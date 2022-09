Orientierungslauf 14,2 Kilometer, 690 Höhenmeter: OL-Elite misst sich an Schweizer Meisterschaft im Toggenburg Kommendes Wochenende schaut die Schweizer OL-Szene ins Toggenburg. Im Rahmen des Toggenburger OL-Weekends findet am Sonntag die Schweizer Meisterschaft im Langdistanz-OL statt. Zu den Favoriten gehören auch die Gebrüder Hubmann. 07.09.2022, 12.00 Uhr

Auf der Alp Sellamatt wird am Wochenende die Schweizer Meisterschaft in der OL-Langdistanz ausgetragen. Bild: PD

Nach langer Vorbereitung ist es nun endlich so weit. Die OL Regio Wil empfängt kommendes Wochenende am Toggenburger OL-Weekend Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Schweiz.

An zwei Tagen werden ihnen spannende und herausfordernde Läufe geboten. Der Auftakt ins Wochenende macht am Samstag der Toggenburger OL, welcher auf der Wolzenalp, auf einer brandneuen Karte, stattfindet. Für das Schweizer OL-Elite-Kader zählt der Wettkampf als Testlauf.

Schweizer Meisterschaft mit 1500 Läuferinnen und Läufern

Man darf gespannt sein, wer den schnellsten Weg über die gut belaufbaren Alpweiden finden wird, wo zum ersten Mal ein Orientierungslauf ausgetragen wird. Parallel zum Toggenburger OL wird im Gebiet Laui – Thurwies ein OL-Training mit Zeitmessung angeboten, welches sich auch für Einsteigerinnen und Einsteiger eignet.

Knapp 1500 Läuferinnen und Läufer haben sich dafür angemeldet. Bild: PD

Das Highlight des Wochenendes folgt am Sonntag mit der Schweizer Meisterschaft über die Langdistanz. Diese wird auf der Alp Sellamatt ausgetragen. Für die Titelkämpfe der Königsdisziplin des Orientierungslaufs haben sich knapp 1500 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Schweiz angemeldet, darunter auch sämtliche Spitzenläuferinnen und Spitzenläufer aus dem Schweizer Nationalkader.

Auch die Gebrüder Hubmann aus Wil sind dabei

Die Alp Sellamatt ist für langjährige OL-Läuferinnen und -Läufer kein unbekanntes Terrain. Bereits vor 23 Jahren wurde auf der Sellamatt die Einzel-OL-Meisterschaft ausgetragen.

Die beiden Lokalmatadoren der OL Regio Wil, Daniel und Martin Hubmann, stehen dieses Jahr auch am Start und freuen sich auf die Titelkämpfe auf bekanntem Gelände. Ob Daniel Hubmann seinen deutlichen Sieg von 1999, damals in der Kategorie Herren 16, wiederholen kann, wird sich zeigen.

Über 14 Kilometer und fast 700 Höhenmeter

Im Gebiet Laui – Thurwies wird ein OL-Training mit Zeitmessung angeboten, das sich auch für Einsteigerinnen und Einsteiger eignet. Bild: PD

Für die Elite stehen 14,2 Kilometer sowie 690 Höhenmeter an. Neben den Gebrüdern Hubmann, welche zu den Favoriten zählen, sind mit Matthias Kyburz, Joey Hadorn und Andreas Kyburz weitere Topläufer am Start, welche um den Titel kämpfen. Auch bei den Damen ist ein starkes Feld am Start. Die Topfavoritin ist hier die 24-jährige Simona Aebersold.

Interessierte können sich spontan für einen Start in den Offen-Kategorien entscheiden. Es kann sowohl am Samstag beim Training im Gebiet Laui – Thurwies als auch am Sonntag auf der Sellamatt gestartet werden. Hier gibt es extra Bahnen für Einsteiger, Familien und Kinder. Anmeldung und Besammlung für den Sonntag sind im Wettkampfzentrum bei der Tennis- und Eventhalle in Unterwasser. (pd)

Weitere Infos sind unter tow.olregiowil.ch zu finden.