Olympische Spiele: Das sind frühere Teilnehmer aus dem Toggenburg

Olympische Spiele Von den Churfirsten zu Olympia: Diese Toggenburger Athletinnen und Athleten machten mit Medaillen und Dramen von sich reden In diesem Jahr werden die Toggenburgerinnen und Toggenburger an den Olympischen Spielen vergebens nach «Landsleuten» Ausschau halten. Die grossen Hoffnungsträgerinnen, Selina Rutz-Büchel, Chiara Scherrer und Ramona Forchini verpassten die Selektion. Dennoch: Es gab bei früheren Sommerspielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Toggenburg, die sogar Medaillen nach Hause brachten. Sabine Camedda 25.07.2021, 12.00 Uhr

Sie ist die erfolgreichste Schweizer Teilnehmerin an Olympischen Sommerspielen: Die in Kirchberg wohnhafte Dressurreiterin Christine Stückelberger, die 1976 mit ihrem Pferd Granat die Goldmedaille gewann. Bild: Str / Keystone

Die letzten Olympiamedaillen für Christine Stückelberger, Bronze in Dressur Einzel und Silber im Teamwettbewerb, gab es 1988 in Seoul. Bild: Walter Bieri / Keystone

Die meisten Teilnahmen an Olympischen Sommerspielen und zugleich auch der grösste Erfolg, nämlich der Gewinn einer Goldmedaille, kommt Christine Stückelberger zu. Seit den 1970er-Jahren lebt die gebürtige Bernerin in Kirchberg, wo sie ein Pferdegestüt besitzt.

Zusammen mit ihrem Trainer und Lebensgefährten Georg Wahl sowie dem Pferd Granat feierte die Dressurreiterin Christine Stückelberger grosse Erfolge. Granat war ein Springpferd, das auf dem rechten Auge blind war. Das Pferd – ein stures wohl – wurde von Georg Wahl entdeckt und zum Dressurpferd geformt.

Gold am Anfang einer kleinen Medaillensammlung

Fünf Jahre, von 1974 bis zur EM 1979, blieb Christine Stückelberger in sämtlichen Dressurvierecken der Welt unbesiegt. In diese Zeit fällt auch ihr Olympiasieg 1976 in Montreal. Die Emotionen nach der Kür waren für die Dressurreiterin so gross, dass sie einige Zeit allein sein wollte. Es heisst, dass die Offiziellen die neue Olympiasiegerin erst suchen mussten und diese beinahe die Siegerehrung verpasst hätte. Als Glücksbringer hatte Christine Stückelberger 16 vierblättrige, getrocknete und gepresste Kleeblätter dabei, die sie kurz vor Abflug in der Schweiz auf einer Wiese vor dem Haus ihres Vaters gefunden hatte. Diese halfen ihr auch im Team, mit dem sie die Silbermedaille gewann.

Vier Jahre später galt Christine Stückelberger als grosse Favoritin auf die olympische Goldmedaille. Sie verzichtete aber auf die Teilnahme an den Spielen, die in Moskau ausgetragen wurden. In den folgenden Jahren kamen für die erfolgreichste Schweizer Dressurreiterin noch mehrere Olympiamedaillen dazu. 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul gewann sie mit dem Team jeweils die Silbermedaille, 1988 kam ausserdem eine Bronzemedaille im Einzel dazu.

Nach einer Pause 1992 reiste Christine Stückelberger noch zweimal an Olympische Sommerspiele. Eine Medaille konnte sie aber weder im Einzel noch im Team gewinnen.

Barbara Blatter hielt 2000 in Sydney dem Druck als Favoritin stand und gewann die Silbermedaille im Cross Country. Bild: Gromik/Keystone

Die Geschichte der gebürtigen Ebnat-Kapplerin Barbara Blatter mutet an wie ein Märchen. Erst mit 26 Jahren begann ihre Sportlerkarriere auf dem Sattel eines Mountainbikes. Schon im zweiten Jahr ihrer Karriere nahm sie an der Welt- und an der Europameisterschaft teil.

Wieder zwei Jahre später konnte sie als Profi voll auf den Sport setzen. Das schien sich auszuzahlen: Barbara Blatter fuhrt im Cross Country an der Weltspitze mit und reiste als Favoritin an die Olympischen Spiele nach Sydney. Dem Druck hielt sie stand: Barbara Blatter gewann die Silbermedaille. In den Saisons 2000 und 2001 konnte sie ausserdem den Gesamtweltcup für sich entscheiden.

Vier Jahre später war die Bikerin aufgrund ihrer guten Leistungen wiederum am Olympischen Rennen am Start. Die Konkurrenz sei zwar stärker als vier Jahre zuvor, sagte sie damals. Der Druck aber weniger gross. Sie war zuversichtlich, dass sie auch in Athen um die Medaillen mitfahren könne.

Die Hitze in Athen war zu gross für die Toggenburgerin

Am Freitag, 27. August 2004, lief das Rennen aber nicht zu Gunsten von Barbara Blatter. In der zweiten von fünf Runden musste sie das olympische Cross-Country-Rennen aufgeben. Sie habe sehr schlechte Beine und auch Probleme mit der Hitze gehabt, sagte Barbara Blatter nach dem Rennen. Ihre Eltern Greti und Jakob Blatter, die das Rennen zu Hause am Fernsehen verfolgten, war erleichtert über das einigermassen glimpfliche Ende und dass nicht ein Sturz das Aus bedeutete.

Barbara Blatter, die von ihrer einstigen Trainingspartnerin Daniela Louis aus Nesslau als sehr liebenswürdig, korrekt und zurückhaltend beschrieben wurde, erklärte im Januar 2005 ihren Rücktritt vom Spitzensport und nahm wieder ihren Beruf als Kindergärtnerin auf. Ihr fehle der Spass am Wettkampf, nannte sie einen Grund zu diesem Schritt. Ausserdem missfiel ihr, wie locker und inkonsequent der Radsportverband UCI in Sachen Doping vorging. Das sei für sie nicht mehr tragbar, sagte Barbara Blatter.

Der Kleinkaliberschütze Marcel Bürgi hatte bei zwei Teilnahmen Pech. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Dreimal war er Weltmeister und bereits 32 Jahre alt, als der Lütisburger Schütze Marcel Bürge 2004 an die Olympischen Spiele nach Athen reisen durfte. Die Freude war gross, der Druck ebenfalls. «Jeder weiss, dass man extrem hart und konsequent trainieren muss, um sich qualifizieren zu können», sagte Marcel Bürge damals.

Neun bis zehn Stunden trainierte er, um beim Dreistellungsmatch Kleinkaliber über 50 Meter am Saisonhöhepunkt aufs Treppchen steigen zu können. Das Medaillenpotenzial war als gering eingestuft, ein Diplomrang wurde ihm aber zugetraut. Diesen Erwartungen wurde er nicht gerecht: In seiner Paradedisziplin wurde Marcel Bürge 18. Im Liegendmatch über 50 Meter verpasste er als Neunter den Einzug ins Final um gerade einmal einen Punkt.

Tiefpunkt am Schiessstand von Peking

Vier Jahre später überstand der Toggenburger Kleinkaliberschütze das Qualifikationsverfahren von Swiss Olympic für den Schiesssport. Im Schiessstand von Peking konnte er aber seine Leistung nicht abrufen. Sowohl im Liegendmatch als auch im Dreistellungsmatch musste er nach der Qualifikation seine Koffer packen. «Ich habe eine Chance verpasst», gab er sich danach selbstkritisch. Er habe sich nicht so gut auf den Wind einstellen können wie seine Gegner.

In London sollte Marcel Bürge noch einmal olympische Luft schnuppern dürfen. Im Liegendmatch hatte er dann ein Déja-vu: Wieder fehlte ihm nach 60 Schuss ein Punkt, um im Final mitschiessen zu können. Im Dreistellungsmatch schien es ihm besser zu laufen. Nach den ersten beiden Disziplinen, dem Liegend- und dem Stehendschiessen, war er auf Finalkurs, doch nach dem Kniendschiessen hatte er gleich viele Punkte wie drei seiner Konkurrenten. Beim Ausschiessen um den letzten Finalplatz blieb Marcel Bürge hängen und kam nicht über den 11. Rang hinaus. 2014 trat Marcel Bürge vom Spitzensport zurück, er blieb aber beruflich mit dem Schiessen verbunden.

Simone Kuhn spielte bei jeder Olympiateilnahme mit einer anderen Partnerin. Bild: Philipp Schmidli

Die Sportart war erst zum dritten Mal olympisch, als Simone Kuhn aus Nesslau, 2004, zusammen mit ihrer damaligen Partnerin Nicole Schnyder-Benoît, am Turnier teilnahm. Die beiden Schweizerinnen gewannen einige Wochen zuvor die Europameisterschaft am Timmendorfer Strand. Kein Wunder, dass man ihnen einen Diplomrang zutraute.

Doch es kam anders als gedacht. Bereits im ersten Vorrundenspiel gegen schlechter klassierte Spielerinnen musste das Schweizer Duo als Verlierer vom Feld. Das Wettkampfglück fehlte auch im zweiten Spiel, sodass Simone Kuhn und Nicole Schnyder-Benoît nicht über die Vorrunde hinaus kamen.

Ein Hin und Her um die zweite Teilnahme

Vier Jahre später, nun mit Lea Schwer als Partnerin, verpasste die in Luzern wohnhafte Simone Kuhn die Qualifikation für Olympia. Das Niveau gegenüber den vorhergegangenen Spielen sei gestiegen, das Training sei professioneller geworden und es gebe mehr Spitzenteams, erklärten die Beachvolleyballerinnen weiter und schmiedeten Ferienpläne. Diese konnten sie aber nicht umsetzen, denn in letzter Minute gab ein Team aus Österreich verletzungsbedingt Forfait. Simone Kuhn und Lea Schwer durften nun doch am olympischen Turnier starten. Doch auch in diesem Jahr schafften sie es nicht über die Vorrunde hinaus.

Aller guten Dinge sind drei, wird sich Simone Kuhn gedacht haben. Zusammen mit ihrer dritten Partnerin, Nadine Zumkehr nahm sie 2012 die Spiele in London ins Visier. Das Duo überstand mit zwei Siegen die Vorrunde. Im Achtelfinal waren die Gegnerinnen aus den USA, die die Silbermedaille gewinnen sollten, aber zu stark. Simone Kuhn und Nadine Zumkehr schieden aus.

Nach den Schweizer Meisterschaften im Jahr 2012, an welchem sie sich noch einmal die Bronzemedaille sicherte, gab Simone Kuhn den Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Sie durfte mit verschiedenen Partnerinnen insgesamt neunmal über den Schweizer-Meister-Titel jubeln.

Läuferin Selina Rutz-Büchel musste für die Spiele 2021 Forfait erklären. Bild: Urs Bucher

Der 800-Meter-Lauf ist die grosse Stärke von Selina Rutz-Büchel. Und sie ist schnell. So ist es zu erklären, dass die Läuferin aus Mosnang im Mai 2015 gleich bei der ersten Möglichkeit die Olympialimite unterbot. So startete sie 2016 an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

In der Olympiasaison hat Selina Rutz-Büchel ihre Stelle aufgegeben und vollständig auf den Sport gesetzt. Der Saisonstart verlief aber harzig. Die Sportlerin vermutete, dass ein Virus sie ausbremste. Doch rechtzeitig auf den Saisonhöhepunkt kam sie in Form. An der EM im Juli in Amsterdam schaffte Selina Rutz-Büchel den Finaleinzug. Am Ende fehlte ihr die Kraft, sie lief auf den vierten Rang. «Ich habe keinen Fehler gemacht und kann mir nichts vorwerfen», sagte sie damals. «Ich bin jedoch enttäuscht, dass ich nicht besser in Form war.» Das Selbstvertrauen für Rio hat sie aber gestärkt.

Das Ziel an Olympia war die Finalqualifikation

Im Vorlauf stoppte die Uhr bei 1:59,00. Das bedeutete nicht nur die direkte Qualifikation für den Halbfinal, sondern auch Saisonbestleistung für die Athletin. Das weckte Hoffnungen, doch Selina Rutz-Büchel glaubte, dass sie sich noch steigern muss. Im Halbfinal war sie dann aber um gerade einmal 35 Hundertstelsekunden langsamer als im Vorlauf. Damit lief sie als dritte über die Ziellinie und verpasste den Einzug ins Final der schnellsten acht Läuferinnen. Der Halbfinal sei nicht optimal gewesen, sagte die Athletin später. «Es war ein sehr unruhiges Rennen. Es wurde gerempelt und gestossen.» Sie habe alles gegeben, letztlich habe aber auch etwas das Wettkampfglück gefehlt.

Nach Olympia machte Selina Rutz-Büchel mit guten Resultaten immer wieder auf sich aufmerksam. Die Qualifikation für die Spiele in Tokio schien eine Formsache. Doch es kam anders: Die Läuferin infizierte sich im Frühling mit Covid-19. Lange spürte sie die Folgen, konnte nicht voll trainieren. Ende Juni zog sie eine Strich und gab den Verzicht auf die Teilnahme des Rennens in Tokio bekannt.