Olympia: SRG-Crew baut in China die Kameras auf den Pisten auf

OLYMPIA INSIDE Viel Desinfektionsmittel und ein eindrückliches Skigebiet: Die SRG-Crew mit Toggenburger Beteiligung baut die Kameras entlang der Pisten auf Pascal Schönenberger ist Medienchef des Toggenburger Schwingerverbandes und OK-Mitglied des Schwägalp-Schwingets. Aktuell ist er als freiwilliger Mitarbeiter der SRG an den Olympischen Spielen im Einsatz. Regelmässig berichtet er im «Toggenburger Tagblatt». Heute von seinen Eindrücken nach der Ankunft in China. Pascal Schönenberger 26.01.2022, 12.18 Uhr

Die Aussicht von einer Kamerapostion auf die Speedstrecke in Peking. Bild: Pascal Schönenberger

Am Freitag in einer Woche starten die Olympischen Winterspiele in Peking. Ein Teil der SRG-Crew ist bereits vor Ort und bereitet die Produktion des Weltsignals der alpinen Skirennen vor, das die SRG im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees herstellt. Auch ich bin am Sonntagabend nach einer über 24-stündigen Reise in China angekommen.

Bereits bei der Ankunft wurde mir schnell klar, dass hier fast alles desinfiziert wird, was desinfiziert werden kann. Am Flughafen, im Hotel oder auch am Berg wird jeden Tag desinfiziert. Im Hotel fährt sogar ein Roboter in der Eingangshalle rum, der das Mittel im Raum verteilt. Mit Rückenspritzen, wie man sie im Toggenburg aus der Landwirtschaft kennt, wird in China Desinfektionsmittel versprüht, so auch in der Gondelbahn. Für mich ist es schon sehr eindrücklich, wie alles hier gehandhabt und organisiert wird. Die Chinesen überlassen fast keine Tätigkeit dem Zufall, sind gut organisiert und freundlich.

Alles wird desinfiziert, so auch die Gondelbahnen. Der Arbeiter trägt das Mittel in einer Rückenspritze. Bild: Pascal Schönenberger

Daniel Louis, der erste Toggenburger auf der Olympia-Piste

Daniel Louis aus Neu St.Johann arbeitet seit 25 Jahren bei der SRG als Videotechniker und ist für die Olympischen Spiele ebenfalls vor Ort. Der Toggenburger ist auf der Skirennstrecke in Peking für die Bildtechnik bei den technischen Disziplinen verantwortlich. Er verbindet die Glasfaserleitungen, welche die Chinesen vorbereitet haben, mit dem Reportagewagen und schliesst alle Kameras an. Zusammen mit dem SRG-Regisseur Beni Giger aus Nesslau ist er bereits vergangene nach Peking gereist.

Der Neu St.Johanner Daniel Louis im Einsatz in Peking. Bild: Pascal Schönenberger

Louis ist dadurch schon etwas länger vor Ort als ich und konnte die Wettkampfstätte bereits besichtigen. Er war einer der ersten Schweizer, welche die Olympia-Piste befahren konnten. «Es ist gigantisch», sagte der Neu St.Johanner zu mir. Das kann ich nur bestätigen. Ein solches Skigebiet haben wir beide noch nie gesehen. Die Chinesen haben es innerhalb von wenigen Jahren gebaut. Am Berg in Yanqing gibt es zwei Pisten: eine für die technischen Disziplinen und eine für die Speed-Wettkämpfe. Nebst den beiden Rennstrecken sind auch Trainingspisten vorhanden. Sie beinhalten alles, was es für spannende Rennen braucht: Sprünge, Kurven und anspruchsvolle Übergänge.

Aussicht vom höchsten Punkt im Skigebiet über den Wettkampfort Yanqing mit der Bobbahn unten. Bild: Pascal Schönenberger

Material muss ohne Helikopter auf den Berg

An den ersten beiden Arbeitstagen musste sämtliches Kameramaterial entlang der beiden Pisten verteilt werden. Zusammen mit Daniel Louis habe ich beim ersten Einsatz die Kisten und Boxen auf der Technikstrecke positioniert. Da in China keine Transporte mit dem Helikopter gemacht werden können, wird das Material mit diversen Pistenmaschinen an die Positionen am Berg gefahren. Anschliessend wurde das Equipment auf die Kamerapodeste getragen und für den Aufbau bereitgestellt. Eine richtig harte Knochenarbeit bei kalten Temperaturen.

Daniel Louis (2.v.r.) gibt Anweisungen für die Technik auf der Piste. Bild: Pascal Schönenberger

Damit die Raupenfahrzeuge keine Piste kreuzen oder überfahren müssen, wurden rund um die Strecken diverse Wege gebaut. So können ungehindert fast alle Standorte befahren werden. Bereits am zweiten Tag hatten wir sämtliches Material verteilt und sind somit im Zeitplan, damit wir nächste Woche bereit sind. Denn die Athleten reisen bereits vor der offiziellen Eröffnungsfeier an und werden auch schon Trainingsfahrten auf der Speedstrecke absolvieren.