Ein Dorf putzt sich heraus: Rege Bautätigkeit in Hemberg

Ortsbild Ein Dorf putzt sich heraus: Rege Bautätigkeit an der Scherbstrasse Mit verschiedenen Bau- und Sanierungsprojekten entlang seiner Hauptverkehrsachse wird das Dorfbild von Hemberg nachhaltig aufgewertet. Urs M. Hemm 21.12.2022, 12.00 Uhr

Das Gubserhaus, links vom Restaurant Löwen, soll grundsaniert werden. Bild: Urs M. Hemm (15. 12. 2022)

Wer in Hemberg vom Dorfplatz in Richtung katholische Kirche fährt, dem werden sofort einige bauliche Veränderungen an verschiedenen Gebäuden auffallen. Zum Teil sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange, zum Teil sind sie, insbesondere verschiedene Sanierungsmassnahmen an Fassaden, bereits abgeschlossen. Was allen Massnahmen gemein ist: Die Planung bedurfte eingehender Abklärungen mit dem Ortsbild- und Heimatschutz, um die Baubewilligung erhalten zu können.