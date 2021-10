Warum Toggenburger Produzenten an der Olma ausstellen

Olma Premiere mit einem Jahr Verspätung: Warum zwei Toggenburger Betriebe an der Olma ausstellen Bereits 2020 wollten sich das Chalet Max aus Wildhaus und Bermontis aus Wattwil an der Olma einem grösseren Publikum zeigen. Die Messe fiel aus, dafür suchen diese Aussteller nun mit viel Elan die Nähe zu ihrer Kundschaft. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Daniel Egli stellt an der Olma den Kräuterlikör Bermontis und das Bermontis-Fondue vor. Bild: Sabine Camedda

«Kennen Sie ihn schon, den Bermontis?» Daniel Egli steht am Stand und spricht vorbeigehende Besucherinnen und Besucher an. Es sei erstaunlich, wie viele den Namen schon gehört haben.

«Aber probiert haben sie ihn bisher noch nicht.»

Dagegen weiss Daniel Egli ein Rezept: Er nimmt einen kleinen Plastikbecher, schenkt ein wenig aus der Flasche ein und beginnt gleich mit der Erklärung: Bermontis sei ein fruchtiger Kräuterlikör, bei dem nebst Kräutern auch Aprikosen und Erdbeeren enthalten sind. Das mache ihn lieblicher als andere ähnliche Produkte, weil Bermontis nicht bitter ist wie die meisten anderen Kräuterliköre. Die Zutaten stammen wo möglich aus der näheren Umgebung, die Produktion ist Handarbeit.

«Solche Geschichten hinter den Produkten hören die Leute gerne», ist Daniel Egli überzeugt. Und er erzählt mit Begeisterung. Dass hinter Bermontis vier Freunde stecken, die alles in ihrer Freizeit machen. Dass sie jede Flasche eigenhändig abfüllen und das Mäscheli selbst zuschneiden. Dass sie zusammen mit der Käserei Hardegger aus Jonschwil ein Fondue kreiert haben. Und dass die Geschichte von Bermontis noch lange weitergehen soll.

Im Bermontis steckt Leidenschaft, in mehreren Sinnen

Wer Daniel Egli zuhört, der spürt auch die Leidenschaft dahinter. Alle vier Köpfe hinter Bermontis – nebst Daniel Egli sind es Luca Grauso, Marek Elias und Robert Häne – hätten Ferien von ihrer üblichen Arbeit genommen, um jetzt an der Olma zu sein und ihren Bermontis, der 2019 auf den Markt gekommen ist, bekannt zu machen. Bis drei von ihnen betreuen den Stand, die anderen arbeiten im Hintergrund.

Es sei ihre erste Teilnahme an der Olma, sagt Daniel Egli. Im vergangenen Jahr seien sie an der Pätsch gewesen. Ganz zu vergleichen mit der Olma sei es nicht. Aber beides mache Spass. Sei aber auch mit Aufwand verbunden, gibt Daniel Egli zu. Der Stand musste gestaltet und aufgebaut werden. «Wir mussten auch genügend produzieren, damit unsere Kunden zufrieden sind.»

Trotzdem ist Daniel Egli überzeugt, dass es nicht bei diesem einen Auftritt bleiben wird. «Wir planen, im kommenden Frühjahr an der Offa zu sein», sagt er. Zuvor aber besuchen sie mehrere Weihnachtsmärkte – als Aussteller. Und immer wieder nutzen sie die Gelegenheit, in Verkaufsstellen ihr Produkt herzustellen. Denn der direkte Kontakt zu den Kunden und deren Feedback sei immer eine Freude.

Fliessender Übergang mit Unterbruch

Vom Chalet Max beim «Hirschen» in Wildhaus ins Chalet Max an der Olma: Gastgeber Michael Müller (links) und Christof Gasser, Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Vom Bermontis-Stand geht es weiter, vorbei am Messeauftritt der Firma Eigenmann aus Dietfurt, in die Degustationshalle. Im Stand des Chalet Max, der mit viel Holz sehr heimelig gestaltet ist, duftet es nach Käse. «Wir bieten Toggenburger Raclette und Walliser Wein an», erklärt Michael Müller, Gastgeber des Chalet Max.

Was bewegt den Hotelier des «Hirschen» in Wildhaus, an der Olma ein «Beizli» zu führen? Michael Müller lacht und beginnt zu erzählen. An diesem Stand habe es schon seit längerem Raclette gegeben, angeboten vom Weingut von Adrian und Diego Mathier aus Salgesch.

«Sie sind gute Freunde von mir und haben mir angeboten, den Stand zu übernehmen.»

Michael Müller sagte zu. Eigentlich wäre der Wechsel für 2020 geplant gewesen, nahtlos von den Mathiers zum Chalet Max, das zum Hotel Hirschen in Wildhaus gehört. «Das war nicht möglich, aber auch nicht weiter schlimm», sagt Michael Müller. Ein bisschen Mathier sei aber geblieben: Denn am Stand wird ihr Wein serviert.

Eine strenge, aber auch schöne Zeit

Die Tische sind besetzt, aber ein Gedränge herrscht noch nicht. Das kann sich aber schnell ändern. Diesen Stand zu betreuen, daneben aber auch noch das Hotel und das Chalet Max in Wildhaus zu führen, sei eine Challenge. «Es ist eine strenge Zeit», sagt der Hotelier. «Aber auch schön.»

Die Erfahrungen, die er in diesen elf Olma-Tagen macht, werden ihm bereits im kommenden Frühling zunutze kommen. Denn bereits jetzt ist klar: Das Chalet Max in St.Gallen wird während der nächsten drei Jahre an der Olma und an der Offa offen sein.