und Zentrumszone. Das wird geändert: Die ungenutzte Zöba wird neu der Landwirtschaftszone zugewiesen, dafür kann das Areal für den Neubau im Schellenriemen zur Zöba werden.

Für den Schellenriemen besteht ein Gestaltungsplan, der Sondernutzungsplan Sternen. «Der ist uralt und stimmt einfach nicht mehr», sagt Thomas Diezig. Tatsächlich wurde der Sondernutzungsplan in den letzten gut 35 Jahren nie umgesetzt. Um das Alters- und Pflegeheim bauen zu können, muss er aber formell aufgehoben werden.

Für die nötigen Änderungen am Teilzonenplan Schellenriemen sowie der Aufhebung des Sondernutzungsplans ist eine öffentliche Mitwirkung vonnöten. Diese dauert ab dieser Woche bis und mit dem 11. April. Sämtliche Projektunterlagen können während der Frist bei der Bauverwaltung in Alt St.Johann oder online unter www.mitwirken-wildhaus-altstjohann.ch eingesehen werden.

Auf das Mitwirkungsverfahren folge die Auswertung durch die Gemeinde, sagt Thomas Diezig. Im Anschluss an die Besprechung mit dem Kanton wird das Projekt aufgelegt, dann gegebenenfalls genehmigt. Zum Zeitplan lässt sich laut Diezig nichts Genaues sagen, die Gemeinde rechne aber damit, dass die Auflage diesen Herbst geschehen könne. «Das hängt auch davon ab, was während des Mitwirkungsverfahrens hereinkommt», so der Leiter der Bauverwaltung.

