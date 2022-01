Olympische Spiele in Peking: Die ganze Welt hilft beim Aufbau mit

Olympia Inside Die ganze Welt hilft mit: Das Team ist mit den Vorbereitungsarbeiten für die Skirennen an den Olympischen Spielen im Zeitplan Der Countdown läuft bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking. In seinem Bericht erzählt Pascal Schönenberger nicht nur über seine Aufgaben als freiwilliger Mitarbeiter der SRG, er erzählt auch vom Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Pascal Schönenberger 30.01.2022, 17.00 Uhr

Treffen alter Bekannter: Beni Giger, Regisseur SRG, Pascal Schönenberger und Pistenbauer Tom aus Amerika (von links). Bild: PD

Die Zeit vergeht wie im Flug und meine erste Arbeitswoche in China ist bereits Geschichte. Viele Eindrücke und Erfahrungen habe ich in dieser Woche an den Olympischen Spielen gesammelt. Nun dauert es noch fünf Tage und die Wettkämpfe um die Medaillen werden gestartet.

Ein Wiedersehen mit dem Cowboy

Bei der ersten Besichtigung der Speedstrecke, angeführt von Regisseur Beni Giger, staunte ich nicht schlecht. Plötzlich tauchte aus den Fangnetzen ein bekanntes Gesicht auf. Es war Tom, ein Amerikaner, welchen ich in Åre kennen gelernt habe. Der Cowboy aus dem Bundesstaat Wyoming ist wie in Åre für den Pistenbau verantwortlich. Zusammen mit lokalen Hilfskräften verarbeitet er die rund eine Million Kubikmeter Schnee zu einer perfekten Piste.

Auch Hilfskräfte aus Åre sind für den Pistenbau in Toms Team. Der Farmer aus Wyoming wird auch als «Frau Holle» bezeichnet, da er sich rund um die Schneequalität auf Skirennpisten auskennt. Er sagte mir, dass dies seine vierten Olympischen Spiele als Pistenchef sind. Beni Giger kennt ihn ebenfalls seit Vancouver 2010. Nach einem kleinen Small Talk zwischen Tom, Beni und mir, ging die Besichtigung weiter.

Viele Nationen am Berg

Nebst dem Cowboy aus den USA sind auch noch weitere Landsleute von verschiedenen Nationen am Berg und helfen tatkräftig mit. Eine Truppe aus Russland ist für die Sicherheit am ganzen Berg verantwortlich und gerade noch mit der Installation von sämtlichen Fangnetzen beschäftigt. Auch Leute aus Bulgarien und Kroatien habe ich am Olympia-Berg angetroffen. Sei es bei der Pistenpräparation, beim Bau von Kameratürmen oder bei sonstigen Installationen – die ganze Welt arbeitet zusammen an einem Berg. Das ist schon sehr eindrücklich für mich.

Pascal Schönenberger muss auch Material für den Bau der Kamerapodeste herumschleppen. Bild: PD

So hat es nebst den einheimischen Pistenfahrzeugfahrern auch Leute aus den USA, aus Neuseeland, aus Italien – auch eine Frau aus der Schweiz. Sie alle bewegen mit den grossen Maschinen die Schneemassen am Berg.

Und ja, meine italienischen Kollegen, die ich von meinen Weltcup-Einsätzen kenne, sind nun auch in Peking eingetroffen. Während der Skirennen in Lenzerheide arbeite ich jeweils mit ihnen zusammen und installiere sämtliche Werbebanner auf der Piste.

An den Olympischen Spielen gibt es zwar keine Werbebanner, dafür Banner von Olympia. Ihr Wissen bringen sie nun mit nach Asien und montieren das Olympia-Material am Berg. Coole Sache, wenn man bekannte Gesichter hier in China wieder sieht.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Nun geht es nicht mehr lange und die Spiele werden beginnen. Die Organisatoren freuen sich auf die Olympischen Winterspiele und es wird alles perfekt vorbereitet. In der vergangenen Woche flog mehrmals der Helikopter auf den Berg und die Bergrettung bereitete die schnelle Bergung von Athleten vor. Auch die Pistenrettung stand in dieser Woche bereits im Einsatz und übte mehrmals den Ernstfall.

Die Pistenrettung übt den Ernstfall auf den Pisten der Olympischen Spiele in Peking. Bild: Pascal Schönenberger

Die Medaillenzeremonie wird bereits jetzt simuliert und die Fahnen der Länder, aus denen mögliche Podestfahrer stammen, werden immer wieder gehisst. Die Zielbereiche bei den technischen und Speeddisziplinen nehmen immer mehr Form an und es ist spannend zu sehen, wie die Vorbereitungen für die perfekten Olympischen Spiele laufen.

Podeste angepasst, Kamera installiert

Zusammen mit Felix Degen (im Bild) passt Pascal Schönenberger die Podeste für die Übertragung Skirennen an. Bild: Pascal Schönenberger

Mein Kollege Felix Degen und ich wurden in den letzten Tagen von unserem Regisseur Beni Giger beauftragt, die Kamerapodeste anzupassen. Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer an ihren Fernsehgeräten auf der ganzen Welt perfekt Skirennen schauen können, müssen auch die Kameras am richtigen Standort platziert werden. Die Podeste haben Felix und ich so vorbereitet, dass die Kameraleute gleich mit der Arbeit starten können. Wir haben den Schnee von den Plattformen geräumt, das Gerüst angepasst und auch die Zugänge auf die Podeste freigeschaufelt.

Nach dieser Vorarbeit konnten die Kameraleute die Kameras installieren und in Betrieb nehmen. Bereits jetzt sind schon fast alle Kameras auf den Podesten installiert und wir sind dadurch gut in unserem Zeitplan. Denn bereits am 3. Februar, also noch vor dem offiziellen Beginn, starten die ersten Trainings der Herren auf der Abfahrtsstrecke. Nun geht es für mich in die zweite Olympia-Woche und wir kommen unserem Ziel mit der TV-Produktion immer näher.