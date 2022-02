Pascal Schönenberger berichtet von der Olympia – Teil 8

Olympia Inside Zwei Herisauer Mechaniker und der Endspurt Pascal Schönenberger, der eigentlich im Schwingsport zu Hause ist, verbringt diese Tage als freier Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens an den Olympischen Spielen in Peking. Er gibt in seinem Bericht einen Einblick in seinen Alltag und verrät, wie es in der letzten Olympia-Woche läuft. Pascal Schönenberger 16.02.2022, 14.00 Uhr

Winterlandschaft in Yanqing nach dem Schneefall. Bild: Pascal Schönenberger

Wer hätte gedacht, dass es hier in China doch noch Schneefall gäbe. Wir und die lokale Bevölkerung wurden vom Neuschnee richtig überrascht. In einem normalen Winter ist es einfach kalt und es hat kaum Niederschlag. Über den ganzen Winter verzeichnet man hier vor Ort Maximum fünf Zentimeter Neuschnee. An den letzten Tagen gab es jedoch gleich 30 Zentimeter neuen Pulverschnee und die Gegend verwandelte sich in eine schöne Winterlandschaft.

Unsere Busse fuhren an einem Abend nicht hoch zur Skiarena und so mussten wir mit der Gondelbahn runter zum olympischen Dorf und der Bobbahn fahren. Dort angekommen, konnten wir in unseren Shuttle einsteigen und zu unserem Hotel fahren. So ist nun auch das olympische Dorf und die Bobbahn statt in einem braunen, in einem weissen Kleid am nächsten Tag erwacht.

Busse stehen still, wegen des Neuschnees. Bild: Pascal Schönenberger

Das olympische Dorf im Schnee. Bild: Pascal Schönenberger

Mechaniker aus Herisau

Bei der Bobbahn, welche für die Olympischen Spiele neu gebaut wurde, stehen zwei Schweizer Mechaniker für das chinesische Team im Einsatz. Die beiden Herisauer Hansueli und Fabio Schiess gehören zu den besten Bobmechanikern auf der Welt und konnten mit Lettland oder Korea auch schon olympische Medaillen feiern.

Das Vater-Sohn-Duo kenne ich von den Schwingplätzen im Sommer. Mit Fabio Schiess bin ich hier in China immer wieder im Austausch. Vor vier Jahren wurden die beiden Spitzenmechaniker vom chinesischen Bobverband angefragt, ob sie das Team unterstützen könnten. Als die beiden Herisauer zusagten, war von einer Pandemie noch nichts in Sicht. Mit Covid-19 war es für die Appenzeller schliesslich eine unvorhergesehene Herausforderung, denn sie mussten sich zweimal nach ihrer Einreise für 21 Tage in Quarantäne begeben. Während des ersten Trainingslagers im Winter vor einem Jahr waren die beiden Herisauer somit die ersten Schweizer auf der Olympia-Bobbahn.

Die Herisauer Hansueli und Fabio Schiess bei der Bobbahn. Bild: Pascal Schönenberger

Hoffnung auf Medaillen im Eiskanal

Dank ihrer Erfahrung und Erfolge im Bobsport wurden sie von der Austragungsnation auch angefragt. Sie leben für den Sport und haben ein riesiges Wissen über die Mechanik bei einem Rennbob. Fabio fuhr selbst schon Bob und konnte die chinesischen Athleten bei den ersten Fahrten auf der neuen Bahn unterstützen. Die meisten Bobfahrer stammen aus dem Rugby- oder 10-Kämpfersport und haben die optimalen körperlichen Voraussetzungen.

Das chinesische Team nützte den Heimvorteil während der Pandemie aus und konnte immer im Eiskanal trainieren. Nun hoffen die beiden Appenzeller Mechaniker, dass sich der grosse und anstrengende Aufwand nach vier Jahren auch auszahlen wird, damit das einheimische Team Medaillen im Eiskanal feiern kann.

Die olympische Bobbahn und das Dorf. Bild: Pascal Schönenberger

Der Abbau beginnt

Wie in einem Endspurt auf einer Bobbahn sind nun auch wir unterwegs. Bereits konnte ein Teil der Speed- und Technikpiste abgebaut werden. Nun steht noch die Alpine Kombination der Damen und der Teamevent auf dem Programm. Anschliessend wird sämtliches Material wieder abgebaut und zu den Lastwagen im Ziel gefahren. Wir freuen uns nun auf den Endspurt und hoffen auf noch weitere Medaillen vom Schweizer Team an diesem Berg.