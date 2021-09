Als Schiedsrichter bei den Olympischen Spielen

Olympiateilnehmer Warum Badminton-Schiedsrichter Ivo Kassel an den Olympischen Spielen unter besonderer Beobachtung stand und weshalb er dem Druck standgehalten hat Am 2. August durfte Ivo Kassel im Badminton den Damen-Doppelfinal an den Olympischen Spielen in Tokio leiten. Nun erzählte er davon beim Panathlon Club Region Wil – und liess offen, ob er auch in Paris 2024 arbitrieren wird. Christof Lampart 17.09.2021, 10.00 Uhr

Walter Baumann (links), der Präsident des Panathlon Club Region Wil, dankt Ivo Kassel fürs Referat und überreicht ihm eine Flasche Wein. Bild: Christof Lampart

Ivo Kassel räumte am Donnerstagmittag in einem Referat, das er auf Einladung des Panathlon Club Region Wil im Hof zu Wil hielt, ein, dass er im Vorfeld der Olympischen Spiele zeitweise nicht wusste, ob sich ein so grosser Aufwand für ihn noch einmal lohnte.

Immerhin hatte er seine ersten Olympischen Spiele von 2012 in London noch in bester Erinnerung. Und als es nun abzuwägen galt, ob er fünf Wochen Urlaub dafür opfern sollte, dass er im schlimmsten Fall ausser dem Hotel und der Wettkampfstätte nichts von Japan und den Olympischen Spielen zu sehen bekommen würde, half ihm ein Gedanke. «Ich wollte unbedingt einen Final leiten.»

Gespenstische Atmosphäre

Corona komplizierte vieles. Sei es von der Anreise, über die Quarantäneanforderungen, bis hin zur gespenstischen Atmosphäre bei den zuschauerlosen Wettbewerben. Er sagt:

Ivo Kassel, Badminton-Schiedsrichter Bild: Christof Lampart

«Da leitete man das spannendste Finale der Spiele, die Siegerinnen fielen sich in die Arme – und nur ein paar Offizielle und Teamkolleginnen klatschten – das war schon sehr speziell.»

Die einwöchige Hotelquarantäne verkraftete der Geschäftsführer eines Verpackungsunternehmens hingegen gut: «Ich konnte so in Ruhe den Jahresabschluss erstellen.»

Wie in der Champions League

Kassel ist seit 2008 in der weltweit höchsten Schiedsrichterkategorie angesiedelt - doch hatte der Routinier keine Final-Garantie. Aber er hielt dem Druck stand. Dass er bei seinen 17 Partien, die er als Schiedsrichter (8) oder als Aufschlagrichter (9) leitete, unter einer Beobachtung stand, die der eines Champions-League-Referees gleichkam, könne man sich hierzulande kaum vorstellen: «Man darf nicht vergessen, dass Badminton in China, Japan oder Indien sehr populär ist. Da schauen Hunderte von Millionen zu.»

Die Akkreditierung, welche Ivo Kassel als Technischen Offiziellen für die Badminton-Wettbewerbe an den Olympischen Spielen in Tokio auswies. Bild: Christof Lampart

Ob er sich dem Druck nochmals in drei Jahren aussetzen wird, liess Kassel offen. Er wolle abwarten, wie sich die Coronalage entwickle. Aktuell seien die Strapazen für internationale Einsätze schon gross, doch wolle er den Entscheid nicht in einem Umfeld treffen, das von negativen Emotionen begleitet werde.

«Da lasse ich mir lieber noch ein Jahr Zeit», so Kassel. Eine Altersguillotine muss das Mitglied des BC Uzwil noch lange nicht fürchten: «Ich kann noch bis 2032 weltweit Spiele leiten», so der 44-Jährige. Dass er so lange arbitrieren wird, schloss Kassel aus, doch wird er auch danach dem Badminton erhalten bleiben. «Ich kann mir vorstellen, dass ich einst Schiedsrichter-Prüfungen organisieren und abnehmen werde, so hätte ich beim Badminton noch immer einen Fuss in der Tür.»