Interview «Ohne Sport halte ich es nicht aus»: Der ehemalige Langstreckenläufer Viktor Röthlin will in jedem Kanton einen Lauf absolvieren und kommt dafür ins Toggenburg Am 19. September machen sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer in Mosnang auf den Weg: Die einen laufen aufs Schnebelhorn, andere bevorzugen kürzere Strecken ums Dorf. Unter den Teilnehmern findet sich ein bekannter Name: Der Marathon-Europameister Viktor Röthlin. Fabio Giger 03.06.2020, 17.00 Uhr

Der Obwaldner Marathonläufer Viktor Röthlin trainiert fast täglich. Derzeit läuft bei ihm die Vorbereitung auf den Schnebelhorn-Panoramatrail in Mosnang. Auch auf den höchsten Zürcher Berg an der Grenze zum Kanton St. Gallen geht es aufwärts. Bild: PD

Viktor Röthlin, der erfolgreichste Marathonläufer der Schweiz und Europameister von 2010, nimmt dieses Jahr am Schnebelhorn-Panoramatrail in Mosnang teil. Der Obwaldner schaffte den Schritt vom Spitzensportler zum Geschäftsmann mit seiner eigenen Firma Vikmotion. Auch heute noch dreht sich im Geschäft und in seiner Freizeit alles um den Sport und um das Laufen.

Sind Sie fitter als vor dem Lockdown?

Viktor Röthlin: Nein, nicht wirklich. Tatsächlich haben viele Leute die freie Zeit genutzt, um mehr Sport zu treiben. Oder sie haben überhaupt erst damit angefangen. Ich gehe nach wie vor regelmässig laufen. Das ist für mich und meine Work-Life-Balance enorm wichtig. Montags und dienstags schmeisse ich zu Hause den Haushalt und kümmere mich um die Kinder. Spätestens am Mittwoch muss ich aber raus. Mehr als zwei Tage ohne Sport halte ich es nicht aus – egal ob Lockdown oder nicht.

Sie laufen am 19.September den Schnebelhorn-Panoramatrail in Mosnang. Was reizt Sie an eher kleineren Laufevents?

Grundsätzlich bin ich ein riesiger Schweiz-Fan. Ich habe mir mal zum Ziel gesetzt, von jedem Kanton einen Wein zu trinken. Da bin ich bald durch. Jetzt baue ich das noch aus und will in jedem Kanton an einem Lauf antreten. Der Panoramatrail ist eine grossartige Gelegenheit, das Toggenburg zu besuchen. Für einen Sonntagsausflug liegt es fast zu weit weg. Zudem kommt Thomas Mullis, er ist ein langjähriger Geschäftspartner und Mitgründer meiner Firma, aus Mosnang. Er hat mich immer wieder gefragt, ob ich mal aufs Schnebelhorn rennen möchte. Schön klappt es dieses Jahr – hoffentlich.

Ein Halbmarathon von Mosnang aufs Schnebelhorn und zurück Der vierte Schnebelhorn-Panoramatrail bei Mosnang findet am Samstag, 19. September, statt. Der Anlass umfasst einen Halbmarathon mit 21,1 Kilometern Länge, einen 8,5 Kilometer langen Geländelauf mit Nordic Walking, die Selina-Büchel-Runde, einen 800 Meter langen Schülerlauf, sowie eine Plausch-Stafette und den Kids Fun Race. Anmeldungen sind über die Website der Läuferriege Mosnang möglich: www.lrmosnang.ch/schnebelhorn-panoramatrail.



Wegen der Coronakrise mussten viele Läufe abgesagt werden. Damit fielen auch Trainingsziele weg. Sie coachen ambitionierte Hobby-Läufer. Wie gehen diese damit um?

Es gibt zwei Arten von Läufern. Die einen nehmen wegen des gemeinsamen Laufens und der Atmosphäre an einem Rennen teil, trainieren aber unabhängig davon. Die anderen brauchen den Wettkampf, um sich fürs Training motivieren zu können. Dieser Ansporn fällt mit den Absagen weg.



Folgt die grosse Trainingsdepression?

Die meisten halten an ihrem Trainingsplan fest und simulieren das Rennen an dem Tag, an dem der Wettkampf gewesen wäre. Dank virtueller Rennen über eine App kann sich so was wie ein Wettkampfgefühl entwickeln. Andere können mit der Absage schlechter umgehen und stecken den Kopf in den Sand.



Wie bauen Sie die Leute wieder auf?



Ich habe sehr viel Verständnis für den Frust. Vielen tut eine Trainingspause aber gut. Der Körper braucht Ruhe. Aber ich versuche auch, immer wieder zu erklären: Es gibt kein Leben nach Corona, sondern nur eines mit Corona.

Die Viren werden uns noch länger beschäftigen. Wir müssen lernen damit zu leben.

Es ist wie bei 9/11: Danach hat sich vieles verändert.



Wie meinen Sie das?



Seit 9/11 ist das Fliegen nicht mehr so, wie es einmal war. Wir werden vor jedem Flug kontrolliert, an allen Grossevents gibt es viel strengere Sicherheitsvorkehrungen. Anti-Terror-Massnahmen sind seither allgegenwärtig. Ähnlich starke Auswirkungen wird diese Krise nach sich ziehen.



Kommen wir zurück zum Sportlichen. Einige Veranstalter haben als Ersatz für die gestrichenen Läufe einen virtuellen Wettkampf ins Leben gerufen. Bieten solche virtuelle Volksläufe einen echten Wettkampf-Ersatz?

Ich war etwas skeptisch, ob bei solchen Rennen das Wettkampffeeling wirklich aufkommt. Am GP Bern war es so, dass jeder auf einer selbst gewählten Strecke mit dem Handy im Sack über GPS getrackt wurde und über die übliche Renndistanz zeitgleich gegen andere Teilnehmer lief. Über Kopfhörer erhält man fortlaufend Informationen zur Position im Feld.

Als ich merkte, dass ich nicht vorne mitlaufe, kam das Wettkampffieber tatsächlich auf und ich wurde schneller.

Die gleiche Erfahrung haben viele meiner Läuferkollegen auch gemacht. Ich war sehr positiv überrascht.



Wo lagen die Schwierigkeiten dieses Wettkampfformats?



Wenn man müde Beine bekommt, kann man sich nicht einfach an einen anderen Läufer anheften und in dessen Windschatten laufen. Man ist komplett auf sich allein gestellt. Auch das anfeuernde Publikum am Streckenrand wäre in solchen Situationen enorm wichtig. Was mir aber am meisten fehlt, sind die Leute im Ziel. Einander zu gratulieren, gemeinsam über die Strecke und die Eindrücke zu diskutieren, das kann ein virtuelles Rennen einfach nicht ersetzen.

Viele haben während des Lockdowns das Laufen für sich entdeckt. Was gibt es für Einsteigertipps, besonders wenn man in einer hügeligen Region wie hier im Toggenburg zu Hause ist?

Es ist tatsächlich eindrücklich, wie viele Leute unterwegs sind. Der häufigste Fehler von Lauf-Neulingen sind zu lange Schritte. Viele meinen, so schneller laufen zu können. Dabei ist man so nur schneller beim Arzt, weil es die Gelenke zu sehr belastet. Speziell in hügeligem Gelände sollte man kürzere Schritte machen, dafür die Schrittfrequenz erhöhen. Zudem ist es essenziell, die Arme richtig einzusetzen. Sie sind die Taktgeber der Beine.

Wer die Arme richtig bewegt, rennt leichter.

Viktor Röthlin nimmt auch nach seinem Rücktritt vor sechs Jahren immer wieder an Langstreckenläufen teil. Bild: Zuger Zeitung / Christian Herbert Hildebrand

Worauf ist für ein unbeschwertes Bergabrennen zu achten?

Den Schritt beim Abwärtslaufen über die Ferse aufzusetzen – so wie wenn man es macht, wenn man den Fuss abrollen will – empfiehlt sich nicht. Gerade wenn keine gut ausgebildete Beinmuskulatur vorhanden ist, schlägt das unheimlich aufs Knie. Beim Bergabrennen sollte man den Schritt darum über den Vorderfuss aufsetzen, sozusagen in den Schritt reinrutschen.



Der Schnebelhorn-Panoramatrail geht in der ersten Hälfte nur bergauf, dann nur noch bergab. Auf welchem Streckenteil gewinnt man einen solchen Berglauf eigentlich? Beim Bergab- oder Bergaufrennen?



Oft trainieren Läufer nur bergauf zu rennen. Klar, das ist anstrengender, bei einer Vorbereitung auf einen solchen Lauf ist das aber nur die halbe Miete. Es ist enorm wichtig, sich ans bergab laufen zu gewöhnen und auch diese Schritte zu trainieren. Um den Wettkampf zu gewinnen, muss man bergauf vorne dabei sein und bergab alle anderen abhängen.



Der Lauf aufs Schnebelhorn besticht unter anderem durch seine Aussicht. Können Sie in einem Rennen die Aussicht überhaupt geniessen?



Es kommt auf die Einstellung an. Als Profisportler war es natürlich nicht möglich, hinzustehen und in die Ferne zu schauen. Da war ich im Tunnel und lief absolut am Limit. Heute laufe ich, weil es mir guttut. Da liegt bei einem Verpflegungsstand auch mal ein Schwatz mit den Leuten drin. Oder ein Selfie mit der Aussicht vom Schnebelhorn.